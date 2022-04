Leipzig

Friedlich schnuffelt Theodor Schumacher in sein kleines Kissen. Überdacht vom Kinderwagen, unbeeindruckt vom Gespräch der Erwachsenen im Raum. Erst in ein paar Jahren wird dem jetzt drei Wochen alten Säugling die Tragweite der Ereignisse bewusst werden, über die seine Eltern und Mediziner hier momentan reden: über Stunden voller Dramatik, Angst, Gefahr und großem Glück. Am 30. März retteten Leipziger Ärztinnen und Ärzte Theodors Leben und das seiner Mutter, bei der gerade noch rechtzeitig eine hochgefährliche Herzerkrankung festgestellt wurde.

Zunächst deutete an dem besagten letzten Mittwoch des Monats nichts auf Komplikationen hin: Franziska Schumacher, in der 38 Woche schwanger, schrieb beim Frühstück noch eine Nachricht an eine Freundin, dass es ihr prima gehe. Doch wenig später spürte die 35-Jährige einen Schmerz, der vom Brustbereich in den Rücken und dann in die Füße zog. „Ich musste mich mehrfach übergeben und bekam schnell die Ahnung, dass das nichts mit meiner Schwangerschaft zu tun hat“, sagt sie.

Der Kardiologe wurde still

Anruf bei ihrer Ehefrau Anne und beim Rettungsdienst, kurz darauf Fahrt im Krankenwagen Richtung Klinikum St. Georg. „Da waren die Schmerzen schon unerträglich“, so die junge Frau. Im Kreißsaal ergeben EKG, Ultraschall und Wehenschreiber keine Auffälligkeiten, doch Oberärztin Dr. Ulrike Heider und ihr Team bleiben beunruhigt, verständigen den Kardiologen. „Der wurde nach der Untersuchung ziemlich still und ging mit mir vor die Tür“, berichtet die Oberärztin. Dort äußert der Kollege seinen Verdacht: Aortendissektion, ein lebensbedrohlicher Einriss der inneren Schicht der Hauptschlagader.

„Es ist schwierig, das zu diagnostizieren – fantastisch, wie schnell der Kollege das erkannt hat“, lobt Professor Christian Etz, leitender Oberarzt Aortenchirurgie im Herzzentrum Leipzig, das sofort verständigt wird. Die folgenden Stunden werden zum Wettlauf gegen die Zeit, zur Chronologie einer Rettung, deren Wahrscheinlichkeit nicht allzu groß war. „Bei einer Aortendissektion besteht höchste Lebensgefahr, die stündlich steigt, weil unter anderem Herzinfarkt oder Schlaganfall drohen“, so Etz. Bei Schwangerschaften überleben häufig nur die Mutter oder das Kind, selten beide.

Aortendissektion Die akute Aoertendissektion Typ A ist einer der dringlichsten Notfälle in der Herzchirurgie. Dabei reißt die innere der drei Gefäßwände der Aorta ein, Blut dringt zwischen die Wandschichten. Es drohen Schlaganfall, Herzinfarkt oder ein tödlicher Riss der Hauptschlagader. Die Häufigkeit der Aortendissektion liegt in Deutschland bei 3 von 100 000 Einwohnern pro Jahr, im Schnitt sind Betroffene um die 60 Jahre alt; die Sterblichkeit liegt bei 25 Prozent. Die Herzklinik Leipzig behandelt pro anno 80 bis 100 Aoertendissektionen. Um über den zu Grunde liegenden Herzklappenfehler, die bikuspide Aortenklappe, aufzuklären, haben Professor Christian Etz und Mitstreiter 2021 den Verein Bicuspid gegründet. Alle Details stehen auf www.bicuspid.org.

Oberärztin Heider und eine Hebamme der Gynäkologie des St. Georg begleiten die Patientin ins Herzzentrum, wo das Baby per Kaiserschnitt um 17.04 Uhr ans Licht geholt wird. Dann steht die Operation von Franziska Schumacher an. Und als ob das nicht schon genug an Dramatik wäre, wird parallel ein männlicher Patient eingeliefert, ebenfalls mit einer Aortendissektion. „Das war quasi eine Triage-Situation“, erklärt Etz. „Weil es bei den Schumachers um zwei Leben ging, haben wir die Priorität bei ihnen gesetzt, den Mann versorgt und einen Tag später operiert. Wir sind sehr froh, dass auch er es geschafft hat.“

Der Eingriff bei diesem Krankheitsbild ist kompliziert. Jeder Schritt erfordert höchste Präzision, weil mehrfach die Gefahr eines tödlichen Risses in der Aorta besteht. Nach knapp fünf Stunden, um 23.15 Uhr, das kollektive Aufatmen: Franziska Schumacher ist gerettet. Der erste Anruf geht an Anne, die inzwischen den gemeinsamen Sohn auf dem Arm hat: „Sie hat es gut überstanden.“ Das Wort „Erleichterung“ kann nur teilweise wiedergeben, was die ebenfalls 35-Jährige empfand. Und noch immer haben die beiden Frauen, die 2016 heirateten und über eine Samenspende zu ihrem Kind kamen, mit der Verarbeitung des Geschehenen zu tun. „Wir sind allen, die an der doppelten Rettung beteiligt waren, unendlich dankbar“, sagt Anne.

Eine Frage von Stunden

Franziska, die sich inzwischen in der Reha befindet, erfuhr nach dem Aufwachen Schritt für Schritt, welche heftigen Stunden hinter ihr liegen. „Ihr Baby ist da, es geht ihm gut“, das war der erste Satz, den sie hörte. „Als ich Theodor dann bei mir hatte, war sofort die Liebe da.“ Auch Christian Etz hat der Ausgang des Dramas bewegt. „Es war keineswegs klar, dass der Junge seine Mutter je kennenlernen würde“, betont er. „Wäre die Dissektion nur ein, zwei Stunden später erkannt worden, wäre es sicher anders ausgegangen.“

In Zukunft muss Franziska Schumacher regelmäßig untersucht werden, fest steht aber: Das wirklich Gefährliche ist überstanden und die Geschichte eines kleinen Wunders komplett. Als alle am Tisch sie zu Ende erzählt haben, quäkt Theodor energisch. Zur Anerkennung für die gereichte Portion Milch verschickt er ein Bäuerchen. Was für ein kleines, großes Glück das doch ist.

Von Mark Daniel