Leipzig

Die beiden sächsischen Flughäfen haben sich im vergangenen Jahr unterschiedlich entwickelt. Während in Leipzig/Halle gut 2,6 Millionen Fluggäste unterm Strich ein Plus von 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeuteten, brachen die Passagierzahlen in Dresden um 9,3 Prozent auf 1,59 Millionen ein. Das teilte die Mitteldeutsche Flughafen AG am Mittwoch in Leipzig mit.

Germania-Pleite trifft Dresden hat

Das Minus beim Passagieraufkommen in Dresden wurde vor allem mit der Insolvenz der Fluggesellschaft Germania erklärt, mit der 2018 noch jeder fünfte Fluggast in Dresden geflogen sei.

Lesen Sie auch: Kleine Flughäfen wie Dresden unter Druck – Die Last der Airline-Insolvenzen

Leipzig/Halle legte den Angaben zufolge auch beim Frachtumschlag wieder zu, er wuchs auf rund 1,24 Millionen Tonnen an. Der Airport an der Landesgrenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt ist Deutschlands zweitgrößter Frachtflughafen nach Frankfurt am Main.

Von dpa