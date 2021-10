Leipzig

Es sind Herbstferien in Sachsen und es ist ausnahmsweise ruhig im Hause Fiedler-Friedmann. Derzeit ist nur ein Kind daheim und das schläft. Familienvater Frank hat sich nach einem langen Morgenspaziergang mit dem Hund zurückgezogen, um im Homeoffice an seinen Projekten zu arbeiten. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Andrea lebt der Programmierer seit dem vergangenen Dezember im restaurierten Straßenbahndepot Kleinzschocher, das Ende des 19. Jahrhunderts für die elektrischen Straßenbahnen gebaut wurde. Die Wohnanlage besteht aus einem denkmalgeschützten Haupt- und Eckgebäude sowie aus einem Neubau, in dem die Patchworkfamilie auf 124 Quadratmetern mit einem Garten wohnt.

Vorher-Bild: Ein Blick auf die Baustelle im ehemaligen Straßenbahndepot Kleinzschocher, wo heute Andrea mit ihrer Patchworkfamilie wohnt. Quelle: privat

„Als wir im Sommer vor einem Jahr auf der Baustelle standen, brauchten wir nur eine Stunde Bedenkzeit, um uns zu entscheiden“, plaudert die 48-jährige Agenturchefin der „Kommunikatisten“. Lange Zeit hat die zweifache Mutter in Plagwitz gelebt und in der Konsumzentrale gearbeitet. Die Pandemie veränderte aber auch ihr Arbeitsleben. Hinterm Sofa ist nun ein Stehschreibtisch platziert, den sie zwei Tage pro Woche fürs Homeoffice nutzt.

Begegnungen und Entscheidungen

Vor zwei Jahren begegnete sie ihrem jetzigen Partner. Die beiden lernten sich kennen und lieben. Nur ein Jahr später sagten sie auf dem Standesamt „Ja“ zueinander, und im Winter schmissen sie ihre Haushalte zusammen. Der Umzug war ein Abenteuer. Mit viel Schnee und ohne Helfer wegen der Corona-Pandemie.

Zur Galerie Hereinspaziert bei der Patchworkfamilie Fiedler-Friedmann im Leipziger Südwesten – mit Hund, Garten und Industriecharme in den eigenen vier Wänden und auf dem Hof der Wohnanlage.

Patchworkfamilie braucht viele Zimmer

Es wurden drei Kinderzimmer eingerichtet, da die beiden Familien das Wechselmodell praktizieren. Drei der sieben Kinder sind schon ausgezogen, vier leben abwechselnd bei den Eltern. In der Neubauwohnung gibt es zwei Bäder, ein Schlafzimmer und einen offenen Küchen-, Wohn- und Essbereich mit einer großen Terrassentür zum Garten. Bis auf ein paar Kirsch- und Quittenbäumchen sowie Sträucher ist im Freien noch nicht so viel zu entdecken, die Bepflanzung von Beeten müsse bis nächstes Jahr warten, tröstet sich Andrea. „Hauptsache unsere Anni fühlt sich wohl und natürlich die Kinder“, lächelt die Bewohnerin und knuddelt den Rauhaardackel namens Anneliese Schmidt. Auch Frank ist gern draußen. Denn er ist ein waschechter Thüringer, der gerne den Grill anwirft. Die Hausherrin freut sich schon auf den Frühling, wenn das Leben wieder im Garten vorm Haus tobt. Dann flattert das Sonnensegel im Wind und wenn abends die Lichterketten leuchten, träumen Frank und Andrea vom nächsten Segeltrip.

Industriedesign

Fürs gemeinsame Heim wurde einiges neu angeschafft, etwa der zweitürige XXL-Kühlschrank mit dem herausziehbaren Eisfach. Und im Waschmaschinenraum steht neuerdings ein Trockner, um die großen Wäscheberge zu bewältigen. In der Küche hat ein Buffet aus den Siebzigerjahren Platz gefunden, das früher im Elternhaus von Andrea stand. Mit einem neuen blauen Farbanstrich passt es perfekt zu der Arbeitsplatte aus Mosaikfliesen, die Frank selber gebaut hat.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gegenüber der Kochinsel mit Induktionsherd und Hängeleuchte im Industriedesign ist Wohlfühlen angesagt: Auf der bequemen Couch oder dem Lesesessel lässt sich entspannt die Nase ins Buch stecken – während der andere kocht und fürs leibliche Wohl sorgt. Die Staffelei nutzt Frank, wenn er an seinen monochromen Bildern arbeitet, von denen eins die Wand schmückt. „Wir genießen auch unsere Fußbodenheizung, ein Stück Luxus in unserem Leben“, freut sich Andrea. Im verwinkelten schmalen Flur hinter dem Windfang, der als Garderobe dient, stehen beidseitig Bücherregale mit unzähligen philosophischen Abhandlungen, Romanen und Comics. Die Kinderzimmer der Mädchen im Alter von acht bis 13 Jahren sind individuell gestaltet – alle haben neben Bett und Schrank auch einen Schreibtisch, denn hier fand im Lockdown Schule statt. „In der Zeit lebten wir alle unter einem Dach, die Kids sind zusammengewachsen und der Hund war unser verbindendes Element“, äußert Andrea zufrieden.

Segel setzen

Doch das Projekt sei endlich, meint sie weiter. Wenn alle Kinder flügge sind, will das Paar aufs Boot ziehen und um die Welt segeln. „Wir können überall arbeiten und sagen dann: ,Tschüss, Leipzig!‘“, sind sich die beiden einig.

Von Regina Katzer