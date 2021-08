Leipzig

Wenn das mal kein gutes Omen ist: Am Sonnabend steigt in der Leipziger Red Bull Arena die erste Meisterfeier! Allerdings muss sich Fußball-Erstligist RB Leipzig noch etwas gedulden. Erst einmal sind 313 Frauen und Männer an der Reihe, die in den zurückliegenden zwei Jahren in Leipzig Meister des Handwerks geworden sind.

Im Durchschnitt sind die Jungmeister 31,5 Jahre alt. Der Jüngste ist mit 20 Jahren ein Fliesen-, Platten- und Mosaiklegemeister, der Älteste ein 57-jähriger Zimmerermeister. „Lebenslanges Lernen ist bei uns im Handwerk keine Worthülse“, sagt der frischgewählte Leipziger Handwerkskammerpräsident Matthias Forßbohm. „Wir leben das.“ Ein Drittel der Meister strebe mittelfristig eine Selbstständigkeit an.

„Handwerk muss den Klimawandel meistern“

Mit 28 Karosserie- und Fahrzeugbauern und 25 Kraftfahrzeugtechnikern entfällt die größte Anzahl von Meistertiteln auch in diesem Jahr auf die Kfz-Branche. Sechs Meister haben sogar einen zweiten Titel erworben. Zu ihnen gehört Tino Sommer (33) aus Schkeuditz. Er ist bereits Elektrotechnikermeister und hat nun auch noch den Meister für Sanitär-Heizung-Klima (SHK) gemacht. Sommer stammt aus einer Handwerksfamilie, hat mittlerweile den väterlichen Betrieb übernommen. „Wir sind 25 Mann, bauen Heizungsanlagen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage.“ Vor dem Hintergrund des Klimawandels steht sein Handwerk ganz besonders im Fokus. Viele Hausbesitzer müssen ihre Heizungsanlage modernisieren oder komplett erneuern. Die Verantwortung für seinen Berufsstand sei riesig. „Die Meister, die Gesellen, das Handwerk müssen das dann umsetzen“, so Sommer.

Seinen ersten Titel hat hingegen Lukas Richter (24) aus Taucha in der Tasche. Auch der junge Tischlermeister wird am Sonnabend auf der Bühne in der RB-Arena stehen. Er hat für die Meisterausbildung sein Arbeitsverhältnis für ein Jahr ruhen lassen und ist als angestellter Meister jetzt in die Firma zurückgekehrt. „Ich habe eigene Projekte, die ich betreue und mitgestalte“, sagt er. „Ich bin sehr glücklich dort.“ In der Firma arbeiten 15 Beschäftigte, die rund 300 Treppen im Jahr bauen.

Kammerpräsident fordert Gleichstellung von beruflicher und akademischer Bildung

Dennoch liegt dem Handwerkspräsident etwas schwer im Magen. „Viele Jahre lang galt das Studium als Königsweg, die berufliche Bildung dagegen wurde als zweitklassig angesehen“, sagt er. „Dass der Erfolg im Leben und die Leistungen für die Gesellschaft häufig etwas anderes zeigen, wurde ignoriert“, kritisiert er die Politik. Auch wenn mittlerweile das Meister-Bafög erhöht und in Sachsen sogar ein Meisterbonus für erfolgreiche Absolventen eingeführt wurde, könne von einer Gleichstellung von beruflicher Aufstiegsfortbildung und akademischer Bildung noch lange nicht gesprochen werden, erklärt Forßbohm und fordert: „Berufliche Weiterbildungsabschlüsse müssen für die Teilnehmer genauso kostenfrei sein wie ein Studium.“

Mehr als 10.000 Euro kostet die Meister die Fortbildung. Lukas Richter hatte das Glück, dass er seine Ausbildung sehr gut abschließen und dadurch eine Förderung von 8000 Euro bekommen konnte. Billig wurde die Qualifikation für ihn dennoch nicht: Für die Zeit seiner Meisterausbildung ruhte sein Arbeitsverhältnis und zum Schluss wurde auch sein Meisterstück so teuer wie die gesamte Ausbildung: Richter hatte eine CNC-Fräse aus Holz gebaut.

Bereits am Freitag steht die RB-Arena ganz im Zeichen des Handwerks. Dann werden 461 junge Handwerkerinnen und Handwerker in den Gesellenstand erhoben.

Von Klaus Staeubert