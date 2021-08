Leipzig

Da könnten die Roten Bullen schon ein wenig neidisch werden: Jungmeister und Jungmeisterinnen haben ihren persönlichen Elfmeter verwandelt. „Was der Fußball nicht schafft, das schaffen wir Handwerker – die allererste Meisterfeier in der Red Bull Arena“, freute sich Matthias Forßbohm, der Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig. Die hatte am Samstagabend 313 Frauen und Männer aus zwei Jahrgängen ins Stadion geladen, die unter erschwerten Corona-Bedingungen ihr Meisterstudium absolviert hatten. Einen Abend zuvor wurden bereits 461 junge Handwerker und Handwerkerinnen in den Gesellenstand erhoben. Einige Meister stellen wir beispielhaft vor.

Bei der Meisterfeier der Handwerkskammer Leipzig in der Red Bull Arena schauten auch Oberbürgermeister Burkhard Jung (links) und Polizeipräsident Mike Demmler vorbei. Matthias Forßbohm (Mitte), der Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig, begrüßt die Gäste. Quelle: André Kempner

Spontaner Dank mit einem Zimmererklatsch

Bei der Feier gab es erwartungsgemäß viele Vergleiche mit den Fußballern, deren Stadion ohne die verschiedensten Gewerke gar nicht stehen würde. Denn selbst bei einem 0:0 hat jemand die Tore gebaut! Doch wer hält die Dankesrede? Das sollte eigentlich ausgelost werden. Der junge Zimmerer Tamino Haberland meldete sich jedoch spontan, um ein Plädoyer für seinen Berufsstand zu halten. „Ich finde, wir haben gar nicht so viel gemein mit Fußball. Wir schaffen was Nachhaltiges“, sagte er. Wie viele andere, bedauerte er, von der Gesellschaft zu wenig Anerkennung zu bekommen für das, was sie mit ihrer Hände Arbeit leisten. Gefordert wird, dass die berufliche genauso intensiv wie die akademische Bildung gefördert wird und berufliche Weiterbildungsabschlüsse kostenfrei werden wie das Studium. „Viele Jahre galt das Studium als Königsweg, die berufliche Bildung als zweitklassig. Unser Fachkräftenachwuchs beweist, dass es auch einen anderen erfolgreichen Lebensentwurf gibt“, so Forßbohm. Im Stadion war die Stimmung gut – die Familien und Freunde feierten „ihre Meister“. Und die Zimmerer bedankten sich spontan mit einem Zimmererklatsch, den sie dann auch auf der Bühne zeigten.

„Die Sax’n“ spielten am Sonnabend bei der Meisterfeier der Handwerkskammer Leipzig in der Red Bull Arena auf. Quelle: André Kempner

Von Mathias Orbeck