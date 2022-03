Schlüsselprojekt im Neuseenland - Großprojekt am Zwenkauer See: Stillleben am Harthkanal

Der Harthkanal, eine schiffbare Verbindung zwischen dem Zwenkauer und Cospudener See, wurde einst als Schlüsselprojekt im Leipziger Neuseenland ausgerufen. Inzwischen hat das Vorhaben allein an Baukosten rund 58 Millionen Euro verschlungen und kein Ende ist in Sicht. Eigentlich noch nicht mal ein richtiger Anfang, denn der Bau ruht.