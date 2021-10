Leipzig

Im Fall des am Donnerstag in Teilen eingestürzten Hauses in der Rosa-Luxemburg-Straße setzt die Stadt auf eine zeitnahe Reaktion des Besitzers. „Der Eigentümer ist für die Beräumung verantwortlich und trägt auch die Kosten für die Maßnahmen. Bislang ist nicht von einer Ersatzvornahme von Amts wegen auszugehen“, heißt es aus dem Amt für Bauordnung und Denkmalpflege (ABD). Demnach sei die verantwortliche Person der Stadt bekannt und habe kooperativ auf die Aufforderung reagiert: „Der Eigentümer ist sich seiner Pflichten bewusst.“

Die Rosa-Luxemburg-Straße musste am Donnerstag gesperrt werden. Quelle: Anton Zirk

Am Donnerstagnachmittag war um 16.30 Uhr ein Notruf eigegangen, weil das seit Jahren leer stehende Haus teilweise in sich zusammengestürzt war – auf der gesamten Höhe, jedoch glücklicherweise nur im hinteren Teil. So fiel der Schutt auf eine Freifläche. Die vor dem Haus verlaufende Rosa-Luxemburg-Straße blieb abgesehen von einer Ladung Staub unversehrt.

Zwischenzeitliche Sperrung

Dennoch musste sie zwischenzeitlich vollständig gesperrt werden, was vor allem im Personennahverkehr für Verzögerungen sorgte. Nach einigen überwachten Probefahrten mehrerer Straßenbahnen konnten die Einsatzkräfte die Rosa-Luxemburg-Straße teilweise freigeben. Wann die Verbindung zwischen City und Leipziger Osten wieder komplett frei ist, hängt laut Polizei von der Entscheidung der Stadt und den nötigen Sicherungsmaßnahmen an der Ruine ab.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ursache für den Zusammensturz des denkmalgeschützten Hauses kann derweil laut Amt für Bauordnung und Denkmalpflege nur vermutet werden. Es sei davon auszugehen, „dass unter anderem Wasserschäden am Dach dazu geführt haben.“ Bauarbeiten hätten in der jüngsten Vergangenheit nicht stattgefunden. „Insgesamt ist der Zustand des Gebäudes als desolat einzuschätzen.“

Erst vor kurzem hatte die Stadt angekündigt, stärker gegen ruinierte Häuser in Leipzig vorgehen zu wollen. Wenn die Eigentümer dieser Gebäude weder zur Sanierung noch zu einem Verkauf bereit sind, seien laut Rathaus auch Modernisierungs- und Instandsetzungsgebote eine Option. Möglich würde dies Paragraf 177 des Baugesetzbuches machen. Jedoch gebe es bei dessen Anwendung „bundesweit wenig bis keine Erfahrungen“, so die Verwaltung. Ob das beschädigte Haus in der Rosa-Luxemburg auf der Liste der AG Problem-Immobilien steht, ließ sich am Freitag nicht klären.

Von Anton Zirk