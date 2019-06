Leipzig

Wenn sie groß ist, will Leslie Sue Bauer (8) Schauspielerin werden. Kürzlich hat das aufgeweckte Mädchen mit dem Pferdeschwanz in Babelsberg für eine Kinderrolle vorgesprochen. Wie es sich anfühlt, Star einer TV-Produktion zu sein, hat die Schülerin aus Connewitz schon ein bisschen erfahren: Sie ist eine der Hauptpersonen in der RTL-II-Reportage „Kleine Helden ganz groß – Wenn Kinder kämpfen müssen". Am Mittwoch, 5. Juni, ist Leslie wieder in der Serie zu sehen. Allerdings: Sie spielt keine Rolle – es geht um sie selbst. Um ihren Alltag – und um ihre Krankheit.

Leslie Sue Bauer (8) mit ihrer Mutter Nancy (32) und Schwester Jamie Lynne (11, rechts). Und mit Teddy Bummi, der auch herzkrank ist. Quelle: Christian Modla

„Ich habe ein hypoplastisches Linksherzsyndrom“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Die Leipzigerin ist mit einem schweren Herzfehler zur Welt gekommen, ihre linke Herzkammer ist zu klein. „Die eine Herzhälfte macht immer alles und die andere kann sich immer ausruhen, sozusagen“, so erklärt es die Zweitklässlerin. Ihre Schwerbehinderung merkt man ihr kaum an: Wie ein Floh hüpft sie durch die Wohnung, tobt über das Hochbett in ihrem rosa Kinderzimmer, erzählt unbefangen. „Aber gerade bei Hitze oder auch bei Kälte bekommt sie schnell blaue Lippen, ist kaputt“, erzählt Mama Nancy Bauer (32). Die Tochter sei auch infektanfälliger und nicht so ausdauernd wie ihre ältere Schwester Jamie Lynne (11). Das will Leslie sich aber nicht anmerken lassen. Dass sie beim Sport öfter Pausen machen muss und nicht ganz so mit den anderen mitziehen kann, nervt sie. Darum wünscht sie sich, „dass ich keinen Herzfehler habe und dass ich gesund bin“.

Urkunden für Tapferkeit

Mama Nancy und Papa Alex wollen, dass ihre Tochter so normal wie möglich aufwächst. Sie wissen aber auch, dass es Patienten mit dieser Krankheit gibt, die ihren 18. Geburtstag nicht erleben. Leslies Herz hält möglicherweise 20 bis 25 Jahre, dann braucht sie ein neues. Dass sie überhaupt lebt und gut drauf ist, verdankt die Kleine mehreren Operationen im Leipziger Herzzentrum. Dreimal wurde sie am offenen Herzen operiert – mit vier Wochen, mit sieben Monaten und kurz vor ihrem dritten Geburtstag. Dafür hängen „Tapferkeitsurkunden“ in ihrem Zimmer. Außerdem hat Leslie schon sechs Herzkatheter-Untersuchungen über sich ergehen lassen. Dreimal täglich muss sie Medikamente nehmen. „Ja, sie ist eine Kämpferin“, findet ihre Mutter. Deshalb hat sie – nach Rücksprache in der Familie – auch geantwortet, als die umtriebige Leipziger Filmfirma 99pro Media per Facebook nach Protagonisten für die Serie suchte.

Weitere Helden sind Noah (11), der blind ist, André (9), der Diabetiker ist, Juli (8), die nicht stehen und gehen kann, Vanessa (18), die sich jahrelang wegen eines Loches im Kopf kaum bewegen konnte, und Krystovar (12), der Lymphdrüsenkrebs hat.

