Helene und Marla – warum es zwei Leipziger Jugendliche in die „Konfi-Stunde“ zieht

Leipzig

Am 31. Oktober 1517 schlug Martin Luther seine berühmten 95 Thesen an die Pforte der Wittenberger Schlosskirche. In ihnen rechnete der Theologieprofessor mit dem Ablasshandel der Kirche und der Übermacht des Papstes ab. Rund 75 Kilometer weiter südlich und exakt 504 Jahre später denken zwei Jugendliche wie einst der Reformator darüber nach: Was ist das Leben? Wie gehe ich am besten mit ihm um? Und wie werde ich mündig – im Glauben an Gott und überhaupt?

Mal reinschnuppern

Helene Ulrich und Marla Heimpold sind Freundinnen, 13 Jahre alt, Schülerinnen am Neuen Nikolaigymnasium in Leipzig-Stötteritz. Die beiden besuchen gegenwärtig auch den Konfirmandenunterricht der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinden Stötteritz, Thonberg und Anger-Crottendorf. Sie bereiten sich auf ihre Konfirmation in einem Jahr vor; darauf, sich als Getaufte, als dann religionsmündige Glieder einer Gemeinde „öffentlich zu ihrem Christsein zu bekennen, im Glauben bleiben und wachsen zu wollen“, wie die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsen auf ihrer Homepage schreibt.

Auf Marla, in einer achtköpfigen Familie groß geworden, in der Glaube und Kirchgemeinde eine Rolle spiel(t)en, mag all dies zutreffen. Nicht aber auf Helene. Sie ist weder getauft noch christlich sozialisiert. „Weil meine Eltern nicht in der Kirche sind“, sagt sie, „die Großeltern väterlicherseits schon. Dadurch war mir das Christentum nicht ganz fremd.“ Mit dem Opa habe sie als kleines Mädchen hin und wieder gebetet. Mehr war aber nicht. Bis sich Helene einem Teil ihrer Clique anschloss und „mal reinschnuppern wollte“ in die sogenannte Konfi-Stunde. Dass ihre Freundin Marla als Christin „beim Konfi“ bleiben würde, stand für Helene außer Frage. Ein wenig verblüfft war die begeisterte Tennisspielerin von sich selbst. Denn sie fand Gefallen an den regelmäßigen Treffen mit etwas mehr als 30 Jugendlichen aus dem Leipziger Südosten und Osten. „Ich mag die Gemeinschaft. Für mich geht es hier weniger um den Glauben oder die Existenz Gottes. Mir geht es hier um das menschliche Miteinander“, stellt die Achtklässlerin gleich mal klar.

Anna-Maria Busch ist seit März 2020 Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Marienkirchgemeinde in Leipzig-Stötteritz. Quelle: André Kempner

Hunger zog „zum Konfi“

Anna-Maria Busch, seit Anfang März 2020 Pfarrerin der Stötteritzer Marienkirchgemeinde, sind derlei Töne nicht fremd. In Helene entdeckt sie sich in jungen Jahren. Sie selbst landete auf ähnliche Weise bei „Kirchens“. Auch sie schnupperte, gleichsam als Fremde, mal rein ins religiöse Milieu, mit dem sie bis dato wenig zu schaffen hatte. Auch sie wurde erst mit 14 Jahren getauft und dann konfirmiert. „,In der Konfirmandenstunde durfte ich sein, wie ich bin. Darüber haben sich tiefe Freundschaften entwickelt‘ – das hat mir kürzlich eine junge Taufmutter gesagt. Das kann ich für mich nur bestätigen“, erzählt die heute 38-Jährige. Es sei der Hunger gewesen, der sie damals „zum Konfi“ zog; der Hunger danach, ernst genommen zu werden, Fragen stellen zu dürfen und Antworten zu bekommen. Nach dem Abitur studierte Anna-Maria Busch dann Theologie. Und wurde Pfarrerin. Mit ihrem Kollegen Sebastian Keller verfolgt sie bei den Treffs mit Helene, Marla & Co. den Ansatz, dass Glaube nicht erlernbar, wohl aber erfahrbar ist. „Unsere Jugendlichen sind eingeladen, ihre Lebensfragen zu stellen, sie mit ihren Glaubensfragen zu verbinden, sich dabei kritisch mit Kirche und Gesellschaft auseinanderzusetzen. Dazu braucht es Gemeinschaft. Und die wollen wir mit ihnen leben“, sagt Anna-Maria Busch, die in diesem Zusammenhang gern von „Haltung entwickeln“ spricht, von „Selbstverantwortung lernen“ – „im guten reformatorischen Sinne“, wie sie betont.

Helene findet, im ersten Konfi-Jahr bereits „einige Lebenstipps und Lebensweisheiten“ für sich entdeckt zu haben. Der Austausch mit den Anderen über Fragen des Mensch-Seins und Mensch-Werdens werde immer wichtiger. „Denn anderswo erlebe ich das so nicht“, sagt sie. Drei Fragen treiben sie momentan besonders um: „Wo ist ein guter Ort für mich? Was macht mich als Helene aus? Und wo darf ich sein, wie ich bin?“

„Große Kraft aus dem Hintergrund“

Marla, für die der christliche Glaube schon immer „die große Kraft aus dem Hintergrund“ war, möchte beim Konfirmandenunterricht „ganz neue Aspekte des Lebens erfahren und freischalten“. Seit der Geburt Mitglied der Mariengemeinde, will sie sich kritisch mit ihrem bisherigen kindlichen Glaubensverständnis aus-einandersetzen und während der Vorbereitung auf den großen Tag im Frühjahr 2022 für sich klären, „ob wahr ist, was ich bisher fürs Leben mitbekommen habe. So wahr, dass es mich mein ganzes Leben trägt.“

An der Wahrheit und ihrer Definition sind schon Philosophen verzweifelt. Für Helene und Marla spricht die Zeit, ihre Erfahrungswelten in aller Ruhe ausmessen zu können. „Mit 14 ist noch niemand fertig“, wissen die beiden Teenagerinnen. Den „Konfi“ wollen und werden sie weiter auf sich wirken lassen. Schon wegen des guten Gefühls, nicht allein zu sein.

Von Dominic Welters