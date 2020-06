Heute vor 100 Jahren: Großbrand im Straßenbahndepot Paunsdorf

Leipzig

Leipzigs Straßenbahngeschichte ist reich an Superlativen – aber auch an einigen schrecklichen Dingen: Heute genau vor 100 Jahren brannte der Straßenbahnhof Pausdorf ab, den Freunde der Leipziger Straßenbahn noch heute kennen. „Dieser Brand ist hinsichtlich der Fahrzeugverluste die zweitgrößte Katastrophe in der Geschichte der Leipziger Straßenbahn“, sagt Rolf-Roland Scholze vom Verein Arbeitsgemeinschaft „Historische Nahverkehrsmittel Leipzig“. „Denn am 23. Juni 1920 wurden nach neuesten Erkenntnissen insgesamt 62 Straßenbahnwagen vernichtet.“ Größer waren wohl nur noch die Verluste während des gesamten Zweiten Weltkrieges. In den Jahren von 1943 bis 1945 wurden bei Bombenangriffen 68 Leipziger Straßenbahnwagen zerstört. Ebenfalls bei vielen Straßenbahn-Freunden als Katastrophe abgespeichert ist der spektakulären Brand des Straßenbahnhofes Möckern. Bei ihm gingen am 19. März 1972 insgesamt 23 Fahrzeuge verloren.

Drehscheibe für den Leipziger Osten

In Paunsdorf hatte die Leipziger Elektrische Straßenbahn (LESt) schon 1913 an der Riesaer Straße ein Straßenbahndepot angelegt, das in den folgenden Jahren viele Erweiterungen erfuhr. „Zwei große Wagenhallen mit Betriebswerkstatt und einer Freiabstellanlage gehörten dazu“, schreibt Dave Tarassow in einer Publikation des Vereins Industriekultur Leipzig. Der Straßenbahnhof Paunsdorf sei als Pendant zum Straßenbahnhof Angerbrücke konzipiert gewesen. „Damals war Paunsdorf der Straßenbahnhof des Leipziger Ostens“, so Tarassow. „Ähnlich wie der Straßenbahnhof Angerbrücke für den Westen.“ Das Depot in Paunsdorf besaß deshalb schon 1913 die stattliche Größe von 23 600 Quadratmeter und war für Linienfahrzeuge konzipiert.

Bei dem großen Brand – dessen Ursachen heute nicht mehr bekannt sind – war in Paunsdorf auch die sogenannte „ Wagenhalle I“ mit sechs Gleisen zerstört worden. Aber der Wiederaufbau begann schon Anfang 1921 und am 1. Oktober 1924 konnte eine neue Wagenhalle eröffnet werden. Ebenfalls 1924 erfolgte der Einbau eines Gleisdreiecks und am 11. Oktober 1925 wurde die Wendeschleife um das Verwaltungsgebäude in Betrieb genommen.

„Ein Jahr später, am 9. Juni 1926, wurde eine neue , Wagenhalle II’ als Stahlbetonhalle mit zehn Gleisen und zwei Freiabstellgleisen abgenommen und erhielt zur benachbarten , Wagenhalle I’ einen Verbindungsbau mit Werkstatt- und Sozialräumen“, schreibt Tarassow. „Im Jahr 1965 erfolgte in der zweiten Wagenhalle die Errichtung einer Betriebswerkstatt.“

Im Verwaltungsgebäude befanden sich von 1965 bis Mitte der 2000er-Jahre die Unterrichtsräume der Fahrschule, auch die Fahrschulwagen waren und sind dort abgestellt. In den 1990er-Jahren war es geplant, den Straßenbahnhof ein drittes Mal zu erweitern, an der Stelle der heutigen Wendestelle für die Omnibusse. Dort sollten mit der Schließung des Straßenbahnhofs Reudnitz dessen Fahrzeuge aufgenommen und in der Betriebswerkstatt gewartet werden. Dazu kam es aber nicht. 2016 wurden dennoch Teile des Betriebshofs modernisiert, weil das Technische Zentrum Heiterblick nicht wie geplant in Betrieb genommen werden konnte.

So gehört der Straßenbahnbetriebshof Paunsdorf noch heute zu den wichtigen Einsatzstandorten der LVB. Straßenbahnexperten sprechen von einer „zweiten Rückfallebene“, zu der der Hof gehöre – eine Art Notfall-Straßenbahnhof also.

Kommt 2030 das Aus?

Im aktuellen langfristigen Liegenschaftskonzept ist der Standort aber nicht mehr enthalten – wie berichtet sind darin nur noch die Betriebshöfe Angerbrücke und Dölitz sowie das Technische Zentrum Heiterblick vorgesehen. Zur Umsetzung dieses Konzepts wollen die LVB noch in diesem Jahr in Heiterblick Arbeiten für eine neue Abstellhalle für 180 Fahrzeugeinheiten starten. Nachfolgend soll dann mit dem Bau einer Betriebswerkstatt in Heiterblick das aktuelle Standortkonzept für Straßenbahnen abgeschlossen werden.

„Der Standort Paunsdorf bleibt in dieser Zeit in Betrieb“, erklärte LVB-Sprecher Marc Backhaus auf LVZ-Anfrage. „Abhängig von der weiteren Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs, der erforderlich vorzuhaltenden Fahrzeugkapazitäten und auch von neuen Technologien im Busbereich ist die Zukunft des Standorts Paunsdorf noch nicht genau definiert und bedarf eines neuen langfristigen Standortkonzeptes.“

Einige Freunde der Leipziger Straßenbahn sehen die Entwicklung kritischer. Sie prophezeien: Sobald das Technische Zentrum Heiterblick komplett fertig ist, wird der Straßenbahnhof Paunsdorf geschlossen. Dies werde wohl spätestens im Jahr 2030 der Fall sein, heißt es.

