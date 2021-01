Leipzig

Mehr Geld für Bäume, soziales Wohnen, Personal in der Verwaltung – die Grünen möchten auf den Stadt-Etat für 2021/22 noch etliche Millionen drauflegen: „Wir wollen Leipzig durch die Krise bringen“, sagt Fraktionschefin Katharina Krefft, „die Pandemie bremst die positive Entwicklung, wird sie aber nicht aufhalten.“ Daher gebe es die Chance, Strukturdefizite der Stadt anzupacken und sie zukunftsfähig zu machen.

Krefft : Klimawandel wartet nicht auf höhere Steuereinnahmen

Katharina Krefft, Fraktionschefin Bündnis 90/Die Grünen im Leipziger Stadtrat. Quelle: Andrè Kempner

„Es ist nicht die Zeit, Schulden abzubauen. Die Niedrigzinsphase bietet eine gute Grundlage, um mit gezielten Investitionen die weggebrochenen Steuereinnahmen der Stadt auszugleichen.“ Das betreffe den sozialen Zusammenhalt genauso wie die Sicherung der Wirtschaft mit dem Neustart für Kultur, Messe/Kongresse und Gastronomie. Aber auch dringende Zukunftsaufgaben wie Klimawandel oder Mobilitäts- und Energiewende. „Der Klimawandel wartet nicht auf höhere Steuereinnahmen“, ergänzt Fraktionschef Tobias Peter.

Gefordert wird mehr Geld für 5000 Parkbäume, um die in den vergangenen Jahren abgestorbenen zu ersetzen. Eine Förderung von 10 000 privaten Solaranlagen auf den Dächern wird ebenso angestrebt wie mehr verkehrsberuhigte Straßen in allen Stadtquartieren sowie ein Stadtplatzprogramm für mehr Aufenthaltsqualität und Sitzbänke. Vorbild soll hier „Coole Straßen“ in Wien sein. „Der Promenadenring muss endlich für den Radverkehr frei werden“, betont Peter, „das ist ein Symbol für die Verkehrswende.“ Um das Gerichtsurteil umzusetzen, müsse Geld für Planung und Personal bereitstehen.

Grüne wollen Fachpersonal an Stadt binden

Es sei ohnehin falsch, ein Stellenmoratorium auszurufen. Krefft: „Gerade jetzt haben wir sehr große Chancen, freies Fachpersonal für die Stadt zu binden, da sich viele Menschen neu orientieren.“ Notwendig sei ebenfalls, die Bauförderung für preiswerten Wohnraum aufzustocken und abzusichern, dass Kulturbetriebe und Freie Szene gestärkt aus der Krise hervorgehen.

Der Etat 2021/22 umfasst etwa zwei Milliarden Euro pro Jahr und wird teilweise mit neuen Schulden finanziert. Die Grünen sagen, dass Stadtkämmerer Torsten Bonew ( CDU) die Grundsteuer B zu niedrig ansetze. Außerdem könne man bei der Ausstattung in städtischen Gebäuden sparen. Auch Mehreinnahmen bei der Hundesteuer wären möglich, wenn die Stadt besser kontrolliert. Dennoch satteln ihre nun eingereichten Anträge dem Defizit weitere 20 Millionen Euro drauf, die über Kredite finanziert werden müssten. Krefft: „In guten Jahren müssen Schulden selbstverständlich wieder abgebaut werden. Das hat Leipzig in den letzten Jahren erfolgreich gemacht.“

Tobias Peter, Fraktionschef Bündnis 90/Die Grünen im Leipziger Stadtrat. Quelle: Martin Jehnichen

Von Mathias Orbeck