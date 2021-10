Leipzig

Leuchtende Kürbisse, schaurige Gestalten und „Süßes oder Saures“: Der Oktober neigt sich dem Ende und damit naht Halloween. Hexen, Zombies und Gespenster werden dann auch in Leipzig ihr Unwesen treiben. Am 31.Oktober gibt es für große und kleine Grusel-Fans in der Stadt einiges zu erleben. Die spannendsten Events und viele schaurig-schöne Aktivitäten haben wir für Sie zusammengestellt. Bei den meisten Veranstaltungen gilt die 3G- beziehungsweise 2G-Regel. Wir wünschen viel Spaß beim Gruseln und jede Menge Gänsehaut.

Halloween-Spektakel im Leipziger Zoo

Das alljährliche Halloween-Spektakel im Leipziger Zoo ist besonders für Familien ein echtes Highlight. Am 30. und 31. Oktober erwartet die Besucherinnen und Besucher ein südamerikanisches Halloween-Event mit Tanz- und Musikprogramm, leckerem Essen und vielen Aktionen. So können Zoo-Fans das Gewicht des diesjähriges Riesenkürbisses schätzen, die Kürbis-Dekorationen in den Tiergehegen bewundern oder sich über ausgestorbene Tierarten informieren. Kinder (bis 16 Jahre) mit Halloween-Kostüm erhalten freien Eintritt. Es gilt die 3G-Regel.

Info: Zoo Leipzig (Pfaffendorfer Str. 29, 04105 Leipzig), 30. und 31. Okt., Programm Sa. 10 bis 18 Uhr, So. 10 bis 19 Uhr. Am Sonntag hat der Zoo bis 20 Uhr geöffnet, Eintritt 22 Euro (ermäßigt 18 Euro).

Grusel-Labyrinthe und Party-Spaß

Viel Schauer-Action gibt zu Halloween auch bei Belantis zu erleben. In Mitteldeutschlands größtem Freizeitpark warten fünf Grusel-Labyrinthe und viele unheimliche Attraktionen auf die Besucherinnen und Besucher. Das Halloween-Spezial läuft bereits seit Anfang Oktober. Am Halloween-Wochenende ist der letzte Termin. Kinder können in Grusel-Labyrinthen ab vier beziehungsweise sechs Jahren ihr ganz eigenes, altersgerechtes Halloween-Abenteuer erleben. Für Erwachsene gibt es in Labyrinthen wie der „Grabkammer des Schreckens“ oder dem „Irrgarten des Schreckens“ echtes Horrorfilm-Feeling. Verkleidungen sind willkommen, eine Vollmaskierung ist nicht erlaubt.

Info: Belantis (Zur Weißen Mark 1, 04249 Leipzig), 23., 30. und 31. Okt., 10 bis 20 Uhr, Eintritt ab 11 Jahre 39,90 Euro, 4 bis 10 Jahre 34,90 Euro. Kinder unter 4 Jahre zahlen keinen Eintritt.

Im Freizeitpark Belantis gibt es viele Halloween-Abenteuer zu erleben. Quelle: Andre Kempner

Schaurige Halloween-Party-Nächte

Neben Hexen und Vampiren ausgelassen tanzen? Das ist in diesem Jahr wider möglich. Im Täubchenthal steigt die nach Angaben des Veranstalters schaurigste Halloween-Party der Stadt. Auf verschiedenen Floors kann hier sowohl am 29., zur Neon-Halloween-Party, wie auch am 30. Oktober ab 22 Uhr getanzt werden – ein Kostüm ist verpflichtend. Es gilt die 3G-Regel. Karten müssen im Vorverkauf erstanden werden. Weil die Party im letzten Jahr coronabedingt nicht stattfinden konnte, behalten die Tickets von 2020 ihre Gültigkeit. Auch die Moritzbastei öffnet für die schaurigste Nacht des Jahres ihren Gruselkeller (30. Oktober, ab 22 Uhr) mit drei Dancefloors und Halloween-Getränke-Specials. Die Veranstaltung ist nur für Geimpfte und Genesene (2G) zugänglich.

Info: Täubchenthal (Wachsmuthstraße 1, 04229 Leipzig), 29.Okt., 22 Uhr, 9.90 Euro. 30. Okt, 22 Uhr, ausverkauft. Moritzbastei (Kurt-Masur-Platz 1, 04109 Leipzig), 30. Okt, 22 Uhr, 12 Euro.

Gruselige Erkundungstouren durch die Stadt

Auch ein Spaziergang durch die Leipziger City kann am Halloween-Wochenende die eine oder andere unheimliche Überraschung bereithalten. Zumindest für die Teilnehmenden einer der Grusel-Touren, die auch unabhängig vom „Fest des Grauens“ gebucht werden können, am 30. und 31. Oktober aber als Spezialtouren angeboten werden. Die dunkle Seite der Stadt, mit mystischen Orten und unheimlichen Geheinissen, steht bei der Tour durch die Leipziger Innenstadt im Mittelpunkt. Wem das nicht gruselig genug ist, der kann bei der Friedhofstour „Leichen, Lepra, Luzifer“ den Alten Johannisfriedhof besuchen. Für beide Touren ist eine Anmeldung erforderlich. Es gilt die 3G-Regel.

Info: Treffpunkt Gruseltour: Neues Augusteum (Augustusplatz 10, 04109 Leipzig), 20.30 Uhr, Treffpunkt für die Friedhofstour: Grassimuseums (Johannisplatz 5, 04103 Leipzig), 16 Uhr, 14 Euro (ermäßigt 12).

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Taschenlampen durchs den Stadtbad-Keller

Auch im Leipziger Stadtbad gibt es Sonderführungen zu Halloween. Mutige Besucherinnen und Besucher können ausgerüstet mit einer Taschenlampe in den dunklen und verlassenen Kellern des historischen Stadtbades auf Entdeckungstour gehen. Neben Informationen zur Geschichte des Bades warten hier auch einige gruselige Überraschungen. Geeignet für Kinder ab 10 Jahre. Um eine vorherige Anmeldung per E-Mail (info@herz-leipzig.de) bis Freitag, den 29. Oktober 2021, wird zwingend gebeten.

Info: Stadtbad Leipzig (Eutritzscher Str. 21, 04105 Leipzig), 31. Okt. 17 Uhr, 17.45 Uhr, 18.30 Uhr, 19.15 Uhr, Eintritt 7 Euro.

Halloween-Party im Geyserhaus in Leipzig. Mia (5) als Hexe in Aktion. Quelle: Andre Kempner

Kürbissuppe und viele Angebote für Kinder

Ein Halloween-Fest für die ganze Familie gibt es auf der Parkbühne Geyershaus. Am 30. Oktober sind Groß und Klein ab 16 Uhr zu Livemusik, Lagerfeuer und leckerer Kürbissuppe eingeladen. Auch der eine oder andere Geist soll über das Gelände spuken. Der Eintritt ist frei.

Info: Parkbühne Geyershaus (Kleiststr. 52, 04157 Leipzig), 30.Oktober, 16 bis 20 Uhr, Eintritt frei.

Von Lilly Günthner