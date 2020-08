Die Besetzer des leerstehenden Hauses in der Ludwigstraße im Leipziger Osten bereiten sich auf eine Räumung durch die Polizei vor. „Wir haben ein entsprechendes Gerücht gehört und verbarrikadieren uns jetzt“, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die Polizei spricht von Hausfriedensbruch – und will eine Räumung nicht ausschließen.