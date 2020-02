Heinz Rudolf Kunze: Glücklich über seinen Deal mit Leipziger Plattenlabel

Leipzig

Heinz Rudolf Kunze macht einen entspannten Eindruck. Zusammen mit seinem Leipziger Manager Matthias Winkler sitzt er am Dienstagmittag in dessen Büro in der Arndtstraße, hakt den vorangegangenen Autobahnstau mit einem Kaffee ab und plaudert über seine neuen Produktionen. Sein Buch „Wenn man vom Teufel spricht“ und sein Album „Der Wahrheit die Ehre“ sind zeitgleich in der vergangenen Woche erschienen und gleich zwei Anlässe, sich in den nächsten Wochen auf Leipziger Bühnen blicken zu lassen.

Sänger lobt die Arbeit des Labelteams

Schon seit sechs Jahren ist Konzertveranstalter Winkler Manager des 63-jährigen Sängers. Als Winkler im Herbst 2018 sein Label „Meadow Lake“ aus der Taufe hob, war sofort klar, dass Kunze mit ins Boot steigen würde. Von den Branchenriesen ist Kunze nämlich gelinde gesagt enttäuscht: „Sowohl bei Universal als auch bei Sony hat mich die Lieb- und Einfallslosigkeit enttäuscht“, sagt er. „Das kleine Team von Matthias arbeitet gezielter und flexibler – und mit viel mehr Herzblut“, lobt er.

Meadow Lake ist Teil einer Rundum-Vermarktung, die MaWi im Musik-Bereich bietet: Label, Verlag, Management-Firma, Merchandising-Produktion und Konzertveranstaltungen aus einer Hand. Das minimiert Reibungsverluste.

Songs gegen Populismus

„Der Wahrheit die Ehre“ – optisch so schlicht wie wirkungsvoll gestaltet – enthält einige klare Ansagen gegen Populismus und Oberflächlichkeit. „Mein bestes Album seit 20 Jahren“, findet der Musiker selbst. Die Fans sehen das offenbar ähnlich: Die Chart-Ermittler funken Signale, dass das Album wahrscheinlich unter den Top fünf einsteigen wird.

Aus seinem Buch liest Kunze am 12. März zur Buchmesse im Kupfersaal (20 Uhr), die neuen Songs präsentiert er am 17. April im Haus Auensee (20 Uhr). Karten gibt’s in allen LVZ-Geschäftsstellen, unter der kostenlosen Nummer 0800 2181050 sowie unter www.ticketgalerie.de.

Von Mark Daniel