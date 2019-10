Hartmannsdorfer Deich im Süden Leipzigs wird auf gut 1000 Metern repariert

Leipzig

Ortsvorsteher Matthias Kopp kann sich noch gut an jene Nacht 2013 erinnern. Als das Hochwasser kam. Und schon alle weg waren, aber die Hartmannsdorfer nicht. Die schleppten Sandsäcke. Einer besorgte sogar den Schlüssel der nahen Kiesgrube, um in der Nacht noch Sand-Nachschub holen zu können. „Drei Handbreit unter der Krone“ habe das Wasser schließlich gestanden, erzählt Kopp. Er erinnert sich noch gut an die Angst im Dorf damals, aber auch an die Kameradschaft der Nachbarn.

Viel zu tun

Das Hochwasser ist längst weg, die Schäden von damals sind geblieben. Vor allem jene Schwachstelle im Elsterbogen bei Hartmannsdorf, an der der Deich 20 Zentimeter flacherist als sonst. Dort hatten sie 2013 die Sandsäcke gestapelt, dort ist auch danach die Gefahr geblieben. 2013 waren im Raum Leipzig jedoch insgesamt rund 200 Kilometer Deiche beschädigt worden. Und etliche viel schlimmer. Da dauert die Reparatur. Kopp ist deswegen auch nicht böse auf die zuständige Talsperrenverwaltung, sondern freut sich, dass nun alles wie geplant läuft.

Und es läuft. Seit Mitte September wird offiziell vor Ort gearbeitet, in dieser Woche will die Baufirma noch einen Teil der Baustraße fertig stellen, und weiter Spundwände setzen. Etliche sieben Meter lange Eisen sind schon tief ins Erdreich gerammt. Die würden allerdings zunächst einmal den benachbarten Mühlgraben schützen, neben dem die Baustraße sich auftürmt, erklärt Polier Michael Ernst von der Firma Echterhoff. „Später schneiden wir die Eisen am Boden ab, sie bleiben drin.“

Spundwände nachher nicht mehr zu sehen

Zwischen der Brücke Erikenstraße/Mückenhainer Weg und der Verlängerung des Heideweges in Hartmannsdorf werden insgesamt 1015 Meter Spundwände gesetzt. Die würden so tief eingerammt, dass sie hinterher nicht mehr zu sehen sind, erzählt Ernst. Bis Februar sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, die rund zwei Millionen Euro kosten. Bund und Freistaat zahlen.

Parallel wird ein kurzes Stück flussabwärts auch nahe des Teilungswehrs die Betonlippe zur Wasserführung erneuert. Sie sorgt dafür, dass Hochwasser erst ab einer gewissen Höhe den Weg ins Elsterhochflutbett findet.

Auch die Betonrinne am Teilungswehr in Knauthain wird derzeit erneuert. Quelle: Jörg ter Vehn

Letzter Hauptdeich, der zu reparieren ist

Der Hartmannsdorfer Deich galt nach 2013 als nicht mehr standsicher. Mit seiner Reparatur seien dann alle Leipziger Hauptdeiche wieder fertig, erklärt Axel Bobbe von der zuständigen Talsperrenmeisterei. Bei einigen kleineren im Stadtgebiet werde zurzeit noch geprüft, ob sie auch noch gemacht werden müssten.

Als unsicher gilt nach LVZ-Informationen zum Beispiel das Stück gleich gegenüber von Hartmannsdorf zum früheren Elsterstausee. Problem daran: Den See gibt es eigentlich nicht mehr, auf dem Papier hat er aber noch Bestand. Da zählt die Abgrenzung zur Weißen Elster als Staudamm im Eigentum Leipzigs. In einem Hochwasserfall würde dieser morsche Damm jedoch zum morschen Deich, der die Weiße Elster davon abhält, über den Cospudener See und den Auwald letztlich bis nach Leipzig zu strömen. Aktuell läuft ein Entwidmungsverfahren, im Zuge dessen auch die Zuständigkeit für den Deichbau geklärt werden soll.

Von Jörg ter Vehn