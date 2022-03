Leipzig

Die Leipziger Wirtschaft hat einen Hilferuf an die Stadtpolitik ausgesandt. In einem Offenen Brief an Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) wird die mangelhafte Einbindung der Wirtschaft in eine Netzplanung für den motorisierten Individualverkehr beklagt. Auch die gemeinsame Erarbeitung einer Wirtschaftsverkehrsstrategie und in ein Lkw-Führungskonzept komme viel zu schleppend voran, heißt es in dem Schreiben.

„Immer neue Ideen“

Der Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig Matthias Forßbohm sowie seine beiden Vizepräsidenten Frank Tollert und Mike Riemann führen in ihrem Offenen Brief auch mögliche Ursachen dafür an: Im Leipziger Rathaus entstünden „immer neue Ideen, wie man vermeintlich Gerechtigkeit herbeiführen kann“, heißt es in dem Schreiben. Auch „immer vielfältigere Einfälle zur Umverteilung von Einkommen und immer modernere Initiativen zur Gleichbehandlung der unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen“ würden Priorität vor den Interessen der Wirtschaft bekommen. „Im Kern stellt sich für viele Unternehmer und gewerblich tätige Arbeitnehmer zunehmend die Frage: Sind wir in dieser Stadtgesellschaft überhaupt noch gewollt?“, schreiben die Verfasser des Briefes und fragen: „Ist es beispielsweise noch gewollt, dass Handwerker in Havariefällen Nothilfe leisten, wenn ihnen rechtskonforme Haltemöglichkeiten auf Fahrradstreifen sukzessive entzogen werden?“

„Verständnis für politische Entscheidungen fehlt“

In dem Brief wird auch konstatiert, dass die Handlungsweise der Stadtpolitik immer mehr das Selbstverständnis der Handwerker in der Stadt erschüttert. Menschen, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen, würden den Mut dazu verlieren, ist zu lesen. „Wenn sich eine gesellschaftliche Gruppe nicht mehr verstanden fühlt, dann fehlt der Gruppe auch zunehmend das Verständnis für politische Entscheidungen“, heißt es weiter. Und an die Adresse von Oberbürgermeister Jung wird geschrieben: „Lassen Sie uns das Thema Wirtschaftsverkehr schnell und mit hoher Priorität auf die Tagesordnung setzen.“

Von Andreas Tappert