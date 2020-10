Halloween und Corona in Leipzig: Diese Regeln gelten – und das müssen Eltern beachten

Leipzig

Süßes oder Saures? Viele Kinder in Leipzig freuen sich, am 31. Oktober als Hexe, Monster oder Gespenst verkleidet von Haustür zu Haustür zu gehen und Süßigkeiten einzusammeln. Angesichts der steigenden Infektionszahlen wird von klassischen, größeren Halloween-Feiern jedoch abgeraten.

Trotzdem muss Halloween in der Corona-Krise nicht komplett ausfallen. LVZ Familie beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema und erklären, wie Sie alternativ feiern können.

Darf ich mit Kindern von Tür zu Tür gehen?

Viele Experten und Politiker raten, auf das klassische Von-Tür-zu-Tür-Ziehen mit Kindern zu verzichten. Denn schon wenn nur eine Person infiziert ist, kann das Coronavirus auf viele andere übertragen. In engen Hausfluren und Treppenhäusern können Abstandsregeln oft nicht eingehalten werden. Zudem kann es unter den Nachbarn Personen geben, die zu Risikogruppen gehören. Darauf sollte Rücksicht genommen werden. Außerdem ist es in diesen Zeiten keine gute Idee, wenn nacheinander viele verschiedene Personen in Süßigkeiten-Tüten wühlen.

Grundsätzlich verboten ist es aber nicht, von Tür zu Tür zu gehen. Kinder und Erwachsene müssen sich aber natürlich an die geltenden Abstands- und Kontaktbeschränkungen halten.

Sind private Halloween-Partys erlaubt?

Ja, kleine Feiern im Familien- oder Freundeskreis sind erlaubt. Aber natürlich unter der Berücksichtigung der aktuell geltenden Abstands- und Kontaktbeschränkungen. Auch Leipzig hat seit Anfang der Woche mehrfach den kritischen Schwellenwert von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in einer Woche überschritten und die Zahlen steigen weiter. Seit Donnerstag gilt deshalb eine neue Corona-Allgemeinverfügung.

Wichtig ist aber, dass für alle in der Familie die gleichen Regeln gelten: Wer zum Beispiel die Klassenparty des eigenen Kindes absagt, kann selbst fairerweise nicht zum Geburtstag der Nachbarn im großen Kreis gehen.

Zusätzlich soll ab Montag eine neue Schutzverordnung in Kraft treten. Bund und Länder haben sich am Mittwoch auf strengere Corona-Bestimmungen ab 2. November geeinigt. Diese sehen unter anderen die vollständige Schließung der Gastronomie und schärfere Kontaktbeschränkungen vor.

Finden in Leipzig trotzdem Halloween-Partys statt?

In Leipzig sind aufgrund der bisher im Vergleich zu anderen Bundesländern und Kommunen relativ geringen Infektionszahlen noch nicht alle Veranstaltungen abgesagt. Zwar gelten ab Montag die bundesweit strengeren Corona-Regeln, an diesem Halloween-Samstag sind in Leipzig und Umgebung aber noch einige Feiern geplant – hier eine Auswahl an Veranstaltungen bei der sowohl Familien als auch Actionhungrige auf ihre Kosten kommen sollten.

Halloween : Kann Corona durch Süßigkeiten übertragen werden?

Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung gibt es derzeit keine Fälle, bei denen nachgewiesen ist, dass sich Menschen über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel mit dem Coronavirus infiziert haben. Auch für eine Übertragung des Virus durch Kontakt zu kontaminierten Gegenständen oder über kontaminierte Oberflächen gibt es derzeit keine belastbaren Belege. „Allerdings können Schmierinfektionen über Oberflächen nicht ausgeschlossen werden, die zuvor mit Viren kontaminiert wurden“, heißt es von dem Institut.

Wie kann ich risikoarm mit Kindern Halloween feiern?

Die kurze Antwort: mit möglichst wenigen Kontakten. LVZ Familie hat für alle Halloween-Fans ein paar Ideen für ein Halloween-Grusel-Spaß in der Familie gesammelt.

Wie feiern andere Länder in diesem Jahr Halloween ?

Aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen müssen auch viele Grusel-Fans in anderen Ländern am Halloween-Wochenende auf Partys und Besuche bei der Nachbarschaft verzichten. In einigen Ländern gibt es wegen der Ausgangssperre sowieso keine andere Möglichkeit, als zu Hause zu bleiben. Auch die bekannte Halloween-Party von Heidi Klum in den USA fällt aus.

Von Thomas Bothe, RND