Heute vor 75 Jahren begann der Todesmarsch in Leipzig

Leipzig

Sie wurden gequält oder getötet. Der Befehl war eindeutig: Kein KZ-Häftling sollte dem anrückenden Feind lebend in die Hände fallen. Deshalb trieben SS-Schergen kurz vor dem Einmarsch der Alliierten völlig entkräftete Menschen in ganz Deutschland auf Todesmärsche. Vom 13. April 1945 an mussten auch 2400 Häftlinge der Außenstelle Leipzig des Konzentrationslagers Buchenwald einen über 500 Kilometer langen Marsch absolvieren. Vom Lager in der Wodanstraße 40 führte er bis nach Fojtovice in Tschechien. Dort konnte die Rote Armee am 9. Mai 1945 etwa 250 Überlebende befreien, die anderen waren vorher vor Erschöpfung gestorben oder ermordet worden.

Ausstellung muss wegen Corona abgesagt werden

Der Fotograf Herbert Naumann hat jahrelang recherchiert und den Todesmarsch minutiös rekonstruiert. 2017 ist er die Strecke selbst gegangen und hat versucht, den Leidensweg der KZ-Häftlinge mit künstlerischen Fotografien nachvollziehbar zu machen. Herausgekommen ist das Buch „ Todesmarsch 1945 Leipzig–Fojtovice. Fotografien und Dokumente“, das druckfrisch im Lehmstedt-Verlag erschienen ist. Ursprünglich war eine begleitende Ausstellung im Neuen Rathaus vorgesehen, die wegen der Coronavirus-Krise vorerst abgesagt werden musste.

Anzeige

Cover des Buches „Herbert Naumann: Todesmarsch 1945 Leipzig – Fojtovice. Fotografien und Dokumente“. Quelle: Lehmstedt-Verlag

Orte und Räume des Unfassbaren

Wer das Buch mit vielen zeitgenössischen Dokumenten und Berichten von Überlebenden liest, ist erschüttert. Mitte April 1945 wurden mehr als 15000 Häftlinge aus Leipziger und anderen aufgelösten Lagern des KZ Buchenwald auf Märsche getrieben. Jener nach Fojtovice ist als einziger Todesmarsch detailliert dokumentiert, was auch an den Aufzeichnungen des Überlebenden Andre Rimbaults und seiner Kameraden aus Frankreich liegt.

Das Buch erschüttert, die mit einer analogen Kleinbildkamera als schwarz-weiße Doppelbelichtungen aufgenommen Fotos irritieren aber auch. Auf den Fotos fehlen Menschen. Sie sind eine sehr persönliche Sicht, die sich nicht unbedingt auf den ersten Blick entschlüsselt. Naumann will mit seinen Bildern keineswegs den Marsch dokumentieren oder gar das unermessliche Leid der Getriebenen nachempfinden. Das wäre wohl auch nicht möglich. Er nähert sich vielmehr mit künstlerischen Mitteln Orten und Räumen, an denen das Unfassbare geschehen ist.

Das Buch hat 256 Seiten mit 82 Abbildungen, ISBN 978-3-95797-110-4 und kostet 25 Euro.

Lesen Sie auch:

Von Mathias Orbeck