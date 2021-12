Leipzig

Über Torsten Mahns Schreibtisch hängt ein Impfkalender. „Impfen schützt!“ steht groß darauf. In der Praxis des Leipziger Hausarztes wird zu jeder Jahreszeit geimpft: gegen Tetanus, Grippe, Masern. Und als im Sommer die sächsischen Hausärzte in die Corona-Impfkampagne eingebunden wurden, meldete sich auch Mahn dafür.

Mahn, Anfang 50, sah sich damals nicht unbedingt als großen Pandemiebekämpfer, sagt er heute. Er hielt es trotzdem für eine gute Sache. „Viele meiner Patienten hatten darum gebeten, also kam ich der Bitte nach“, sagt er.

Jede Woche bekam Mahn zwölf Dosen in seine Praxis in Connewitz geliefert, die er seit elf Jahren führt. Und etwa zehnmal so viele Anfragen. Aber während andere Hausärzte immer mehr – und auch immer enthusiastischer – impften, verlor der Diplom-Mediziner Mahn die Lust daran.

Viele seiner Patienten, so erzählt es Mahn heute, wollten sich in Wahrheit gar nicht impfen lassen. Sie kämen nur unter Druck zu ihm.

„Die sagten nur: Ich muss, ich muss, ich muss“

„Viele sagten, dass sie das für den Arbeitgeber machen. Oder, weil es die Familie erwartet. Weil ihnen die Tests zu teuer sind“, sagt er. „Die sagten nur: Ich muss, ich muss, ich muss. Und nur wenige: Ich will.“

Anfang Oktober stellte Mahn das Impfen in seiner Praxis ein. Auf seiner Website veröffentlichte er eine Erklärung: „Für eine medizinische Maßnahme wie eine Impfung“ sei das Einverständnis des Patienten Voraussetzung, schrieb er. Und dieses dürfe „nicht unter Druck oder unter Androhung von Sanktionen erfolgen“. Genau das sei aber derzeitig der Fall. Daher sehe er die Impfung als „Körperverletzung, zu der ich nicht berechtigt und willens bin.“ Am Ende schreibt Mahn: „Ich bitte Sie, meine Entscheidung zu verstehen und zu akzeptieren.“

Ein Professor ruft bei Mahn an

Einen Monat später, Anfang November, bekam Mahn einen Anruf. Ein Medizin-Professor der Universität Leipzig war dran, Dr. Markus Bleckwenn. Mahn ahnte da schon, worum es gehen könnte: Seine Praxis in Connewitz ist eine Lehrpraxis der Uni. Studierende dürfen bei ihm einige Wochen lang mitarbeiten und lernen. Viel Geld bekommt er dafür nicht, aber kostenlose Arbeitskräfte, die zum Beispiel Blut abnehmen können und die er einarbeiten und anleiten muss.

Professor Bleckwenn teilte Mahn nun mit, dass man von Studierenden auf seinen Post aufmerksam geworden sei. Und, dass die Universität dessen Inhalt keinesfalls teile. Später veröffentlichte die Universität ein Statement, in dem es heißt, dass aus ihrer Sicht „die Corona-Impfung sinnvoll“ sei. Hausärzte sollten „zweifelnden Patienten in einem Aufklärungsgespräch die Angst vor der Impfung möglichst“ nehmen. Schon gar nicht gehöre „eine Impfung in den Kontext der Körperverletzung“.

Mahn sieht das anders. „Ich mache keine Werbung für die Impfung“, sagt er. „Ich sage aber auch niemandem, dass er sich nicht impfen lassen soll. Ich mache nur auf ein Problem aufmerksam.“

„Die Schutzimpfung ist kein Zwang“

Das Dekanat der Medizinischen Fakultät beriet sich zu Mahns Statement und beschloss einstimmig die außerordentliche Kündigung seines Vertrages. Diese stellten Sie ihm per Fax zu. In diesem erklärten Sie ihm auch: „Ihre geäußerten Positionen zur Corona-Impfung stehen im eklatanten Widerspruch zur Lehrmeinung der Medizinischen Fakultät.“

Auch von anderen Seiten bekam Mahn Gegenwind. Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer und Hausarzt in Wurzen, ärgert sich bis heute über den Arzt. „Die Schutzimpfung gegen Covid-19 ist kein Zwang“, sagt er der LVZ. Sie sei „eine valide, evidenzbasierte Maßnahme zur Eindämmung dieser Pandemie“ – und „im Gegensatz zur Durchseuchung die einzig sinnvolle Maßnahme.“

„Ich habe mit Herrn Mahn gesprochen, er ist beratungsresistent“, sagt Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen und niedergelassener Hausarzt in Dresden seit 1988.

„Ich bin kein Impfgegner“

Allerdings kann Heckemann Mahns Impf-Skrupel verstehen, jedenfalls zum Teil. „Seine Argumentation, dass es die hundertprozentige Freiwilligkeit durch 2G nicht mehr gibt, ist nicht ganz falsch“, sagt er.

Dennoch halte er nichts von Mahns kompletten Impf-Stopp. „80 Prozent derer, die jetzt zur Impfung kommen, wollen einen Booster. Die haben keinen sozialen Druck, die haben Angst vor Corona.“ Er vermutet bei Mahn einen anderen Grund: „Es kann auch eine schlechte Ausrede für Faulheit sein.“

In Sachsen ist die Corona-Impfmüdigkeit unter Ärzten besonders ausgeprägt: Von rund 4500 Praxen macht nur etwa die Hälfte mit, völlig freiwillig. Einige von ihnen arbeiten die Wochenenden durch, um gegen Corona zu impfen. Pro Spritze verdienen sie 28 Euro.

Im Flur von Mahns Praxis hängt mittlerweile ein großer Zettel. Darauf stehen alle benachbartem Hausärzte, die gegen Corona impfen. „Ich bin kein Impfgegner“, sagt er. „Ich will nur nicht verantwortlich für etwas sein, das jemand nicht freiwillig tut.“

Von Josa Mania-Schlegel