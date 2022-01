Heiliger Zorn – Leipziger Thomasgemeinde enttäuscht von Landeskirche Sachsen

Leipzig

Die Fronten sind spätestens seit Juli 2021 verhärtet, es wird früher oder später einen Gerichtsentscheid geben. Doch die Leipziger evangelisch-lutherische Kirchgemeinde St. Thomas, die im Struktur-Streit mit dem Landeskirchenamt (LKA) gegen die angeordnete Zwangsvereinigung mit der benachbarten Nikolaigemeinde klagt, hätte die juristische Auseinandersetzung gern vermieden. Dass es sie dennoch gibt, legen Thomaspfarrerin Britta Taddiken und Thomaspfarrer Martin Hundertmark der Kirchenleitung in Dresden zur Last. „Wir sind sehr enttäuscht von der Landeskirche, wollen die ganze Zeit reden, warten seit Langem auf Antworten. Leider vergeblich“, sagen die beiden Geistlichen in einem Anflug von heiligem Zorn im Gespräch mit der Leipziger Volkszeitung. Desillusioniert fühlen sie sich auch, wenn sie an das Friedensgebet in der Nikolaikirche vom 18. Oktober 2021 zurückdenken.

In der Höhle der Löwen

Damals hatte sich Landesbischof Tobias Bilz gleichsam in die Höhle der Löwen gewagt und in einer viel beachteten Predigt den Wunsch geäußert, dass in dem Konflikt zwischen St. Thomas und der gleichfalls klagenden Kirchgemeinde St. Nikolai auf der einen sowie dem LKA auf der anderen Seite „jetzt die Stunde der Vermittlerinnen und Vermittler kommt“. Aus dieser Formulierung hatten nicht wenige Mitglieder der beiden City-Gemeinden geschlossen, dass Bilz über eine Mediation den Showdown vor Gericht vermeiden wolle. Auch ein zweiter Satz des Bischofs hatte sie aufhorchen und daran glauben lassen, dass am Ende kein Kirchengericht über die Zukunft beider Gemeinden befinden muss. „Auf den Friedensstiftern liegt jetzt die Hoffnung“, hatte Bilz gegen Ende der Predigt bekräftigt. „Nach ihnen halte ich Ausschau.“

„Keine Möglichkeit für eine Mediation“

Taddiken, Hundertmark und die die Thomasgemeinde vertretende Kanzlei Götze & Müller-Wiesenhaken Rechtsanwälte mussten sich dann kurz vor Weihnachten eines Besseren belehren lassen. Die anwaltschaftliche Vertretung des Landeskirchenamtes teilte in einem Schriftsatz kurz und knapp mit, dass in dieser kirchlichen Verwaltungsrechtssache „keine Möglichkeit für eine inner- oder außerkirchliche Mediation“ bestehe. In dem Friedensgebet sei es nicht um „ein Verfahren neben dem Verfahren gegangen, sondern um die menschliche Beziehungsebene. Über diese sollte zu einem geeigneten Zeitpunkt gesprochen werden.“ Die Pfarrer Taddiken und Hundertmark wundert diese Auskunft dann doch sehr. „Zumal sie nicht begründet beziehungsweise erläutert wurde“, moniert Taddiken. „Eine Mediation muss von beiden Seiten gewollt sein. Dresden will offenbar nicht. Wir jedenfalls haben unsere Bereitschaft zum Versuch einer außergerichtlichen Einigung erklärt“, betont Hundertmark.

Ein Tag der Hoffnung: Friedensgebet mit Landesbischof Tobias Bilz (links) in der Leipziger Nikolaikirche am 18. Oktober 2021. Rechts neben dem Bischof sitzt Nikolaipfarrer Bernhard Stief Quelle: André Kempner

Für die Beibehaltung des Status quo

Das Besondere an der evangelischen Kirche in Deutschland ist die vergleichsweise flache Hierarchie. Anders als bei den streng zentralistisch organisierten Katholiken haben die gläubige Basis und der seelsorgerische Mittelbau im Protestantismus dank demokratischer Strukturen die Möglichkeit, die nächsthöhere Ebene zum Nach- bis Umdenken zu bewegen. So geschehen im Dezember 2018 in der Messestadt. Die einem Parlament gleichende Synode des Evangelisch-Lutherischen Kirchenbezirks Leipzig plädierte mehrheitlich dafür, die renommierten Innenstadtgemeinden St. Thomas und St. Nikolai im Zuge der damals anstehenden und zuvor über Jahre hinweg emsig diskutierten Strukturreform innerhalb der Landeskirche Sachsen im Status quo zu belassen – also weiter als zwei unabhängige Gemeinden mit zwei selbstständigen Pfarrämtern unter dem Dach der Region 9. Besagte Strukturreform sieht nämlich vor, dass sich die mehr als 40 Gemeinden im Leipziger Kirchenbezirk in insgesamt neun Regionen zu größeren Einheiten zusammenfinden, um Sparpotenziale zu erschließen.

Nur interessierte sich die Leitung in Dresden offenbar wenig für den synodalen Beschluss aus Leipzig. Im Sommer vorigen Jahres erhielten die Kirchenvorstände von St. Thomas und St. Nikolai plötzlich und unerwartet die wenig froh machende Botschaft, dass sie zum 1. Januar 2022 ein Schwesterkirchverhältnis einzugehen hätten – eine Strukturverbindung auf Verwaltungsebene, bei der der deutlich größeren Thomasgemeinde das gemeinsame Pfarramt zufallen soll.

„Mit der Brechstange“

Die Anordnung des Landeskirchenamtes vom 19. Juli 2021 ist momentan ausgesetzt, weil beide City-Gemeinden gegen diesen Bescheid fristgerecht Widerspruch einlegten. Die Thomaskirche als Heimstatt des berühmten Thomanerchores und die Nikolaikirche als einer der bekanntesten Orte der Friedlichen Revolution von 1989 pochen wegen ihrer herausragenden Profile auf den Erhalt der völligen Eigenständigkeit. Doch das LKA wies beide Protestschreiben zurück, weshalb Thomas und Nikolai in einem nächsten Schritt der Gegenwehr das Verwaltungsgericht der sächsischen Landeskirche anriefen und Klage erhoben. Irgendwann wird es also einen Richterspruch geben. Wann genau, weiß gegenwärtig nur der liebe Gott.

Ein vermeidbares Szenario, wie die Protagonisten in Leipzig finden. Nikolaipfarrer Bernhard Stief hadert wie seine Kollegen Taddiken und Hundertmark mit der „leider wenig ausgeprägten Kommunikationsbereitschaft“ seitens der Landeskirchenamtes. Nicht wenige Gemeindeglieder von Thomas und Nikolai attestieren dem LKA gar, an einem fairen Verfahren nicht wirklich interessiert zu sein. Sie befürchten auch für die Zukunft eine Politik „mit der Brechstange“.

Mediale Begleitung unerwünscht

Was aber sagt der Landesbischof, der bei vielen nach dem Friedensgebet vom Oktober als Hoffnungsträger galt, in dieser Situation? „Leider kann ich Ihnen aktuell nichts Neues berichten. Anders, als von Ihnen vermutet, gibt es keinen Zeitplan des Verwaltungsgerichtes, der eine Entscheidung in naher Zukunft erkennen ließe“, schreibt Tobias Bilz auf eine schriftliche Anfrage der LVZ, in der fünf Fragen zu dem Konflikt enthalten waren. „Für die Gespräche zwischen Landeskirchenamt und den Leipziger Kirchgemeinden ist es von großer Bedeutung, dass sie ohne mediale Begleitung stattfinden.“

Immerhin spricht Bilz von „Gesprächen“. Kommt da noch was?

Von Dominic Welters