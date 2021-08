Leipzig

Nach dem Tötungsdelikt am vergangenen Wochenende ist die Diskussion wieder entbrannt: Wie soll Leipzig mit seinem innerstädtischen Kriminalitätshotspot am Hauptbahnhof umgehen? Die Polizei ist seit vielen Jahren hier in der Offensive, leistet eine Sisyphusarbeit. Im Rathaus befasst man sich unterdessen mit möglichen Präventionskonzepten. Vorschläge von der Wissenschaft dafür liegen längst vor.

Bei der 42. Sicherheitskonferenz des Kommunalen Präventionsrates Anfang November 2020 stellten Wissenschaftler die Ergebnisse eines dreijährigen Forschungsprojekts vor. Eine womöglich tröstliche Erkenntnis der Forscher: In Leipzig sei die Kriminalität trotz offener Drogenszene und einhergehenden Gewalttaten geringer als in den gleichfalls untersuchten Bahnhofsvierteln von Düsseldorf und München. Und: Es gebe hier sehr viele Voraussetzungen, um ein attraktives Umfeld des Bahnhofs zu schaffen.

Nach der tödlichen Auseinandersetzung im Bürgermeister-Müller-Park, bei der ein 21-jähriger Somalier ums Leben kam, sichert die Polizei Spuren am Tatort. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Der für Leipzig vorgestellte Sechs-Punkte-Plan enthält keine Allheilmittel, um die kriminelle Szene im Bahnhofsumfeld von heute auf morgen zurückzudrängen. Eher geht es um das Schaffen von Bedingungen, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen und vom Schmuddel-Image im Viertel wegzukommen. Eine Idee ist etwa ein Runder Tisch Hauptbahnhof als Gremium, um die Entwicklung vor Ort zu begleiten. Zudem sollen eine Service-Dependance als niedrigschwelliges Kontaktangebot der Stadt, Bezirksdienstbeamte als serviceorientierte Fußstreife, ein Quartiersmanagement für Sozialarbeit sowie Hilfsangebote wie eine zentrale Notschlafstelle und ein Tagesaufenthalt geschaffen werden.

Vorgeschlagen wurde auch eine öffentliche Toilette oder sogar ein Hygienecenter mit Waschgelegenheiten und Duschen. Wildes Urinieren gilt laut Bundespolizei tatsächlich ebenfalls als ein großes Ärgernis, weil dadurch auch über Luftschächte die Lager von Gewerbetreibenden betroffen sind.

Arztsprechstunden für Obdachlose

Erste Schritte sind nach Angaben der Stadt bereits erfolgt. Einzelne Maßnahmen seien unabhängig vom Präventionskonzept bereits geprüft und teilweise umgesetzt worden, teilte das Ordnungsamt auf Anfrage der LVZ mit. So würden inzwischen ehrenamtliche Arztsprechstunden für obdachlose Menschen in Notunterkünften und Tagestreffs für wohnungslose Menschen im vierzehntägigen Turnus angeboten. Einige der Empfehlungen des Forschungsprojekts Sicherheit im Bahnhofsviertel „befinden sich derzeit im finalen, verwaltungsinternen Abstimmungsprozess“, so die Behörde. „Im Zuge dessen wird unter anderem erläutert, welche der von den Forschenden empfohlenen Maßnahmen in Leipzig umgesetzt werden können.“

Wahrscheinlich im Frühherbst soll dann eine entsprechende Informationsvorlage in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters bestätigt und daran anschließend in den zuständigen Gremien, bis hin zur Ratsversammlung, behandelt werden, hieß es aus dem Ordnungsamt. „Darüber hinaus werden in den relevanten Gremien fortlaufend Themen, Ereignisse und Präventionsmaßnahmen, die das Umfeld des Hauptbahnhofs betreffen, thematisiert.“

Von Frank Döring