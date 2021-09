Leipzig

Zum Weihnachtsfest gehören Gans und Ente, aber nicht unbedingt ein Schwein. Umso erstaunlicher, dass zwei Autorinnen kurz nacheinander auf die Idee kamen, ihre neuen Kinderbücher „Das Weihnachtsschwein“ zu nennen. Die eine ist Kristin Franke (39) aus Leipzig – und die andere keine Geringere als die britische Starautorin und Harry-Potter-Erfinderin Joanne K. Rowling (56). 

Kleinverlegerin schreibt für die Allerjüngsten

Kristin Franke arbeitet im Dachgeschoss einer Gohliser Villa in einer Person als Autorin, Zeichnerin und Kleinverlegerin. Sie erfüllt sich einen Traum, schreibt und gestaltet in ihrem Eigenverlag „Tinyfoxes“ Bücher, Spiele, Wichtel- und Feenartikel oder Fensterbilder für die Allerjüngsten. Am Freitag dieser Woche kommt ihr 16. Buch „Der Wutwichtel“ auf den Markt, im Januar folgt das 17. Buch „Das Huhn im Küchenschrank“. Schon vor anderthalb Jahren, im Frühjahr 2020, hat die Leipzigerin „Das Osterschwein“ in die Kinderzimmer geschickt. Weil es gut lief, legte sie im Herbst 2020 „Das Weihnachtsschwein“ nach – beides Pappbücher mit gereimten Vorlese-Geschichten für Kinder ab zwei Jahren.



Carlsen-Verlag rudert zurück

Verblüfft war die Dreifach-Mutter, als sie im Sommer 2021 Post vom Carlsen-Verlag aus Hamburg bekam. Der teilte ihr mit, dass im Oktober das neue Kinderbuch von J. K. Rowling „The Christmas Pig“ erscheint, deutscher Titel „Das Weihnachtsschwein“. Das Buch soll weltweit in 20 Sprachen unter einheitlichem Titel erscheinen und wurde bereits öffentlich beworben – man gehe davon aus, dass Kristin Franke nichts dagegen hat. Doch das hatte sie: „Ich bewundere J. K. Rowling und finde ihre Bücher unheimlich toll. Aber auch sie muss sich ans Urheberrecht halten.“ Das teilte sie dem Carlsen-Verlag mit, dem das offenbar selbst klar war. Er ruderte binnen einer Woche zurück und änderte den deutschen Titel in die etwas sperrige Version „Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein“. „Die haben versucht, mich zu überrumpeln“, sagt Kristin Franke. „Dabei hätte ein Blick ins Verzeichnis lieferbarer Bücher genügt, dort ist mein Buch eingetragen und hat damit Titelschutz.“



Lizenzgeber wurde informiert

Ob die Starautorin persönlich davon Kenntnis hatte, ist nicht bekannt. „Wir haben den Lizenzgeber in England informiert, dass wir den deutschen Titel ändern wollen“, sagt Katrin Hogrebe vom Carlsen-Verlag gegenüber der LVZ. Beim Lizenzgeber handele es sich um eine Agentur, die die Rechte der Autorin vertritt. „Wir haben uns unproblematisch geeinigt, das ist ein üblicher Vorgang“, so die Verlagssprecherin.

Unterschiedliche Zielgruppen

Im Buch von J. K. Rowling geht es um den Jungen Jack und sein Lieblings-Stofftier, ein Schwein. Eines Tages geht es verloren, und Jack muss sich vielen Gefahren stellen, um seinen besten Freund zurückzubekommen. Kristin Frankes Geschichte dreht sich dagegen um ein kleines Schwein, das für sich und die anderen Tiere im Stall ein richtiges Weihnachtsfest organisieren will. Doch die eitlen Hühner lachen das Schwein aus und machen ihm einen Strich durch die Rechnung. „Es ist eine völlig andere Geschichte und eine andere Zielgruppe“, ist der Leipziger Autorin klar. „J. K. Rowling macht viel komplexere Bücher, ich möchte mich nicht mit ihr vergleichen. Trotzdem bin ich dankbar, dass das Urheberrecht die kleineren Verlage schützt.“

