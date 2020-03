Havarie im LVB-Netz: Zu wenig Strom für Leipzigs Straßenbahnen

Leipzig

Mega-Stau am Freitagnachmittag bei Leipzigs Straßenbahnen: Wegen einer Havarie kam es ab 14.20 Uhr in einem großen Teil des Tram-Netzes zu massiven Schwankungen der Stromversorgung. „Schuld war eine technische Störung in einem der Unterwerke“, sagte der Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB), Marc Backhaus, auf Anfrage der LVZ.

Eigenes Netz

Dabei verfügen die LVB sogar über eine eigene Stromversorgung, um unabhängig vom öffentlichen Netz und weniger störanfällig zu sein. Doch die Havarie in dem Unterwerk, dessen Ursache derzeit noch ermittelt wird, brachte den Verkehr auf den LVB-Gleisen vor allem im Bereich des Stadtzentrums zum Erliegen. Betroffen waren der Bayrische Platz, der Wilhelm-Leuschner-Platz, der Augustusplatz und die Prager Straße.

Knapp die Hälfte der 13 LVB-Linien waren nach Unternehmensangaben betroffen Quelle: privat

Wende statt Endstelle

Weil plötzlich weniger Strom im Netz war, konnten die Bahnen teilweise nur noch fünf Kilometer pro Stunde fahren. Dies brachte den Fahrplan erheblich durcheinander, riesige Verspätungen waren die Folge. Knapp die Hälfte der 13 LVB-Linien waren nach Unternehmensangaben betroffen. Ein Umschalten in dem betroffenen Unterwerk löste das Problem. „Durch sogenannte Kurzfahrten, kamen wir wieder in den Takt“, so Backhaus. Heißt: Straßenbahnen fuhren nicht wie geplant zur Endstelle, sondern wendeten vorher, um wieder die regulären Fahrtzeiten zu erreichen. Ab 16.30 Uhr sollte der Fahrplan wieder eingehalten werden.

