Leipzig

Was hat Mukoviszidose mit Autos zu tun? Eigentlich nichts. Aber irgendwie doch ein bisschen, dachten sich die Mukoviszidose-Selbsthilfegruppe und der Autohändler PSA Retail ( Peugeot, Citroen und DS Automobile) in der Roscherstraße. Denn sowohl Patienten mit der unheilbaren Stoffwechselkrankheit als auch Autofahrer bräuchten einen Schutzengel.

Die PSA-Filialen in Leipzig und Dresden schenken deshalb bei jedem Neuwagenkauf dem Kunden einen Schutzengel, den der Mukoviszidose-Verein fertigt und an PSA verkauft. Die Einnahmen gehen an den Verein. Die Schutzengel-Aktion wurde am Mittwoch in Leipzig gestartet. Zugleich warben der Verein und PSA für die 7. Schutzengel-Gala, die am 14. September im Haus Leipzig stattfindet. Beim Pressetermin wurde auch der Moderator der Gala präsentiert: Harry Wijnvoord. Schirmherren sind Ministerpräsident Michael Kretschmer und Leipzigs Finanzbürgermeister Torsten Bonew. „Was der Vereinsvorsitzende Daniel Kemp in den letzten Jahren erreicht hat, ist unbeschreiblich und beispielhaft in Sachen Engagement“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Holger Gasse, der die Aktion ebenfalls unterstützt. Karten unter www.schutzengel-gala.de.

Von lvz