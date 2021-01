Leipzig

Einen Sondertopf für preiswertes Wohnen, der Einstieg in die Kita-Sozialarbeit, die Förderung von Wasserstoff-Technologien – das sind nur drei Themen, für die die Leipziger SPD zusätzliches Geld (22,9 Millionen Euro) ausgeben will. Dabei ist ihr klar, dass diese Ausgaben über Kredite finanziert werden müssen. „Dennoch dürfen wir die Krise nicht noch zusätzlich verschärfen, indem wir die Ausgaben der Stadt kürzen“, gibt SPD-Fraktionschef Christopher Zenker zu bedenken und plädiert gleichzeitig dafür, „zukunftsorientiert, aber maßvoll zu handeln“. Denn keineswegs wolle sich seine Fraktion auf „eine finanzielle Geisterfahrt“ begeben. Das Geld solle daher zusätzlich für Investitionen und die nachhaltige Entwicklung der Stadt ausgegeben werden. „Sie sollen nicht einfach verkonsumiert werden“, ergänzt SPD-Finanzexperte Christian Schulze. „Weil wir aber auch über das Jahr 2022 hinausdenken müssen, fordern wir eine neue Entschuldungskonzeption für die Stadt, die ab 2023 greifen soll.“

Wasserstoff als Zukunftstechnologie

Da sich gezeigt habe, wie Corona eine gut entwickelte Wirtschaft ausbremsen kann, wolle man dort investieren – darunter in den Ausbau der Wirtschaftsförderung, aber auch bei Arbeitsmarktförderprogrammen. Wasserstoff ist für die SPD die Zukunftstechnologie, bei der Leipzig Vorreiter werden muss. Zenker: „Das Heizkraftwerk Süd ist dafür eine Chance, man muss sie nur richtig nutzen.“ Diese Entwicklung solle die Stadt unterstützen, wenn die Bundesförderprogramme kommen. „Wasserstoff wird die Technologie sein, die am Ende Erdgas als fossilen Brennstoff ablöst.“

Neue Wohnquartiere im Blick

Neue Wohnquartiere behält die SPD dabei besonders im Blick. Zusätzliche Mittel für die Planung – für das Viertel Paunsdorfer Kiebitzmark – will sie bereitstellen. Aber auch einen Sondertopf mit bis zu fünf Millionen Euro einrichten, der für Grunderwerb über kommunales Vorkaufsrecht bereitsteht. „Damit wollen wir es der Stadt erleichtern, die Stadtentwicklung stärker selbst in die Hand zu nehmen oder auch die sozialen Erhaltungssatzungen umsetzen zu können.“

Einstieg in die Kita-Sozialarbeit

Mit Blick auf die aus dem Ruder gelaufenen Kosten für Hilfen zur Erziehung, setzt die SPD auf Prävention. Ein Beispiel könne der Einstieg in die Kita-Sozialarbeit sein, um bereits möglichst frühzeitig Problemlagen zu erkennen und helfen zu können. Für die berufsbegleitende Ausbildung von Erzieherinnen macht sie sich ebenfalls stark. „Die Stadt möchte sich aus dem Feld zurückziehen, aber das halten wir in Anbetracht des Fachkräftebedarfs für einen Fehler“, so Zenker.

Konzept für Innenstadt umsetzen

Ebenfalls ein Thema: die Zukunft der Innenstadt und der Magistralen. Notwendig sei, das vor zwei Jahren von der SPD initiierte und nun vorliegende City-Konzept mit Leben zu erfüllen. Corona habe den stationären Einzelhandel besonders hart getroffen. „Die aktuelle Situation wirkt wie ein Brandbeschleuniger“, so SPD-Stadtrat Andreas Geisler. Deshalb müsse gegengesteuert werden – auch bei der Belebung der City nach der Pandemie, etwa durch zusätzliche Märkte und Veranstaltungen. Für die Musikclubs soll eine Open-Air-Fläche hergerichtet werden, um neue Verdienste zu ermöglichen.

Von Mathias Orbeck