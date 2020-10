Leipzig

An den kleinen privaten Vermietern könne es nicht liegen, wenn in Leipzig über einen „angespannten Wohnungsmarkt“ diskutiert wird. Dieses Fazit zieht der Eigentümerverband Haus&Grund aus einer Befragung, die er jetzt erstmals unter seinen rund 2500 Mitgliedern durchgeführt hat.

„Demnach betrug die Kaltmiete in den Mehrfamilienhäusern im Jahr 2019 im Durchschnitt 5,46 Euro pro Quadratmeter, die Betriebskosten 1,16 Euro und die Heizkosten 1,08 Euro“, erklärt der Leipziger Verbandschef Ronald Linke. „In allen Kategorien zusammengefasst lagen die Werte um 8,2 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete.“ Am Größten sei der Vorteil für die Mietparteien, die schon viele Jahre in derselben Wohnung leben. Bei Verträgen, die seit über 40 Jahren andauern, betrage der Vorteil 36 Prozent. Bei Verträgen mit zehn bis 20 Jahren Laufzeit seien es 15 Prozent. Wer innerhalb der letzten fünf Jahre eine Wohnung der Mitglieder von Haus&Grund bezog, spare im Mittel noch ein Prozent gegenüber der ortsüblichen Vergleichsmiete.

Mieterhöhungen im Bestand bei 43 Prozent

„Es macht eben einen Unterschied, ob sich beide Seiten persönlich kennen“, sagte Linke. Die Mitglieder verfügten über etwa 25 000 Wohnungen und Einfamilienhäuser in Leipzig. In den meisten Fällen gehe es dabei um nur ein Gebäude in den Gründerzeitvierteln. Drei Viertel dieser „kleinen Eigentümer“ seien mit ihren Mietverhältnissen sehr zufrieden, 24 Prozent zufrieden.

So haben sich die Bestandsmieten in den rund 340 000 Leipziger Wohnungen nach Angaben der Rathaus-Statistiker in den letzten 30 Jahren entwickelt. Quelle: Stadt Leipzig

In der Folge sei es kaum verwunderlich, dass weit über 90 Prozent noch nie eine Kündigung wegen Eigenbedarfs ausgesprochen hätten. Die durchschnittliche Mietdauer betrage mehr als zehn Jahre. In 31 Prozent der Verträge, die vor 2010 geschlossen wurden, habe es noch keinerlei Mieterhöhung gegeben. In 43 Prozent aller Mietverhältnisse seien die Kaltmieten während der Laufzeit hingegen mindestens einmal an die Kosten angepasst worden – dies verstärkt in den letzten drei Jahren.

Angst vor Regulierungen begünstige Verkäufe

Laut René Hobusch, Präsident von Haus&Grund Sachsen, schnitt der Leipziger Wohnungsmarkt in allen Punkten aus Mietersicht günstiger ab als es die Ergebnisse aus den anderen Großstädten bei der bundesweit durchgeführten Befragung hergaben. „Das zeigt einmal mehr: Leipzigs Wohnungsmarkt ist nicht angespannt.“ Aufgrund der Debatten über Milieuschutzgebiete, Mietpreisbremse oder gar den Berliner Mietendeckel habe sich aber knapp die Hälfte der Leipziger Mitglieder entschlossen, „bei Neuvermietungen konsequent Mieterhöhungen durchzuführen“. 27,4 Prozent planten Dergleichen auch bei laufenden Verträgen. Mehr als jeder Fünfte wolle Modernisierungen an seinem Haus aussetzen oder verringern. „Vier Prozent erwägen schon einen Verkauf an große Immobilienunternehmen, was aus Mietersicht kaum vorteilhaft wäre“, warnte Hobusch.

Mietpreisbremse in Sachsen kommt 2021

Landtagsmitglied Holger Mann ( SPD) teilte am Dienstag mit, dass sich der Koalitionsausschuss der Landesregierung soeben auf eine Einführung der Mietpreisbremse im Jahr 2021 für „angespannte Wohnungsmärkte in Sachsen“ geeinigt habe. „Das wird höchste Zeit, denn die Wohnraummieten steigen weiter, während durch Corona die Einkommen in Leipzig gerade sinken.“

Mann erklärte, die Mietpreisbremse werde „Anfang nächsten Jahres auf den Weg“ gebracht. Voraussetzung dafür sei aber, dass die Städte Dresden und Leipzig „belastbare Zahlen zur Begründung des angespannten Wohnungsmarktes vorlegen“. Dann könne „nach kurzer Prüfung“ das entsprechende Verordnungsverfahren beginnen.

Die Mietbelastungsquote der Leipziger hat sich nach Angaben des Amtes für Statistik und Wahlen seit 2013 allmählich verringert. Statt damals 35 Prozent betrage sie durch die gleichzeitig steigenden Einkommen seit 2016 stabil etwa 30 Prozent. Quelle: Stadt Leipzig

Mit einer Mietpreisbremse wird in aller Regel festgelegt, dass der Preis bei Neuvermietungen von Bestandswohnungen höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Letztere ist im Leipziger Mietspiegel erfasst, der gerade wieder aktualisiert wird.

Debatte kreise nur um teuere Neubau-Quartiere

Verbandschef Linke verwies hingegen darauf, dass die durchschnittliche Wohnkostenbelastung der Messestädter – durch steigende Einkommen – seit dem Jahr 2013 von damals 35 Prozent auf inzwischen 30 Prozent gesunken sei. „Leider geht es in der Debatte immer nur um die vergleichsweise wenigen teueren Neubau-Quartiere, aber nicht um die Masse der 340 000 Bestandswohnungen in Leipzig.“

In Wahrheit sei auch der marktaktive Leerstand von Wohnungen in Leipzig viel größer als es das Rathaus mit „politisch beeinflussten Zahlen“ darstelle, meinte Hobusch.

Von Jens Rometsch