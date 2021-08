Leipzig

In die „Sachsenklinik“ kommt mehr Diversität: Ab 10. August tritt Schauspieler Tan Caglar als neuer Arzt in der ARD-Klinikserie „In aller Freundschaft“ in Erscheinung. Der 41 Jahre alte Hildesheimer spielt den Viszeralchirurgen Dr. Ilay Demir – ein Arzt, der im Rollstuhl sitzt. Und das ist mehr als nur eine Rolle: Tatsächlich ist der Comedian, der auch als Model arbeitet, wegen einer Rückenmarkserkrankung selbst auf den Rollstuhl angewiesen, seit er Mitte 20 ist. Es sei schon revolutionär, dass für den neuen Serienarzt kein Schauspieler in einen Rollstuhl gesetzt werde, sondern er als „echter Rollstuhlfahrer“ ausgesucht worden sei, so Caglar. „Als die Einladung zum Casting für eine Klinik-Serie kam, war mein erster Gedanke, dass ich vielleicht ein Unfallopfer spielen sollte.“

Der neue Arzt Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, links) ist unerwartet einen Tag eher in der Sachsenklinik eingetroffen. Chefarzt Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend) hat dementsprechend nicht richtig Zeit für einen Rundgang. Am 10. August ist Tan Caglar erstmals in der neuen Hauptrolle zu sehen. Quelle: Robert Strehler, dpa-Bildfunk

Aufgewachsen mit der Bibel und dem „Tatort“

Für den Sohn türkischer Gastarbeiter waren in der Kindheit die Bibel und der ARD-„Tatort“ feste Größen. Er wuchs im katholischen Hildesheim auf, seine Eltern waren in den 1970er-Jahren aus der Türkei gekommen. „Meine Eltern haben sehr auf Bildung geachtet und mich auf katholische Schulen geschickt“, erzählt Caglar. „Im Religionsunterricht hat sich dann mancher Lehrer gewundert. Ich war vielleicht der bibelfesteste Moslem in ganz Hildesheim.“

Seine Eltern hätten beobachtet, dass die Deutschen am Sonntagmorgen zur Kirche gingen und abends den „Tatort“ schauten. Letzteres wurde auch bei Familie Caglar eingeführt. „Kommissar Schimanski fand ich toll“, erinnert sich der Niedersachse an seine frühen TV-Erlebnisse. Im November ist er selbst in einem Berliner „Tatort“ mit Meret Becker zu sehen, als Computer-Nerd.

Von Autoritäten lässt er sich nicht aufhalten

Eine Schauspielschule hat er nie absolviert. Trotzdem konnte der ehemalige Profi-Rollstuhlbasketballer eine Hauptrolle in der ARD-Klinikserie „In aller Freundschaft“ ergattern. Er hatte sich Anfang 2020 für die neu ausgeschriebene Rolle beworben und bekam im Casting den Zuschlag unter 70 Bewerberinnen und Bewerbern. Er ist in der seit 1998 ausgetrahlten Serie der erste Arzt mit einem dauerhaften Handicap. Schon seit Anfang des Jahres dreht er in der Leipziger Media City. Er habe eine „tolle Bildschirmpräsenz“ und bereite sich akribisch auf jede Szene vor, heißt es vom MDR. Mit seiner Art bringt er frischen Wind in den Klinikalltag: „Gern greift er zu ungewöhnlichen Methoden und lässt sich auch von Autoritäten nicht aufhalten. Schließlich ist Ilay Mediziner geworden, um der Beste zu sein und zu helfen.“ Seine Selbstsicherheit, die in Arroganz umschlagen kann, komme nicht bei jedem in der „Sachsenklinik“ gut an, heißt es in der Ankündigung. In seiner Rolle fährt er eine „Protzerkarre“, was den Autofan Caglar begeistert: „Die Macherinnen und Macher waren bei der Gestaltung meiner Rolle glücklicherweise sehr offen. Und meinen Humor konnte ich auch einfließen lassen.“

Erfolgreich als Comedian und Buchautor

Der Deutsch-Türke Tan Caglar wurde 1980 mit einer Rückenmarkserkrankung geboren. Bis zum Abitur und während seiner kaufmännischen Ausbildung beeinträchtigte ihn seine Krankheit noch nicht so sehr. Doch ab 2005 konnte er sich nicht mehr mit Krücken fortbewegen und musste sich auf ein Leben im Rollstuhl einstellen. Anfangs stürzte er in ein Tief und verkroch sich. Nachdem er zwei Jahre mit Depressionen kämpfte, erarbeitete er sich als Rollstuhl-Basketballprofi in der 1. Bundesliga sowie als Motivationstrainer und Model neue Kraft und Lebensfreude. Seine Lebensgeschichte erzählt er in seinem Buch „Rollt bei mir!“ Seit 2017 geht er auch als Stand-up-Comedian auf Tournee. Soweit es die Pandemie erlaubt, will der Niedersachse die Tour mit seinem zweiten Comedy-Programm „Geht nicht? Gibt’s nicht!“ fortsetzen. Inzwischen setzt er sich mit Humor und Energie auf verschiedenen Ebenen für Mitmenschlichkeit ein.

Von Kerstin Decker