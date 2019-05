Leipzig

Leipzig feiert 70 Jahre Grundgesetz. Das von der Initiative 2019 und weiteren Bürgern initiierte und organisierte Fest geht am heutigen Donnerstag zwischen 16 und 20.30 Uhr auf dem Markt über die Bühne. Alles wird geboten, was zu einem Geburtstagsfest gehört: Kaffee und Kuchen, weitere Getränke, Gespräche, Tischreden und viel Musik. Am Schluss wird zusammen die National- und die Europahymne gesungen, eingeleitet mit dem zweiten Satz aus dem Kaiser-Quartett von Joseph Haydn, von dem die Melodie der Nationalhymne stammt. Wer das Grundgesetz noch nicht besitzt: Die Landeszentrale für politische Bildung ist auf dem Markt präsent und verteilt die Grundgesetze. An mehreren Tischen stehen zu den Grundrechtsartikeln kompetente Gesprächspartner Rede und Antwort – unter anderem von Verbänden, Parteien, Kirchen, Medien und der Juristischen Fakultät. Zum Auftakt singt der Thomanerchor.

Im Deutschen Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek (Deutscher Platz 1) geht es heute ab 17 Uhr ebenfalls um das Grundgesetz. Dort kann man mit Juristen des Bundesverfassungsgerichtes Karlsruhe ins Gespräch kommen. Es geht um die Geschichte des Grundgesetzes und aktuelle Fragen an den Text. lvz

Von lvz