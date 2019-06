Leipzig

Heiß, heißer, Leipzig: In der Messestadt ist am Mittwoch ein Allzeit-Temperaturrekord geknackt worden. Noch nie war es an einem Tag im Juni so heiß. Bereits um 12.30 Uhr zeigte das Thermometer am Flughafen in Schkeuditz 35,4 Grad an – damit wurde der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2000 (34,8 Grad) deutlich übertroffen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet, dass es am Nachmittag noch wärmer wird. „Bis 37 Grad sind heute in der Region möglich“, sagte Meteorologe Ralf Schirrmeister gegenüber LVZ.de.

Laut Online-Portal Wetter.net war Leipzig am Mittag sogar zeitweise der heißeste Ort in Deutschland. Inzwischen wurde die Messestadt jedoch hitzemäßig vom Großraum Berlin überholt. Hier kletterte das Quecksilber bereits auf mehr als 37 Grad, so der DWD-Sprecher. In Teilen Deutschlands soll am Mittwoch sogar an der 40-Grad-Marke gekratzt werden.

Bei der Rekord-Hitze bieten in und um Leipzig 40 Seen und Freibäder Abkühlung – LVZ.de zeigt sie in einer großen Übersicht:

Wüsten-Sand über der Messestadt

Der Sahara-Einfluss durch Hoch „Ulla“ machte sich auch in der Atmosphäre bemerkbar. Experten des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung in Leipzig konnten am Mittag eine Wolke aus Sahara-Staub über Leipzig messen. Erfasst wurden die Partikel in zwei bis fünf Kilometern Höhe mit einem speziellen Laser-Messgerät (Lidar), wie das Institut auf Twitter mitteilte. Es sei nicht unüblich, dass Sahara-Sand durch den Wind über große Distanzen transportiert wird und den Himmel leicht rötlich verfärbe, hieß es vom DWD. „Die Windrichtung stimmt jedenfalls“, so DWD Meteorologe Schirrmeister.

Bereits am Dienstag waren in Sachsen Spitzenwerte von 34,4 Grad erreicht worden – Klitzschen bei Torgau war damit der heißeste Ort im Freistaat. In Leipzig, Dresden, Oschatz oder Hoyerswerda stieg das Thermometer auf über 33 Grad. Vergleichsweise kühl war es dagegen auf dem Fichtelberg (maximal 23,5 Grad) und dem Brocken (24,6 Grad). Fast überall wurden damit die Rekordwerte für einen 25. Juni eingestellt.

Höchste Waldbrandstufe rund um Leipzig

Durch die anhaltende Hitze ist auch die Waldbrandgefahr in Sachsen stark gestiegen. Im Landkreis Nordsachsen und im westlichen Teil des Landkreises Leipzig wurde die höchste Gefahrenstufe fünf ausgerufen. Im Rest des Freistaats galt am Mittwoch ebenso wie in Leipzig die Stufe vier. Der Staatsbetrieb Sachsenforst warnt: Wer trotz Verboten raucht oder grillt, kann empfindlich zur Kasse gebeten werden. Um Waldbrände frühzeitig zu erkennen, wird teilweise auch Videoüberwachung eingesetzt.

