Constanze Kreisel kennt die Unerbittlichkeit von Zerreißproben, deren Ende nicht absehbar ist. Als alleinerziehende Mutter verlangte ihr der Spagat zwischen Job und Dasein für den Nachwuchs einiges ab – große finanzielle Probleme inklusive. Im Jetzt, wo es der Diplom-Betriebswirtin gut geht, hat sie das Gestern nicht vergessen. Deshalb setzt sie seit 2019 ein Projekt um, das Alleinerziehende entlastet und die Kinderseele beglückt: „Happy Birthday“ heißt es.

Auf den ersten Blick klingt das Vorhaben profan. Aber: Ein Geburtstags-Erlebnis für jene Kinder zu realisieren, für die das alles keineswegs selbstverständlich ist, hat nachhaltige Effekte, wie die Initiatorin weiß. „Feiern für Kinder, für deren Umsetzung Elternteile entweder psychisch oder finanziell nicht in der Lage sind, schaffen zunächst einmal Wertschätzung und Glücksgefühle“, sagt die 49-Jährige. Darüber hinaus blendet unbeschwertes Zusammensein mit Anderen das Alltags-Abseits aus.

Alarmierende Kinderarmut

Kreisel verweist darauf, dass sich andauernde Armutserfahrung nachweislich negativ auf die soziale Teilhabe und damit auf die persönliche Entwicklung von Kindern auswirkt. Eine anhaltend aktuelle Misere, wie die jüngst von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichte Studie belegt. Demnach sind mehr als ein Fünftel aller Kinder in Deutschland von Armut bedroht. In Zahlen: 21,3 Prozent beziehungsweise 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18. „Das ist alarmierend“, konstatiert Kreisel.

Die eigenen Erfahrungen und das Bewusstsein um die Verteilungsschieflage in einem der reichsten Länder der Welt veranlassten sie vor knapp zwei Jahren, aktiv zu werden. „Zunächst habe ich einen Verein gesucht, der sich um Projekte für Alleinerziehende und deren Kinder kümmert“, erzählt sie. Im Leipziger Büro des Shia e. V. schlug Thomas Brönner, Leiter der Alleinerziehenden-Koordinationsstelle Sachsen, der Leipzigerin vor, das Vorhaben selbst in die Hand zu nehmen – mit der Offerte, es als Träger ins Vereinsangebot zu integrieren. Die in der Immobilienbranche tätige Mutter zweier nun jugendlicher Kinder willigte ein.

Ehrenamtliche Überzeugungstäterin

Vor einem Jahr stieg das erste Fest, und die Erfahrungen sind durchweg positiv. Bislang erlebten über 100 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren mehr als 20 Kindergeburtstage an Orten wie Kinderland Taucha, Jump House, Sachsentherme oder Soccer World. „Happy Birthday“ finanziert sich durch Spendengelder, eingeworben von der ehrenamtlich arbeitenden Überzeugungstäterin, die nur so sprüht, wenn sie von ihrem Projekt berichtet. Im Boot hat sie bereits Geldgeber wie die LWB, die Leipziger Kinderstiftung sowie die Immobilien-Unternehmen Dr. Klein und Koengeter.

„Ein Blick in die glücklichen Gesichter genügt, um zu wissen, dass dieses Engagement richtig ist“, sagt sie strahlend lächelnd. Die Erfahrung zeigt übrigens auch: Die Feiern haben für die jeweiligen Geburtstagskinder einen weiteren positiven Effekt, denn in der Folge erhalten auch sie Einladungen ihrer maximal fünf Gäste – ein klassisches Beispiel für soziale Teilhabe. „Diese Prozesse können langfristig zur Verbesserung der Zukunftschancen von Kindern bedürftiger Alleinerziehender führen“, betont Kreisel.

Damit besagter Effekt nicht verpufft, möchte sie die Kinder über mehrere Jahre unterstützen können. Was sie selbst davon hat? „Mich macht dieses Ehrenamt sehr froh und zufrieden, weil ich sehe, dass es etwas bewirkt.“

Infos auf den Seiten www.kreisel-immobilien.de und www.shia-sachsen.de.

