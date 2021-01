Leipzig

Mit Investitionen von mehr als einer halbe Milliarde Euro will die Stadt auch in Krisenzeiten Wachstumsimpulse setzen – 2021/22 auch finanziert durch zusätzliche Kredite. „Dies ist hinsichtlich des Zusammenhalts der Leipziger Stadtgesellschaft unerlässlich“, sagt Steffen Wehmann, Finanzexperte der Linken. Ohne einen ausreichenden finanziellen Schutzschirm von Bund und Land würden sich die Probleme im Haushalt zwar weiter verschärfen. Dennoch sei es notwendig, dass die Kommune durch eine langfristige Kreditaufnahme (derzeit zu Negativzinsen) pandemiebedingte Defizite ausgleicht.

Für Fraktionschef Sören Pellmann liegt die Priorität in den nächsten beiden Jahren darin, die Verlierer der Corona-Krise – Menschen mit geringem Einkommen, sozial Schwache und ihre Kinder – vor dem gesellschaftlichen Abstieg zu schützen.

Aber eben auch die geplanten Investitionen in Schulen, Kitas, auf Straßen oder bei Brücken tatsächlich umzusetzen. Dass dies nicht gelingt, beweisen die sogenannten Haushaltsausgabenreste, die Leipzig seit Jahren wie eine Bugwelle vor sich herschiebt. 426,2 Millionen Euro sind derzeit bewilligt, aber noch nicht „verbaut“. Dass Projekte sich verzögern, liegt oft nicht am Geld, sondern am fehlenden Personal sowie Controlling. Hinzu kommt: Neue Vorhaben wie der Ausbau des Straßenbahnnetzes müssen planerisch vorbereitet werden.

Die Linken wollen daher in etlichen Ämtern die Personalausstattung verbessern – insgesamt geht es ihnen um ein Plus von fast 50 Stellen. Darunter seien auch zwei für die unterbesetzte Versammlungsbehörde, hieß es. Und der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) müsse ebenfalls mit vier Fachkräften gestärkt werden, um gestiegene Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung besser zu betreuen.

Hilfe für LWB bei Sanierung

Seit Jahren besteht ein großer Sanierungsstau bei Objekten der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB). Diesen wollen die Linken abbauen. „Mit einem Zuschuss von 2,5 Millionen Euro an die LWB möchten wir die mietneutrale Sanierung der Bestände vor allem in Grünau, Schönefeld-Ost und Thekla ermöglichen“, sagt Wehmann. Ziel sei es, die gesellschaftlichen Strukturen in den Wohnhäusern zu erhalten und den Fokus auf Maßnahmen in benachteiligten Stadtteilen zu legen. „Da müssen wir neben dem sozialen Wohnungsbau, für den es Fördermittel gibt, vorankommen.“

Keine Kürzung im Eigenbetrieb Engelsdorf

Notwendig sei auch, den Kommunalen Eigenbetrieb Engelsdorf finanziell auskömmlich auszustatten. Hier hat die Stadt Kürzungen von bis zu zwei Millionen Euro in den nächsten beiden Jahren vorgesehen. Der Betrieb fördert mit diversen Beschäftigungsmaßnahmen Alleinerziehende, Langzeiterwerbslose sowie gesundheitlich beeinträchtigte Personen. „Bei ihnen zu kürzen, ist in der derzeitigen Situation auf dem Arbeitsmarkt mehr als problematisch und ein falsches Signal “, so Wehmann. Diese Menschen dürften nicht vergessen werden.

