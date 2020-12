Leipzig

Nein, natürlich haben sie kein komplettes neues Gebäude ins Universitätsklinikum (UKL) hineingebaut. Auch wenn dort seit kurzem ein „ Geburtshaus“ zum Angebot gehört. Genau genommen wurde dafür nicht einmal gemalert oder geschraubt. Es sind einfach die bisherigen fünf Kreißsäle. „Was den wesentlichen Unterschied ausmacht, ist das Konzept, die Art der Betreuung“, sagt Holger Stepan, Leiter der Geburtsmedizin am UKL. „Unser hebammengeführter Kreißsaal ist ein modernes Hybrid aus natürlichem, selbstbestimmtem Geburtserlebnis und Perinatalzentrum.“

Er habe kein Problem damit, dass die Ärzte hier nicht die erste Geige spielen, betont der Professor. Susann Magister ist die leitende Hebamme auf der Geburtsstation: „Solange alles gut und normal verläuft, greifen wir nicht in den natürlichen Geburtsverlauf ein“, erklärt sie.

Anzeige

Geburtshaus-Boom auch außerhalb von Krankenhäusern

Viele werdende Mütter wünschen sich genau das. Außerhalb der Kliniken sind in den vergangenen fünf Jahren allein in Leipzig drei neue Geburtshäuser entstanden. Das Uniklinikum ist das erste Krankenhaus in der Stadt mit einer solchen Erweiterung der Optionen. Das Angebot kommt ohne wesentliche zusätzliche Investitionen aus. Etwa ein Jahr lang hat die universitäre Geburtsmedizin daran gebastelt. Seit dieser Woche beraten die Hebammen Schwangere darüber. Die ersten Entbindungen nach dem neuen Vorgehen sind frühestens in zehn Wochen zu erwarten.

„Auch wir haben gelernt“, sagt Gynäkologe Stepan, „dass manche Frauen nicht unbedingt einen weißen Kittel am Bett wünschen und brauchen. Dem wollen wir nachkommen.“ Er habe selbst die Erfahrung gemacht, dass die Anwesenheit eines Arztes bei vielen Geburten nicht zwingend erforderlich sei. „Das Verhältnis zwischen werdender Mutter und Hebamme wird enger, intensiver und gestaltet sich auf einer anderen Ebene, sobald man den Arzt aus diesem Dreieck herausnimmt.“

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach

Den Arzt erst mal draußen vor zu lassen, kommt allerdings nicht für alle Entbindungen in Frage. Ungefähr in der 28., der 33. und der 38. Schwangerschaftswoche überprüfen Hebammen und Ärzte mit den künftigen Eltern anhand eines klaren Kriterienkatalogs, ob das Risiko vielleicht doch zu groß ist. Liegt das ungeborene Kind in Steißlage, werden Mehrlinge erwartet oder hatte die Frau bereits einen Kaiserschnitt, empfehlen die Fachleute weiterhin die Entbindung im ärztlich geleiteten Kreißsaal. „Der Schlüssel zum Erfolg ist die gewissenhafte Auswahl der Schwangeren“, sagt Stepan.

Bei Komplikationen übernimmt ein Arzt

Wobei das Alleinstellungsmerkmal des hebammengeführten Kreißsaals am UKL ja gerade darin besteht, dass eine Frau im unerwarteten Notfall nicht erst im Krankenwagen in eine Klinik gefahren werden muss. Sie muss nicht einmal ihr Bett verlassen, lediglich die Verantwortung wechselt: Ein Arzt übernimmt und das medizinische Sicherheitsnetz ist sofort gespannt. „Von einem Moment auf den anderen steht die ganze Expertise des Perinatalzentrums zur Verfügung, wenn es notwendig ist“, sagt Hebamme Susann Magister.

Die Mischung aus interventionsarmer Geburtshilfe und Maximalversorgung unter ein und demselben Dach sei auch für Berufseinsteiger wertvoll, glaubt sie. Die Ausbildung steht ohnehin kurz vor der Akademisierung: Ab 2021 bietet die Uni Leipzig ein duales Hebammen-Studium an – mehr Verantwortung für die Geburtsexpertinnen also auch von dieser Seite. Der leitende Arzt Stepan spricht von einer überfälligen Aufwertung. Sie kommt nicht von ungefähr: Auf dem Arbeitsmarkt sind Hebammen sehr gefragt. „Als Uniklinikum wollen wir für sie ein besonders attraktiver Arbeitgeber sein“, sagt er. Auch dafür ist das neue Geburtshaus-Prinzip wohl nicht die schlechteste Voraussetzung.

Von Mathias Wöbking