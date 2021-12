Leipzig

Auf bis zu 600 Millionen Euro könnte sich ein neuer Großauftrag summieren, den der Leipziger Straßenbahnbauer Heiterblick GmbH soeben in seiner Heimatstadt erhalten hat. Es geht um die größten und modernsten Fahrzeuge, die die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) jemals bestellt haben. Neben den 45 Meter langen XXL-Bahnen werden auch kleinere vom Typ L (30 Meter) für die Verkehrsbetriebe in Leipzig, Görlitz und Zwickau gefertigt. Heiterblick-Chef Samuel Kermelk erklärt im Interview, welche Vorteile das Mega-Vorhaben für alle Fahrgäste und die beteiligten Unternehmen bringen soll.

Was glauben Sie waren besondere Vorteile Ihrer Bewerbung, die letztlich zum Zuschlag durch die drei Verkehrsunternehmen geführt haben?

Über die genauen Gründe für die Entscheidung können nur die drei beteiligten Verkehrsunternehmen Auskunft geben. Aber wir haben zusammen mit unserem Partner Kiepe Electric ein Angebot für das Plattform-Projekt vorgelegt, das in unseren Augen technisch hervorragend und betriebswirtschaftlich sinnvoll war. Außerdem gibt es bereits Antworten auf zukünftige Fragen der Mobilität, etwa im Bereich Wasserstoff.

Mehr Sicherheit durch Assistenzsysteme

Ihr Unternehmen entwickelt bis 2025 die erste Wasserstoffstraßenbahn Europas und erhält dafür eine hohe Förderung vom Bund. Welche Rolle können solche alternativen Antriebe bei dem Auftrag für die LVB konkret spielen?

Wasserstoffantriebe sind in unseren Augen ein wichtiger Baustein für die Zukunft der klimaneutralen Mobilität, weil sie die Oberleitungen für die Stromabnahme überflüssig machen und dadurch sehr flexibel einsetzbar sind. Die Bahnen für Leipzig können später für den Wasserstoffantrieb umgerüstet werden.

Das Kraftwerk der neuen Wasserstoff-Straßenbahnen, die die Heiterblick GmbH bis zum Jahr 2025 entwickelt, wird sich auf dem Dach der Fahrgasträume befinden. Wie diese schematische Darstellung zeigt, werden dort Stromspeicher, Wasserstoff-Tanks, Brennstoffzellen und Kühlung in zwei kompakten Blöcken untergebracht. Quelle: Heiterblick GmbH

Leipzigs neue Trams sollen auch Fahrerassistenzsysteme erhalten – was können die konkret?

Unterwegs haben die Fahrerinnen und Fahrer komplexe Aufgaben: etwa die Überwachung der Fahrzeugdaten, die Sicherheit der Fahrgäste und die Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmern. Bei diesen Aufgaben werden sie die Systeme in den neuen Bahnen unterstützen, zum Beispiel durch ein Kollisionswarnsystem, das wir bereits in Fahrzeugen für Hannover eingesetzt haben. Außerdem arbeiten wir mit unserem Partner Kiepe Electric an Systemen zur Müdigkeitserkennung, zum energieeffizienten Fahren und zur Abbiegeunterstützung.

Gibt es die neuen Bahnen für Leipzig im Moment nur als Idee oder bereits in Konstruktionsplänen?

Aktuell gibt es CAD-3D-Modelle des L- und XXL-Typs als Konzeptstudie, die für die Ausschreibungsphase benötigt wurden. Die Detailentwicklung und Auskonstruktion auf Basis dieser Angebotsstudie beginnt erst jetzt. Erst nach vollständiger Auskonstruktion beginnt die Fertigung bei uns in Leipzig und Grimma, bis dann 2024 die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden.

Die XXL-Bahnen für Leipzig werden mit 45 Metern nicht nur sehr lang, sondern mit 2,40 Metern erstmals auch besonders breit sein. Welche Vorteile hat das für die Passagiere?

Die Stadt Leipzig ist in den vergangenen 15 Jahren um über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen. Das verändert natürlich auch die Anforderungen an den Nahverkehr, auf die die LVB mit der Bestellung der XXL-Fahrzeuge reagieren. In diesen finden pro Reihe vier statt drei Sitze Platz – auf jeder Seite zwei. Dadurch haben die neuen Straßenbahnen jeweils 92 Sitzplätze und können insgesamt 288 Fahrgäste gleichzeitig befördern, mehr als je zuvor in Leipzig.

„Wir können also prinzipiell alles.“

Müssen Sie deshalb Umstellungen im Produktionsbereich vornehmen?

Unsere Fertigungslinien sind so gestaltet, so dass wir verschiedenste Stadt- und Straßenbahntypen gleichzeitig bauen können – unterschiedliche Fahrzeugbreiten, Längen und Spurweiten sind parallel möglich. Aktuell befindet sich gerade die Vamos Bielefeld in der Halle – daneben das erste Fahrzeug für die Dortmunder Stadtwerke. Beide Fahrzeuge sind 2,65 m breit, haben aber unterschiedliche Spurweiten. Wir können also prinzipiell alles.

Vor einem Jahr konnte die Heiterblick GmbH das erste von 24 Fahrzeugen der 2. Serie „Vamos“ an die Bielefelder Verkehrsbetriebe ausliefern. Diese Straßenbahnen sind sogar 2,65 Meter breit, also noch etwas breiter als die neuen Trams für Leipzig. Quelle: Christian Modla

Außer dem vielen Platz: Welche weiteren Annehmlichkeiten bieten die XXL-Bahnen? Und fließen in die Entwicklung eventuell schon neue Ideen infolge der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie ein?

Unser Ziel ist es natürlich, den Fahrgästen die Fahrt so angenehm wie möglich zu machen. Deshalb werden alle gelieferten Bahnen über leistungsstarke WLAN-Module und Klimaanlagen verfügen. Außerdem kann das Fahrzeug selbst den Belegungsgrad erfassen und über eine Anzeige an der Außenseite den Wartenden an der Haltestelle kommunizieren. Diese Funktion wird auch nach der Pandemie sinnvoll sein. Eines der wichtigsten Themen ist die Barrierefreiheit – gerade für Menschen mit Behinderung, ältere Menschen und Familien mit Kleinkindern. Daher sind alle Einstiegsbereiche als Niederflurbereiche ausgelegt.

Glückwünsche von Grünen, CDU und SPD Dass eine einheimische Firma das Vergabeverfahren für den Bau der neuen Leipziger Straßenbahn gewonnen hat, findet Beifall bei den drei Parteien, die auch gemeinsam die sächsische Staatsregierung stellen. „Die Heiterblick GmbH hat sich gegen hochkarätige europäische Mitbewerber durchgesetzt, wofür wir unseren herzlichen Glückwunsch aussprechen“, gratuliert Katharina Krefft, Grünen-Fraktionschefin im Stadtrat. Das Familienunternehmen habe damit einmal mehr bewiesen, dass es mittlerweile zu den Top-Adressen europäischer Straßenbahnbauer zählt. „Nun gilt es, Bund und Freistaat im Zuge der Mobilitätswende von der anhaltenden finanziellen Förderung zu überzeugen, um dem Zukunftsprojekt Straßenbahn über die zunächst 25 Bahnen hinaus auch die langfristige Sicherheit zu geben.“ „Dass sich die Städte Leipzig, Görlitz und Zwickau hier zusammengetan haben, war die richtige Idee“, sagt Andreas Nowak, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. „So wird es für alle günstiger. Und alle Städte bekommen modernste Fahrzeuge.“ Die dabei eingesparten 27 Millionen Euro entsprächen immerhin den Kosten für ein halbes sachsenweites Bildungsticket, so Nowak. Durch die Optionen für alternative Antriebe könnten künftige Netzerweiterungen einfacher und schneller realisiert werden, weil auf Teilstrecken keine Oberleitungen mehr nötig wären. Die sächsische Bahnindustrie sei offenkundig sehr konkurrenzfähig. „Das sollte Alstom-Bombardier zu denken geben. Anstatt Aufträge aus den Werken in Bautzen und Görlitz nach Osten zu verlegen, gehören diese Standorte durch den Konzern gestärkt.“ „Mit den längeren und breiteren Bahnen können mehr Fahrgäste transportiert werden, sodass sich so auch die Kapazität der Verkehrsbetriebe erhöht“, erläutert SPD-Fraktionschef und LVB-Aufsichtsrat Christopher Zenker. „Mich freut besonders, dass die neuen Bahnen bereits Vorrichtungen für verschiedene Fahrassistenzsysteme und auch für alternative Antriebe wie Wasserstoff vorhalten. Denn wir wollen unsere Stadt auch bei der Wasserstofftechnologie zu einem Leuchtturm entwickeln.“

Wie sieht die Arbeitsteilung mit Kiepe Electric aus?

Wir arbeiten seit Jahren erfolgreich zusammen und haben bereits Fahrzeuge nach Bielefeld, Hannover und Dortmund geliefert. Jetzt freuen wir uns besonders, gemeinsam Fahrzeuge für unsere Heimatstadt Leipzig, aber auch Zwickau und Görlitz bauen zu dürfen. Für diese Plattform-Fahrzeuge wird Kiepe Electric die elektrische Ausrüstung mit Antriebstechnik und Fahrzeugsteuerung liefern. Der Fahrzeugbau und Innenausbau findet in unserem Werk in Leipzig statt – direkt neben der Baumwollspinnerei. Ihre individuelle Gestaltung bekommen die Bahnen in unserer hauseigenen Lackiererei in Grimma.

Was bedeutet der Großauftrag für die 140 Arbeitsplätze bei der Heiterblick GmbH?

Erst einmal sichert der Auftrag bei Heiterblick sowie bei unseren Zulieferern viele Arbeitsplätze im Inland. Mehr als 40 Prozent der gesamten Wertschöpfung werden im Freistaat Sachsen, 70 Prozent in Mitteldeutschland und 99 Prozent in Deutschland stattfinden. Das ist ein starkes Zeichen. Durch den Auftrag werden wir außerdem in kommenden Jahren in allen Bereichen unseres Unternehmens neue Beschäftigte einstellen können.

Die aktuell etwa 140 Mitarbeiter der Heiterblick GmbH (davon 20 in der Lackiererei in Grimma) werden bald auch neue Straßenbahnen für Leipzig, Zwickau und Görlitz bauen (Illustration unten). Das Unternehmen will dafür in allen Bereichen weitere Beschäftigte einstellen. Quelle: André Kempner

In der Branche hieß es, es handle sich um das größte Vergabe-Projekt bei Straßenbahnen in Deutschland seit Langem. Gerät die Heiterblick GmbH durch den Erfolg auch in eine bessere Position für künftige Vergabeprojekte in Europa?

Die Vergabe war in jedem Fall einzigartig, weil sich drei Verkehrsunternehmen zur Beschaffung zusammengeschlossen haben. In den immer komplexeren Vergabeverfahren führt das natürlich zu Synergien und Einsparpotenzialen auf Kundenseite. Für uns war der Wettbewerb in dieser EU-Ausschreibung auch im Vergleich zu anderen Projekten hart und die Verträge fordern uns als Lieferanten sehr. Für kommende Ausschreibungen in Deutschland und Europa ist der Auftrag daher eine weitere starke Referenz für unsere Arbeit.

LVB haben schon viele Haltestellen umgebaut

Die Verkehrsnetze in Zwickau, Görlitz und Leipzig bieten verschiedene Voraussetzungen. Wo liegen dennoch die Synergien für die Besteller und Produzenten bei so einem Gemeinschaftsauftrag?

Die Fahrzeuge des Typs L, die an alle drei Verkehrsunternehmen geliefert werden, basieren alle auf einer ähnlichen Plattform, werden aber für die einzelnen Verkehrsunternehmen angepasst: etwa bei der Außenlackierung, der farblichen Gestaltung des Innenraums und bei technischen Komponenten, die die unterschiedliche Infrastruktur der Städte berücksichtigen. Da geht es auch um die Funk- und Streckenkommunikationssysteme. Viele dieser Individualisierungen können wir durch die höhere Gesamtstückzahl wirtschaftlicher umsetzen, wovon die Verkehrsunternehmen profitieren. Bahnen des Typen XXL werden ausschließlich an die LVB geliefert. Diese hat in den vergangenen Jahren bereits viele Haltstellen vorausschauend so umgebaut, dass sie von den XXL-Fahrzeugen angefahren werden können.

Samuel Kermelk (42) ist seit 2011 Geschäftsführer des Leipziger Straßenbahn- und Stadtbahnbauers Heiterblick GmbH. Der Vater von drei Kindern stammt aus Siegburg, hat ein Maschinenbau-Studium in Aachen sowie berufsbegleitend ein Management-Studium an der Leipziger Handelshochschule (HHL) absolviert. Er war Assistent des Werkleiters Siegfried Bülow und dann leitender Logistikplaner im Leipziger Porschewerk - bevor ihm Eigentümervertreter Ludwig Koehne die Leitung der Heiterblick GmbH anbot. Hobbys des Ingenieurs und Aufsichtsratsmitglieds des Leipziger Zoos sind Laufen, Wandern und Skifahren. Quelle: Anika Dollmeyer

Wer entwickelt das Design für Leipzigs Zukunftstram?

Es gibt in der Entwicklung verschiedene Designphasen: Die ersten Vorgaben kommen von den Verkehrsunternehmen selbst, durch das so genannte Designbooklet. Wir bauen daraus in Zusammenarbeit mit der Hörmann Vehicle Engineering aus Chemnitz digitale Modelle und auch ein sogenanntes Mockup, mit dem die LVB ein Präsentationsmodell erhält, das dem Original schon sehr nahekommt – inklusive Fahrerarbeitsplatz und einem Teil des Fahrgastbereichs.

Wovon hängt es ab, wie viele Bahnen außer den ersten 25 tatsächlich für die LVB gebaut werden?

Nach der Produktion und der Inbetriebnahme wollen wir die ersten Bahnen 2024 an die LVB ausliefern. Dann unterstützen wir sie, diese in ihren bestehenden Fuhrpark zu integrieren. Bis 2030 können dann in mehreren Tranchen weitere Fahrzeuge geordert werden: in Leipzig bis zu 130 weitere, in Zwickau insgesamt 14 und Görlitz zwölf Fahrzeuge. Nun ist die wichtigste Aufgabe aber erst einmal, den Verkehrsunternehmen und vor allem den Fahrgästen moderne, sichere und innovative Straßenbahnen zu entwickeln.

Von Jens Rometsch