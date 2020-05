Linke Aktivisten besetzen Haus im Leipziger Osten

Leipzig

Linke Aktivisten haben in der Nacht zu Freitag im Leipziger Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld ein Wohnhaus besetzt. Die Aktion sei der Startschuss einer Kampagne, mit denen gegen Gentrifizierung, steigende Mieten und Verdrängung protestiert werden soll, schrieben die anonymen Initiatoren in einer Pressemitteilung. „Gerade jetzt, während der Corona-Pandemie, werden wir uns nicht mit den bestehenden Verhältnissen abfinden, sondern solidarisch und kreativ unser Leben in der Stadt selber gestalten“, heißt es darin.

An dem alten Mehrfamilienhaus in der Ludwigstraße 69 – in der Mitteilung war von der Nummer 64 die Rede – entrollten die Demonstranten vier Plakate mit Aufschriften wie „Besetzt“ oder „Die Häuser denen, die sie brauchen“. Ziel der Besetzung sei die „Schaffung freier, nicht-kommerzieller Räume, sowie das Aufzeigen von massivem Leerstand in unserer Stadt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Verfasser erklärten, dass „Verdrängungs- und Gentrifizierungseffekte“ wie in der Südvorstadt, Plagwitz oder Connewitz „auch im Leipziger Osten bereits traurige Realität“ seien.

Besetztes Haus in der Ludwigstraße 69 in Leipzig. Quelle: Kempner

Die Aktion zum 1. Mai sei der Start für eine Kampagne mit dem Namen #leipzigbesetzen. In diesem Zusammenhang riefen die Aktivisten zu weiteren Aktionen und Hausbesetzungen auf. Die Aktivisten wollen sich damit der bundesweiten Kampagne #besetzen anschließen.

Von nöß