Heiraten in Leipzig in Corona-Zeiten – so läuft das jetzt

Leipzig

Ein bisschen komisch sei das Ganze schon gewesen, sagt Tim Siegfried Neumann, der wenige Minuten zuvor seine Eva Lisa geheiratet hat. „Nicht die Eheschließung als solche, die wollten wir ja, sondern die Plexiglasscheibe zwischen uns und der Standesbeamtin“, berichtet der 32-jährige Versicherungskaufmann am Sonnabend vor dem Leipziger Standesamt mit einem Augenzwinkern. Tim Siegfried und Eva Lisa, seit gut zwölf Jahren in der Messestadt zuhause, sind an diesem Tag eines von 14 Paaren, die in den Hafen der Zweisamkeit einlaufen. Für Leipzigs Standesamtsleiter Uwe Bernhardt und sein Team eine Zahl, die für einen frühsommerlichen Samstag nichts Ungewöhnliches ist. „Wir kehren seit Mitte Juni mehr und mehr zum Normalbetrieb zurück“, sagt Bernhardt – „abgesehen von einigen unverrückbaren Aspekten, die dem Corona-Schutz geschuldet sind“, betont der 57-Jährige. „Dazu gehört die Plexiglasscheibe.“ Doch nicht nur die.

Zur Galerie Drei von 14 Paaren, die sich am 27. Juni 2020 im Leipziger Stadthaus das Ja-Wort gaben: Eva Lisa und Tim Siegfried Neumann, Anne und Patrick Müller sowie Joana Wohlfeld und Constantin Albert.

Personenzahlbeschränkungen sind aufgehoben

Was an den Tagen, an denen in den beiden Trausälen des Stadthauses und in den aktuell sieben externen Hochzeitslocations Ja-Wörter gesprochen werden, außerdem gilt: die Maskenpflicht. Davon betroffen sind die künftigen Eheleute ebenso wie deren Gäste, „die wir unterdessen alle wieder reinlassen. Es gibt keine Personenzahlbeschränkungen mehr“, betont Bernhardt. Mit Betreten der Gebäude hätten alle Festtagsgemeinschaften generell Mund-Nase-Schutze anzulegen. Allein die Brautpaare dürften diese an ihren Plätzen wieder abnehmen, erläutert der Amtsleiter. „Das müssen wir so machen, weil wir den Mindestabstand von 1,50 Meter letztlich nicht garantieren können.“ Überdies werde auf Händedesinfektion wert gelegt. Security-Mitarbeiter seien angehalten, die Besucherströme zu lenken und zu leiten sowie Flashmobs zu verhindern.

88 Trauungen weniger im Vergleich zum Frühjahr 2019

Bernhardt und seine Kolleginnen und Kollegen sind in der Lockdown-Phase vom 15. März bis 11. Juni im Übrigen keineswegs untätig gewesen. Selbst unter verschärften Hygiene-Bedingungen – so wurde in dieser Zeit allein in den Stadthaus-Sälen getraut, wobei nur sechs- beziehungsweise zehnköpfige Hochzeitsgesellschaften zugelassen waren – kam es immerhin zu 409 Vermählungen. Im Jahr 2019 waren es im gleichen Zeitraum 497 Eheschließungen. „Also nur 88 weniger. Das bedeutet, dass wir am Ende des Jahres, sofern es keinen weiteren Lockdown gibt, in etwa die Zahl an Trauungen der jüngeren Vergangenheit erreichen könnten“, sagt Bernhardt. Für gewöhnlich finden in Leipzig im Schnitt 120 bis 130 standesamtliche Hochzeiten im Monat statt.

„Wir sind gut gebucht“

Wer sich für den Gang vor eine Standesbeamtin oder einen Standesbeamten noch im November oder Dezember 2020 interessiert, sollte sich sputen. „Wir sind gut gebucht, spüren nicht wirklich eine Pandemie-Delle“, stellt der Amtsleiter zufrieden fest.

Weil ein Spontanbesuch in der Behörde wegen der Corona-Schutz-Verordnung gegenwärtig nicht möglich ist, müssen Anmeldungen zur Eheschließung derzeit schriftlich erfolgen. Interessenten sollten über E-Mail eheschliessungen@leipzig.de oder postalisch via Stadt Leipzig, Standesamt, Sachgebiet Eheschließungen, 04092 Leipzig, Kontakt zum Amt aufnehmen.

Hier traut das Leipziger Standesamt gegenwärtig: Trausäle im Stadthaus, Ratsplenarsaal im Neuen Rathaus, Kasematten der ehemaligen Pleißenburg, Alte Handelsbörse, Mendelssohn-Haus, Bach-Museum, Herrenhaus Möckern und Hacienda am Cospudener See.

Von Dominic Welters