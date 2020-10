Leipzig

Für die einen ist der 31. Oktober Reformationstag. Für die anderen der Termin des Jahres, abseits des Faschings, an dem sie ihrer Kreativität in puncto Kostüm freien Lauf lassen können – Halloween. Der in Amerika höchstpopuläre Kultfeiertag ist schon lange in die Leipziger Wohnzimmer, auf die Straßen und in die Kalender Kulturschaffender übergewandert.

In diesem Jahr ist jedoch alles ein wenig anders. Durch das Coronavirus sind die Möglichkeiten begrenzt. Die LVZ hat dennoch einige Veranstaltungen zusammengetragen, die aktuell (Stand 29. Oktober) trotz des kommenden Lockdowns über die Bühne gehen.

Für Kinder und Familien

Halloween-Spezial im Belantis – Der gesamte Oktober stand in Leipzigs Freizeitpark bereits im Zeichen des gruseligsten Tags des Jahres. Jeden Samstag warten auf die Besucher seitdem fünf Grusel-Labyrinthe für verschiedene Altersklassen, in denen Mumien, Zombies und düstere Märchenfiguren den Puls nach oben treiben sollen. Und wer lange genug bleibt, kann bis 20 Uhr alle Fahrgeschäfte im Dunkeln ausprobieren. Nächster und zugleich letzter Termin: Der 31.Oktober.

Aben(d)teuer Schauplatz DHFK– Das Gelände des Leipziger Handballriesen wird an Halloween zum Ausgangspunkt für eine Schatzsuche. Mit Hilfe einer App kann die ganze Familie gemeinsam zum Spurenlesen aufbrechen. Anmeldungen auf der Seite des DHfK.

„Dia de los Muertos“ im Zoo Leipzig – Das Fest des lachenden Skeletts ist bereits eine Tradition im Leipziger Zoo. Unter anderem auf der Programmliste: Eine Feuershow, südamerikanische Künstler und Kürbisschätzen. Ab zehn Uhr startet der mexikanische Tag der Toten. Kinder in Kostümen bekommen kostenfreien Zooeintritt. Weitere Tickets müssen vorher online reserviert werden.

„Schreck lass nach“ im Biergarten Ilses Erika – Die Ilse öffnet den Biergarten ab 17 Uhr für Familien, inklusive Live-Musik und allerlei vom Kürbis. Ab 21 Uhr geht die Feierei in den Clubräumen weiter.

Impro-Special im Haus Steinstraße – Die Impro-Theatergruppe „All inclusive“ bearbeitet schaurigen Halloween-Stoff kindgerecht (ab sechs Jahren). Nur die erwachsenen Begleiter zahlen Eintritt, für die Kleinen ist das Programm kostenfrei.

Für kleinere Gruppen

„Mordsspaß“ im Paintball Megapark– Das Gelände wird zur Gruselkulisse. Viel Deko, Rauch und Pyro-Effekte für alle, die es am 31. Oktober sportlich wollen. Von 10 bis 19 Uhr. Voranmeldungen telefonisch oder auf der Website.

Farbrausch 3D Grusel-Minigolf – Vom 27.Oktober bis zum 1.November wird das Farbrausch zur Gruft. Jeder, der im Kostüm erscheint, bekommt ein Freigetränk. Für die Kinder gibt es eine Überraschung. Startzeiten online reservieren.

Am Abend

Horrorgeschichten und Musik in Dhillons Irish Bar – Der amerikanische Musiker Frank Vollmann, besser bekannt als „Telegram Frank“, ist das zweite Jahr in Folge an Halloween zu Gast in der Reichsstraße. Beginn: 18 Uhr.

Open Air im Täubchenthal – Von drinnen nach draußen geht es dieses Jahr am 31.Oktober im Leipziger Westen. Das Täubchenthal feiert im eigens ernannten „Horror-Hof“. Tickets dafür gibt es online. Der Einlass beginnt ab 21 Uhr und ist ohne ausgefülltes Kontaktformular nicht möglich.

Horror-Klassiker im Regina – Am 30. und 31. Oktober zeigt das Programmkino im Leipziger Osten „Dawn of the dead“. Wer sich verkleidet, schmälert den Eintritt. Die Vorstellungen laufen jeweils um 22.30 Uhr.

„Rabknat“ in der TankBar – Mit Rock 'n' Roll Trash, wie der Veranstalter wirbt, wird in der Tankbar Halloween gefeiert. Ab 17 Uhr geht es los. Und: Verkleiden lohnt sich. Denn das gruseligste oder wahlweise auch kreativste Kostüm wird prämiert. Tickets gibt es online oder an der Abendkasse.

Halloween zum Anbeißen im Pittlerwerk – Musik, Lesung und Film in der Halle H des Industriedenkmals in Leipzig Wahren. Beginn: 19 Uhr.

Hinweis: Die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf das Infektionsgeschehen in Leipzig zeigen, wie schnell sich die Lage ändern kann. Bitte vergewissern Sie sich rechtzeitig auf den Websites der jeweiligen Veranstalter, ob das Event noch wie geplant stattfindet.

Von Lisa Schliep