Handwerkskammer Leipzig: Wechsel an der Spitze läuft nicht geräuschlos ab

Der Führungswechsel bei der Handwerkskammer zu Leipzig (HWK) ist offenbar weniger geräuschlos abgelaufen, als das bislang kommuniziert wurde. Der bisherige Präsident Claus Gröhn (64) hatte am Mittwoch weder an der Vollversammlung zur Wahl seines Nachfolgers Matthias Forßbohm (51) teilgenommen, noch am anschließenden Sommerfest mit mehreren hundert Gästen im Garten des Bildungs- und Technologiezentrums Borsdorf (BTZ). Die Veranstaltung ist eines der größten gesellschaftspolitischen Ereignisse in der Region.

„Gröhn hat sicher sehr präsidial geführt“

Zur Vorstellung des Programms seiner zunächst bis 2026 dauernden Präsidentschaft sagte Forßbohm am Donnerstag, er sehe sich in einer Moderatorenrolle. Die Kammer werde vom gesamten Vorstand gesteuert. Sein Vorgänger habe die Organisation „sicher sehr präsidial geführt“, erklärte Forßbohm auf Nachfrage. Er trete mit einer gewissen Demut vor dem Amt an. Diese Demut „hatte in den letzten Jahren nicht allzu viel Raum in dieser Kammer“, sagte Volker Lux. Er hätte sich aber gern gebührend von Claus Gröhn verabschiedet, so der HWK-Hauptgeschäftsführer. „Man muss auch Abschied nehmen können“, erklärte hingegen der ehemalige Präsident am Telefon auf LVZ-Nachfrage. Er hätte die Kammer gern noch zwei Jahre geführt und dann an Forßbohm übergeben, so Gröhn. Es sei aber alles sauber und friedlich geklärt worden. Während seiner seit 2014 andauernden Amtszeit hatte sich Gröhn als meinungsstarker Präsident gezeigt. In zentralen politischen Fragen bezog er klar Position, 2017 forderte er die Ablösung der damaligen Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos), der er eine „ideologische Verkehrspolitik“ vorwarf.

Der neue Mann an der Spitze will weiter an der Fortentwicklung des Borsdorfer BTZ arbeiten. Das 50.000 Quadratmeter große Gelände, 1990 für eine D-Mark gekauft, könnte in den nächsten zehn Jahren zu einer mitteldeutschen Bildungsakademie werden. Dazu wird an länderübergreifende Kooperationen gedacht – wie die mit der HWK Halle, zu der es bereits enge Verbindungen gibt. Finanziell steht die HWK schuldenfrei da, will nötige Investitionen mit Rücklagen und Fördermitteln ermöglichen. Die Aus- und Fortbildung begreift Forßbohm wie schon sein Vorgänger als Dreh- und Angelpunkt für die Zukunft des Handwerks. Nachwuchsgewinnung sei auch für die Betriebsnachfolgen zentral: Fast jeder fünfte Inhaber der HWK-Mitgliedsbetriebe ist über 60.

Landkreise stärker im Fokus

Forßbohm möchte sich zudem mehr um die Handwerker in den Kreisen Leipzig und Nordsachsen kümmern, die etwas mehr als die Hälfte der 12.000 Mitglieder ausmachen. Denkbar sei, diese mit einem Handwerksmobil zu besuchen, damit sie bei Anliegen nicht nach Leipzig kommen müssen. Weiteres Ziel des Präsidenten: „Ich möchte das Handwerk wieder zu einer Einheit bringen.“ Damit spielt der HWK-Chef auf die zersplitterte Struktur in Kammern, Kreishandwerkerschaften und Innungen an. Forßbohm will außerdem neue Kooperationen mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) ausloten und soloselbstständige Handwerker vor der Altersarmut bewahren; viele von ihnen hätten kein ausreichendes Polster für den Ruhestand.

Von Björn Meine