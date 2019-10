Die Straßenbahnhaltestelle „ Goerdelerring“ soll im kommenden Jahr komplett neu gestaltet werden. Die zuständige Landesdirektion Sachsen hat den Leipziger Verkehrsbetrieben ( LVB) dazu die notwendige Genehmigung erteilt, so die Behörde am Mittwoch.

Die Haltestelle am Goerdelerring soll künftig statt vier nur noch drei Bahnsteige haben. Diese sollen dafür größer ausfallen, damit die Fahrgäste mehr Platz haben. Die Bahnsteige werden als Doppelhaltestellen ausgeführt. In der Mitte wird es einen Überweg geben. Geplant ist, die Bahnsteige mit Rampen und einem Blindenleitsystem barrierefrei zu gestalten.

Durch den Umbau von bisher vier auf drei Gleisen werden im Umfeld der Haltestelle weitere umfangreiche Bauarbeiten notwendig. So wird auch am Ranstädter Steinweg in Höhe der Jacobstraße – am Elstermühlgraben – sowie an der Einmündung zur Pfaffendorfer Straße im Bereich des Ringmessehauses gebaut. Auch an der Kreuzung von Käthe-Kollwitz-Straße, Goerdeler- und Dittrichring im Bereich der „Runden Ecke“ sowie am Tröndlinring zwischen Gerber- und Nordstraße rücken die Bauarbeiter an.

Zur Höhe der geplanten Baukosten liegen bislang noch keine Angaben vor. Bürger können in die Unterlagen zum Bau Einblick erhalten. Diese liegen vom 14. bis zum 28. Oktober im Stadtplanungsamt aus.

Derzeit wird die Haltestelle am Leipziger Hauptbahnhof aufwendig saniert. In der Folge kommt es zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr.

joka