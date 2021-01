„Hauptberuflich Basteltante“: Wie eine Leipziger Unternehmerin der Pandemie trotzt 

Leipzig

Eigentlich sollte der Name ihres eigenen Ladens eine Hommage an ihre Katze werden. Doch „Hannelore“, wie der schwarze Vierbeiner heißt, klang dann doch nicht so nach dem, was Alexandra Pauly mit ihrer Idee transportieren wollte. Frisch sollte ihr Label klingen. Also begann sie zu überlegen: Wenn ich die Möglichkeit hätte, Hannelore einzufärben, wie würde sie aussehen? Definitiv rosa, so ihr Fazit. Und über ein paar weitere Gedankensprünge war der Name „Flamingocat“ geboren.

Pauly ist, in ihren eigenen Worten, „hauptberuflich Basteltante“ und bietet in ihrem Atelier im Leipziger Süden Kreativkurse an. Weil das pandemiebedingt nicht mehr vor Ort funktioniert, hat sie sich andere Strategien überlegt, um ein wenig Schönes in die Tristesse zu zaubern. Und um ihre Vision eines kreativen Miteinanders zu retten. Die LVZ unterstützt das Werkeln an Makramees und Blumenkränzen und schenkt allen Plus-Abonnenten fünf Euro Rabatt auf einen der Flamingocat-Kurse im Februar.

Von der Zahnmedizin zum Heißkleber

Wäre Alxandra Pauly dem Wunsch ihrer Eltern gefolgt – vielleicht wäre die 35-Jährige heute immer noch Zahnärztin. Ein abgeschlossenes Studium dafür hat sie, die Leidenschaft für den Beruf entflammte aber nie. „Ich habe mich da bis zuletzt durchgequält. Weil man Dinge zu Ende bringt, zumindest wurde mir das so vorgelebt.“ Direkt im Anschluss flüchtete sie zum Fernsehen und machte sich dort einen Namen als die, die gerne und ständig kreativ sein will. Später bekam sie sogar eine eigene Rubrik mit Basteltipps im Mittagsmagazin des Senders.

In einem kleinen Atelier auf der Kurt-Eisner-Straße setzte sie das fort und begann Holzschmuck zu kreieren. Die Geburtsstunde von Flamingocat. „Ich habe aber schnell gemerkt, dass es illusorisch ist, zu glauben, dass man damit genug Geld verdienen kann. Wenn der Markt von irgendetwas mehr als genug hat, dann handgemachtem Schmuck.“ So ehrlich, sagt sie, müsse man dann auch zu sich sein.

Kommst du nicht zum Kranz, kommt der Kranz zu dir

Was ihr jedoch auffiel: Die Leute im Laden wollten wissen, wie sie Dinge herstellt, suchten nach Anleitung. Daraus geworden ist eine Do-it-yourself-Werkstatt, die inzwischen in ein fast fünfmal so großes Atelier auf die KarLi umgezogen ist. Zusammen mit ihrem Team gibt sie dort Bastelanleitungen für zum Beispiel Blumenkränze, Makramee oder Schmuck. An regulären Samstagen – ohne Pandemie im Nacken – füllen vor allem Junggesellinnen-Abschiede die Tische.

Alexandra Pauly und ihr Team geben zum Beispiel Bastelanleitungen für Makramee, das – wie in diesem Fall – zu einer Blumenampel geknüpft wurde. Quelle: Flamingocat

Auch deshalb war das letzte Jahr eine Vollbremsung. Keine Hochzeiten, keine Junggesellinnen. Das Miteinander vor Ort gestrichen. „Wir wollten dem etwas entgegensetzen und haben dann angefangen, Online-Kurse zu konzipieren“ – frei nach dem Motto: „Kommst du nicht zum Kranz, kommt er zu dir“.

Material kommt nach Hause, zusammen gebastelt wird vor der Webcam

Und das funktioniert so: Pauly und ihr Team packen alle notwendigen Bastelmaterialien zusammen und schicken sie an ihre Kunden, um anschließend über den Bildschirm miteinander kreativ zu werden. Die Terminvergabe für einen Workshop mit Flamingocat erfolgt online. Die meisten Bastelstunden dauern zwischen anderthalb und drei Stunden und laufen am Samstag. Trockenblumenkränze sowie Makramee Wandteppiche und Blumenampeln stehen auf der Agenda.

Kreativkurse im Februar 11. Februar: Online-Workshop Trockenblumenkranz, 18 bis 19.30 Uhr 13. Februar: Online-Workshop Makramee Blumenampfel, 14 bis 17 Uhr 20. Februar: Online-Workshop Makramee Wandteppich, 14 bis 17 Uhr 27. Februar: Online-Workshop Trockenblumenkranz, 14 bis 15.30 Uhr

Pauly möchte so zeigen, dass die schönen Dinge nicht völlig untergehen müssen, „auch wenn das Leben gerade recht eintönig scheint“. Und sie will, dass Flamingocat eine Chance hat zu überleben. „Ich sehe immer häufiger, dass kleine Ateliers aus Straßenzeilen verschwinden. Uns soll es noch geben, wenn alles vorbei ist.“

Den Rabatt für einen der Kurse im Februar erhalten Sie direkt bei der Online-Buchung. Dort einfach den Gutscheincode „handgemacht 3952“ in das entsprechende Feld eingeben und profitieren. Das Angebot für LVZ-Abonnenten gilt für alle Flamingocat-Kurse in diesem Monat.

Von Lisa Schliep