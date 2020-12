Herz-OP im Leipziger Klinikum geglückt: Martha Greta (7) darf bald nach Hause

Leipzig/Hennigsdorf

Die Herz-OP ist geglückt. Martha Greta Pillgrimm aus dem brandenburgischen Hennigsdorf kann aufatmen – und auch schon bald wieder nach Hause. Die siebenjährige wurde in Leipzig erfolgreich am Herzen operiert.

Das Mädchen hat einen angeborenen Herzfehler und durfte deshalb wegen der Gefahr einer Corona-Infektion nicht mehr in ihre Sonnengrundschule, wo es mehrere Infektionsfälle mit dem Virus gegeben hatte. Unser Netzwerkpartner „Märkische Allgemeine Zeitung“ hatte über die Schülerin zuerst berichtet. Zuletzt hatte ihre Mutter Jasmin das Mädchen zu Hause unterrichtet. Am vergangenen Freitag schlossen die Chirurgen im Leipziger Helios Park-Klinikum ein großes Loch in der Trennwand der Herz-Vorhöfe, es war eine OP am offenen Herzen des Mädchens.

Anzeige

Nun gibt es Entwarnung. „Alles ist gut verlaufen und die Heilung geht schnell voran. Inklusive Narkose und Nachbereitung hat die Operation etwa vier Stunden gedauert“, berichtet Mutter Jasmin Pillgrimm, die sich mit ihrer Tochter derzeit noch im Leipziger Krankenhaus befindet. Das Loch im Herzen wurde mit einem sogenannten Patch, entnommenes Gewebe aus dem Herzbeutel, verschlossen.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Ab Januar will das Mädchen wieder in die Grundschule gehen

Am Dienstag nun waren Mutter und Tochter nun das erste Mal draußen, um ein paar Schritte zu gehen. Jasmin Pillgrimm freut sich, dass es ihrer Tochter nach der schweren OP so schnell wieder besser geht. „Das ist schon Wahnsinn wie schnell das geht. Die Ärzte sind alle sehr zufrieden mit ihr“, erklärt die Mutter weiter. Wenn alles gut geht, darf sie mit Martha Greta am Freitag wieder nach Hause nach Hennigsdorf.

Ab Januar soll das Mädchen wieder in die zweite Klasse ihrer Grundschule gehen dürfen, Jasmin Pillgrimm wird sie dann auf Hin- und Rückweg begleiten und die Sachen ihrer Tochter tragen. Denn Martha Greta darf nach der Operation am offenen Herzen mindestens acht Wochen lang nicht rennen, springen oder einen Schulranzen tragen. Immerhin habe für die Operation ja das Brustbein durchtrennt werden müssen und sei mit Draht wieder verschlossen worden. Das müsse nun alles erstmal zusammenwachsen Doch wenn alles gut verläuft, hat sie nach der OP eine normale Lebenserwartung und gilt als gesund.

Von Marco Paetzel/ MAZ