Hanau-Gedenken: Große Anteilnahme bei Kundgebungen in Leipzig

Leipzig

Überwältigende Anteilnahme im Leipziger Osten: Im Stadtteilpark Rabet kamen am frühen Freitagabend über 500 Menschen zusammen, um der Opfer der rassistischen Morde von Hanau zu gedenken.

Die Demo-Anmelderinnen zeigten sich in ihrer Ansprache überwältigt von der Solidarität. Sie rechneten zuerst nur mit 50 Menschen. „Wir gedenken heute der Opfer in tiefer Trauer und sind in dieser schweren Stunde bei den Familien und Angehörigen.“ Nachdem in kurzen Redebeiträgen der Ermordeten gedacht wurde, appellierten die Veranstalter an die Ermittlungsbehörden endlich für eine lückenlose Aufklärung der Taten vom 19. Februar 2020 zu sorgen, bei dem der Attentäter neun Menschen mit Migrationshintergrund sowie seine Mutter tötete und anschließend sich selbst richtete.

Gedenk-Veranstaltung im Rabet. Quelle: Maximilian Hempel

Auch auf der Karl-Heine-Straße im Westen sowie auf der Wolfgang-Heinze-Straße im Süden wurde der Opfer gedacht. Auf der Karl-Heine-Straße kamen etwa 300 Personen zum Gedenken zusammen. Es wurden Protokolle der Angehörigen von Hanau verlesen, im Zentrum der Texte standen Behördenkritik – etwa darüber, dass das Notrufsystem in der Nacht des Anschlags versagte – und tiefe Trauer. Auf eine Hauswand wurden die Gesichter und Namen der Ermordeten projiziert. Mehrere Freiwillige kontrollierten, dass Abstände und Maskenpflicht eingehalten werden. Aufgerufen hatte unter anderem das linke Prisma-Bündnis.

Auch in der Karl-Heine-Straße fanden sich mehrere Hundert Menschen zusammen. Quelle: Josa Mania-Schleger

Beide Kundgebungen fanden unter Aufsicht der Polizei statt. Laut Polizeisprecherin Sandra Freitag wurden die Veranstaltungen im Süden und Westen kurz nach 19.30 Uhr beendet, die im Osten bis 20.15 Uhr verlängert. Die Teilnehmenden hätten sich verteilt und Abstände eingehalten, es habe keine Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt werden können, hieß es. Auf der Karl-Heine-Straße kamen Auto- und Straßenbahnverkehr aufgrund dessen kurzzeitig zum Erliegen.

Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. In den sozialen Netzwerken wurde Kritik daran geäußert, dass die Gedenk- und Schweigeminuten von dessen Lärm übertönt wurden. Die Pressesprecherin sagte dazu auf LVZ-Anfrage, dass der Helikopter unabhängig vom Anlass als taktisches Mittel notwendig sei, um sich aus der Luft einen Überblick über die Teilnehmerzahlen und damit verbunden mögliche Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung mit Blick auf Abstände zu verschaffen.

Von hem/jms/cn