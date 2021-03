Harter Lockdown über Ostern: Leipziger rechnen mit der Politik ab

Leipzig

Verlängerter Lockdown, Zwangsruhe am Gründonnerstag, Urlaub in Mallorca, aber nicht in Deutschland: Es sind die umstrittensten Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, die am Morgen nach dem Gipfelmarathon intensive Debatten entfachen. So hinterfragen auch die Leipzigerinnen und Leipziger die Maßnahmen zur Viruseindämmung, die Akzeptanz leidet zusehends. In einer Umfrage der LVZ hagelte es harte Urteile.

Gastronomie wurde „unnötig Hoffnung gemacht“

Die Studentin Vanessa Minarzick nimmt „die Maßnahmen zwar hin“, wie sie sagt. Dass der Lockdown dieses Mal einen Durchbruch in der Pandemiebekämpfung herbeiführen wird, hält sie dagegen für Wunschdenken. „Ich denke nicht, dass es bis zum Ende des Lockdowns eine klare Verbesserung bei den Inzidenzen geben wird“, so die 27-Jährige.

Geht es nach ihr, hätten die Einschränkungen in der jetzigen Form beibehalten werden müssen. „So wurde der Gastronomie nur unnötig Hoffnung gemacht.“

Alexander Schütze holt noch einmal Luft, bevor er zu einer Generalabrechnung mit den politischen Mandatsträgern intoniert. „Ich rege mich von morgens bis abends nur noch auf. Experten wie Herr Lauterbach (Epidemiologe und SPD-Politiker; Anm. d. Red.) haben keine konstruktiven Vorschläge parat. Mehr als Drohungen, dass in Gohlis eine Mutante wütet, hat er nicht zu bieten“, wettert der 59-Jährige.

„Sollten zwei Wochen alles dichtmachen“

Dass Urlaub in Mallorca möglich ist, während Touristenorte an der Ostsee zu Geisterstädten mutieren, findet er „absurd“. Auch die Ladenschließungen am Gründonnerstag nimmt er unter Beschuss: Schütze rechnet mit einem überwältigenden Kundenansturm am darauffolgenden Sonnabend. „Entweder man geht am Samstagmorgen um sieben Uhr einkaufen oder lässt es gleich bleiben“, sagt er entrüstet.

Die Stellungnahme von Tagesmutter Sandra Hanitzsch wirkt da schon fast salbungsvoll. „Die beschlossenen Maßnahmen stören mich überhaupt nicht“, erklärt sie. Ganz zufrieden klingt sie dennoch nicht: „Wir sollten zwei bis drei Wochen ganz dichtmachen und dem ein Ende setzen“ fordert sie.

„Maßnahmen sind willkürlich“

Auch Dennis Fröbrich unterstützt die Restriktionen, „Die Maßnahmen sind trotzdem willkürlich“, sagt er. Er wünsche sich ein „coronakonformes Leben“. „Ich nutze das Schnelltestangebot im Rathaus regelmäßig – neben dem Impfen sehe ich darin den Weg, gesellschaftliches Leben wieder zu ermöglichen“, so der 28-Jährige.

Auch wenn er sich selbst als „vorsichtig“ bezeichnet, setzt er der Politik ein Ultimatum: „Das Hin und Her macht man nicht mehr lange mit!“.

Christoph Rauh geht selbst die Geduld aus. „Ich habe die Maßnahmen bis jetzt verteidigt, das fühlt sich aber zunehmend schwer an“, konstatiert der Rentner. Ein großes Problem erkennt er in der Uneinheitlichkeit der Beschlüsse. „Es wirkt alles nur noch hilflos“, erläutert der 71-Jährige.

Ein äußerst differenziertes Urteil fällt die 67-jährige Silvia Westermann. „Ich finde es gut, dass der Lockdown verlängert wurde, die Kinder aber weiterhin in die Schule gehen.“ Die Beschlüsse reichten ihr bei Weitem nicht, es müsse ein „radikaler Schnitt“ her, um einen Weg aus der Pandemie zu finden.

Dass es schwer falle, einige Anordnungen nachzuvollziehen, gesteht auch sie ein. Das erklärt Westermann an einem Beispiel: „Kinder dürfen draußen keinen Sport treiben, für ausreichend Flüge nach Mallorca ist aber gesorgt.“

Von Florian Reinke