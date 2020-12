Leipzig

Am 2. Dezember ist Dr. Nils Kellner (38) zum fünften Mal Vater geworden. Ein Lichtblick in schweren Zeiten. Obwohl der Oberarzt sowieso den Eindruck macht, dass ihn nichts so leicht umhaut. Aber das gilt für viele hier auf den beiden Infektionsstationen im Klinikum St. Georg. Die sind seit einigen Wochen wieder fast reine Corona-Stationen.

Die Atempause währte nur kurz

Es war nur eine kleine Atempause. Im Sommer, als die erste Welle auslief, da verschwanden auch die Covid-Kranken für kurze Zeit. Jetzt schwappen die Patienten dafür umso heftiger rein. 57 sind es zurzeit, Tendenz weiter steigend. Allein das St. Georg hat seine Corona-Kapazität auf den Normalstationen in den letzten Wochen von 32 auf 61 erhöht. Erhöhen müssen. Manche Abteilungen wurden umgewidmet – das geht zulasten der Regelversorgung. Die Corona-Intensivstation rüstete von vier auf zehn Plätze auf, die alle fast durchgehend belegt sind.

Todesrate: zehn Prozent

Wenn ein Bett frei wird, dann ist der Grund dafür nicht immer ein guter. „Im Moment läuft es nicht so toll“, sagt Oberarzt Kellner kurz vor der Visite: Derzeit gibt es im Schnitt jeden Tag zwei Covid-Tote; allein am letzten Wochenende waren es sieben. Von den rund 400 seit März behandelten Patienten im St. Georg sind 43 gestorben. Zehn Prozent. Und Kellners Chef rechnet durchaus mit Schlimmerem. „Die Todeszahlen in Sachsen werden sich noch deutlich erhöhen“, sagt Professor Christoph Lübbert und warnt: Es landen auch immer wieder jüngere Patienten mit schweren Verläufen auf den Stationen. Dennoch: Das Virus hat sich vor allem in den hohen Altersjahrgängen festgebissen. Dort schlägt es besonders erbarmungslos zu.

Vorbereitung der Visite (von links): Chefarzt Professor Christoph Lübbert, Oberarzt Dr. Nils Kellner und Stationsärztin Dr. Stefanie Schroth Quelle: Björn Meine

Aus Weißwasser nach Leipzig

Das wird auch beim Rundgang deutlich. Viele Ältere ringen mit dem Tod, nur wenige sind richtig ansprechbar, ihre Atemnot wird durch Sauerstoffgabe gelindert. Ein Mann klagt, er habe das Gefühl, dass jemand die ganze Zeit auf seiner Brust sitzt. Wenn die Sauerstoff-Konzentration in kurzer Zeit zu sehr gesteigert werden muss, dann ist das ein Alarmzeichen. So wie bei dem über 60-jährigen Mann, der am Vortag über Stunden mit dem Krankenwagen aus Weißwasser hierher transportiert werden musste. Und der bei der Visite mit schwacher Stimme anklingen lässt, er verstehe den ganzen Aufwand gar nicht. Der Oberarzt erklärt ihm: In der Lausitz gab es halt kein geeignetes Bett mehr. Aus Ostsachsen, aus Südwestsachsen, kommen Patienten in die Delitzscher Straße. Die Chemnitzer haben gerade einen Mann nach Leipzig geschickt - zur Abklärung einer mutmaßlichen Tuberkulose-Infektion. Im St. Georg hat sich der Verdacht bestätigt. Nils Kellner kommt bei sowas ins Grübeln: In Chemnitz gibt es doch auch eine Infektiologie. Für das Tagesgeschäft haben die Kollegen aber offenbar überhaupt keine Zeit mehr.

Vorbereitung zur Visite: Oberarzt Dr. Nils Kellner und Stationsärztin Dr. Stefanie Schroth (von rechts) legen die Schutzkleidung an. Quelle: Björn Meine

Pandemie-Leugner: „Zunehmend schwer auszuhalten“

Das ist am St. Georg anders – noch. Man spürt, dass alle unter Strom stehen, deutlich mehr als noch im Frühjahr. Trotzdem: „Was Sie hier erleben, ist der geordnete Betrieb auf einer Infektionsabteilung“, erklärt Chefarzt Lübbert. Dass das so ist, hat vor allem mit dem guten Team zu tun, sagt Stationsärztin Dr. Stefanie Schroth. „Wir halten zusammen, jeder kann sich auf den anderen verlassen“, erzählt die 31-Jährige. Klar, die Belastung sei hoch. „Aber wir sind gut aufgestellt, und es ist ja unser Job, das hier zu tun.“ Was passiert, wenn die Stationen immer weiter volllaufen, weiß die Medizinerin nicht. „Für uns ist nicht schön, dass es Leute gibt, die immer noch nicht mitmachen“, sagt Stefanie Schroth. Sie meint die Maskengegner, die „Querdenker“. Schroth hat Verständnis für die Sorgen derer, die um ihre Existenz bangen. Aber es müsse doch jetzt darum gehen, Schwächere und Ältere zu schützen - auch durch das eigene Verhalten. „Das ist zunehmend schwer auszuhalten“, erklärt Nils Kellner, „es ist wie ein Schlag ins Gesicht.“ Der Oberarzt will nicht alle über einen Kamm scheren. „Ich verstehe jeden Gastronomen, und man muss über manche Maßnahmen diskutieren dürfen. Aber wenn jemand die Pandemie leugnet, keine Maske tragen will, Vergleiche zur Grippe oder zu einfachen Erkältungen anstellt, dann ist das halt de facto falsch. Ohne regulative Maßnahmen lässt sich diese Welle nicht brechen.“

„Wenn jemand die Pandemie leugnet, keine Maske tragen will, Vergleiche zur Grippe oder zu einfachen Erkältungen anstellt, dann ist das halt de facto falsch.“: Oberarzt Dr. Nils Kellner Quelle: Björn Meine

Auch Zweifler landen in der Klinik

Dabei landen sogar die Zweifler in den Kliniken. Nils Kellner erinnert sich an zwei oder drei Patienten, die nicht glauben wollten, dass sie am Virus erkrankt sind. Die sich trotz klarer Diagnosen mit laienmedizinischen Ideen an einer Erklärung versuchten. Mancher hat sich vielleicht zu sehr in die Vorstellung eines nicht existenten Erregers hineingesteigert. Mancher will sich vielleicht selbst schützen: Es gibt ja auch Tumorpatienten, die sich irgendwann, oder kurz zwischendurch, sagen, sie hätten gar keinen Krebs. Nils Kellner sagt, dass selbst seine vierjährige Tochter versteht, warum gerade was zu tun ist.

„Für uns ist es nicht schön, dass es Leute gibt, die immer noch nicht mitmachen.“: Stationsärztin Dr. Stefanie Schroth Quelle: Björn Meine

Immer mehr heftige Tage

Die sieht ihren Papa zwar noch ab und zu, aber die besonders heftigen Tage werden mehr. Mittwoch war so ein Tag. Da verschlechterte sich plötzlich der Zustand mehrerer Patienten – während zur gleichen Zeit mehrere Infizierte mit dem Rettungswagen eingeliefert wurden. Und dann musste noch ein Kollege sein Kind aus der Notbetreuung holen, weil es in der Kita einen Corona-Fall gab. Es ist ein ständiges Abwägen: Wie werden die Ressourcen optimal eingesetzt? Dazu kommen logistische Herausforderungen: Manche Patienten gehören eigentlich auf die Onkologie oder in eine Rehaklinik. Da können sie aber nicht hin, weil sie infektiös sind.

„Ich finde so ein Verhalten unverantwortlich.“: Patientin Liane Schöne. Quelle: Björn Meine

Knochenjob für Pflegekräfte

Von Triage-Situationen ist die Klinik nach eigenen Angaben noch entfernt. Das St. Georg profitiert jetzt davon, dass Leipzig im Frühjahr nicht so sehr betroffen war, dass Strukturen für die zweite Welle aufgebaut werden konnten. „Aber es wird immer anstrengender. Man merkt, dass es zunehmend an die Substanz geht“, sagt Nils Kellner. Wenn der Oberarzt von der täglichen Belastung spricht, dann klingt das immer ein bisschen so, als spreche er von allen anderen, nur nicht von sich selbst. „Den echten Knochenjob machen die Pflegekräfte, die stundenlang in Schutzausrüstung arbeiten. Und trotzdem: Man merkt das Lächeln hinter der Maske.“

Blick in die Corona-Intensivstation im Klinikum St. Georg. Quelle: Björn Meine

Patientin zieht den Hut

Vor den Leistungen des Personals hat auch Liane Schöne großen Respekt. „Ich kann den Hut gar nicht genug ziehen“, sagt die 69-Jährige. Seit dem 7. Dezember liegt sie hier auf der Infektiologie; die ersten beiden Tage ging es der Leipzigerin richtig schlecht. Die Asthmatikerin hatte auch vorher schon gesundheitliche Probleme, litt häufiger an Bronchitis. Deshalb hatte sie die ersten Symptome nicht mit Corona in Verbindung gebracht. Doch die Hausärztin testete auf das Virus und überwies Liane Schöne dann schnell ins Krankenhaus. Hier bekommt sie nun hochdosierten Sauerstoff. Für Maskengegner und renitente Virus-Leugner hat die Patientin kein Verständnis: „Ich finde so ein Verhalten unverantwortlich.“

Dr. Nils Kellner an einem Highflow-Sauerstoff-Gerät Quelle: Björn Meine

Ehepaare als Patienten – nicht immer schaffen es beide

Liane Schöne hat das Schlimmste hinter sich. Doch immer wieder geht es eben nicht gut aus. Dass ein Ehepaar eingeliefert wird, von dem nur einer das Krankenhaus wieder verlässt – das haben sie in den letzten Monaten öfter erlebt auf der Infektiologie im St. Georg. Es sind besonders schwere Momente für alle hier, auch wenn der Tod schon immer zu ihrer Arbeit gehört. Nils Kellner muss weg, es gibt einen Notfall. Eine Etage tiefer muss ein Corona-Patient reanimiert werden. Nach einer Dreiviertelstunde kehrt der Mediziner zurück. Sein Blick ist ernst, seine Miene hinter der Maske zu erahnen. Der Mann war noch keine 80.

Der Oberarzt hatte mit einer Elternzeit geliebäugelt, um sich mal mehr um seine jüngste Tochter und die anderen vier Kinder zu kümmern. Daraus wird erstmal nichts. Das Virus greift in alle Leben ein. Direkt oder indirekt.

Von Björn Meine