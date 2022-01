Leipzig

Vertreter von Stadt und Handel haben Kritik am 2G-Stempel-Modell in Leipzig zurückgewiesen und bekräftigt, zunächst an dieser Form des Nachweises festhalten zu wollen. „Ich kann die Kritik nicht richtig nachvollziehen“, sagte Thomas Oehme, Centermanager der Promenaden Leipzig, der LVZ. Kritische Anmerkungen von Kunden und Händlern seien ihm gegenüber noch nicht geäußert worden. „Ich war gestern selbst auf unserer Ladenstraße unterwegs und habe mit Händlern gesprochen. Alle waren begeistert“. Auch die Nachfrage sei laut Oehme „ordentlich“. Stadtsprecher Matthias Hasberg schloss sich dem an, bisher habe es nur zufriedenstellende Rückmeldungen gegeben.

Der Handel hat zusammen mit der Stadtverwaltung am Donnerstag sogenannte 2G-Stempel im gesamten Innenstadtbereich etabliert. Mit ihnen soll die Kontrolle der Impf- und Genesenennachweise (2G-Regelung) für Kunden und Händler erleichtert werden: Erstere müssen sich jetzt nur noch einmal ausweisen, größere Geschäfte verteilen auf Wunsch Stempel, die den üblichen Nachweis faktisch ersetzen.

2G-Bändchen „im Moment keine Option“

Der Stempel bringt aber auch Probleme mit sich: So berichteten Kunden von verschmierter Farbe und einem schnell nachlassenden Stempelbild. Aus dem Rathaus verlautete nun, dass die Stadt vorerst beim Stempel-Modell bleiben wolle. „Im Moment sind 2G-Bändchen keine Option“, sagte Stadtsprecher Hasberg. Die aktuelle Lösung sei flexibler, fraglich sei zudem, welche Regeln die Sächsische Staatsregierung als nächstes ankündigen werde. Für ein umfassendes Fazit sei es außerdem noch zu früh. Es gelte nun, das Wochenende abzuwarten.

Auch Centermanager Oehme, der zugleich Vorsitzender des Vereins City Leipzig Marketing ist, betonte, die Stempel-Lösung habe es den beteiligten Akteuren ermöglicht, „schnell zu reagieren“. Zwar hätten beide Varianten ihre Vor- und Nachteile – Kontrolle und Handling seien bei den Armbändern aber schwieriger, Farben müssten etwa regelmäßig gewechselt werden. Nicht zuletzt spiele auch der Kostenpunkt eine Rolle.

Vergleiche mit NS-Regime – Stadt empört

Stadtsprecher Hasberg berichtet indes von „Beschimpfungen unter der Gürtellinie“, die in sozialen Medien getätigt würden. So habe die Stadt auf ihrer Facebook-Seite etwa von Vergleichen mit dem NS-Regime Kenntnis erlangt. „Niemand kommt auf die Idee, bei Stempeln in der Disco Vergleiche zum NS zu ziehen“, sagte er.

Von Florian Reinke