Leipzig

Für Eltern von Frühchen und Sternenkindern ist es häufig schwierig, passende Kleidung für ihre Kinder zu bekommen. Die Mitglieder des Vereins „ Herzenssache“ nähen aus diesem Grund ehrenamtlich und stellen Kleidung in kleinen Sondergrößen her. Für Frühchen spenden sie farbenfrohe Kleidungsstücke an Klinken und Privatpersonen. Für Sternenkinder werden passende Kleidungsstücke ebenfalls an Klinken oder auch an Bestatter gespendet.

Anna Königseder, die für den Verein tätig ist, erklärt im Video, wie wichtig das Engagement von „ Herzenssache“ für Betroffene ist:

Von fbu