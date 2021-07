Leipzig

Am Montag beginnen in Sachsen die Sommerferien – und genau zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Freistaat in der Sommerstau-Saison. Um sich den Urlaubsspaß nicht durch zu viel Zeit auf der Straße trüben zu lassen, gibt es hier alle wichtigen Informationen zu aktuellen Staufallen und Tipps, wie sie zu vermeiden sind.

Gleicher Ferienstart verhindert staufreie Autobahnen

Als eine der Hauptursachen für die erhöhte Anzahl an Verzögerungen führt Falk Forhoff vom ADAC Sachsen das hohe Verkehrsaufkommen in den Ferienzeiten an, gerade in Mitteldeutschland. Denn auch wenn Thüringen und Sachsen-Anhalt bereits Mitte der Woche Ferienstart haben: „Die Menschen dort werden natürlich auch am Wochenende losfahren.“

Die ersten Ferientage seien daher besonders kritisch, an den folgenden Wochenenden gestalte sich das Verkehrsaufkommen etwas entspannter. Forhoff prophezeit Staus vor allem auf der A9 in Richtung Süden, aber auch auf der A14 nach Norden und auf der A4 in östliche Richtung. Vermehrtes Autofahren sei allerdings ein zeitlich begrenzt auftretender Faktor, weswegen für den Sprecher ein weiteres Problem im Vordergrund steht: die vielen Baustellen.

Viele Baustellen als zweites Hauptproblem

Diese seien nämlich auch bei normalem Verkehr problematisch. Laut dem ADAC ist die Region mit dem größten Staupotenzial im Freistaat Sachsen der Großraum Dresden – besonders viele Bauarbeiten gebe es auf der A4 und auf deren Umleitungsstrecken. Straßen mit wesentlich mehr Fahrzeugen fielen dabei mehr ins Gewicht: „Die Baustellen dort sind ganz anders zu werten“, so Forhoff. Deswegen gibt der ADAC eine Prognose der wichtigsten Staustrecken in Sachsen vom 23. bis zum 25. Juli – also für das erste Ferienwochenende – heraus.

Wichtigste Staustrecken in Sachsen A4 Chemnitz in Richtung Erfurt, zw. AS Glauchau-Ost und Meerane

A4 Chemnitz in Richtung Erfurt, Kreuz Chemnitz, Überleitung zur A72

A4 Dresden Erfurt in beiden Richtungen, zw. AS Chemnitz-Ost und AS Limbach-Oberfrohna

A4 Dresden Chemnitz in beiden Richtungen, zw. AS Wilsdruff und Dreieck Nossen

A4 Dresden in beiden Richtungen, zw. Dreieck Dresden-Nord und AS Hellera

A4 Görlitz Dresden, Tunnel Königshainer Berge teilweise bzw. voll gesperrt vom 19. – 22. Juli

A4 Dresden Görlitz in beiden Richtungen bis 23.7., zw. AS Bautzen-West und AS Nieder-Seifersdorf

A9 Berlin in Richtung Nürnberg, zw. Schkeuditzer Kreuz und AS Bad Dürrenberg

A9 Berlin in Richtung Halle/Leipzig, zw. Schkeuditzer Kreuz und AS Großkugel

A13 Berlin Dresden in beiden Richtungen, zw. Landesgrenze und AS Radeburg

A13 Berlin in Richtung Dresden, zw. AS Marsdorf und Dreieck Dresden-Nord

A14 Leipzig in Richtung Nossen, zw. AS Nossen-Nord und Dreieck Nossen

A17 Dresden Prag in beiden Richtungen, zw. Dreieck Dresden-West und AS Dresden-Südvorstadt bis 23.7.

A38 Halle in Richtung Göttingen im Kreuz Rippachtal bis 23.7., Verbindungsfahrbahn zur A9 gesperrt

A72 Zwickau Leipzig in beiden Richtungen, zw. AS Hartmannsdorf und Rastplatz Am Neukirchener Wald

Tipps für einen staufreien Urlaubstrip

Außerdem gibt Sprecher Forhoff Reisenden auch einige Tipps mit, um zu viel Verzögerung beim Start in den Urlaub zu vermeiden. Zum einen lohne es, sich über den Staufunk zu informieren, wann es wo und für wie lange Baustellen gibt oder zu zeitlichen Schwierigkeiten kommen kann. Wenn möglich sei es sinnvoll, die eigenen Reisepläne entsprechend anzupassen und bereits vor Freitag loszufahren. Andernfalls rät Forhoff zu antizyklischem Fahren – also nicht zu den Zeiten, zu denen die meisten Menschen unterwegs sind. Statt Freitagabend sei beispielsweise Samstagmorgen die bessere Wahl.

In jedem Fall rät der ADAC, auf den Autobahnen zu bleiben und Umgehungsstraßen zu meiden. Erfahrungen der vergangenen Wochen zeigten, dass die Ersatzstrecken etwa für die A4 oder A9 ebenfalls verstopft waren, teilweise sogar mehr als die eigentliche Autobahn.

Keine Veränderung aufgrund der Corona-Pandemie

Dass das Reiseverhalten zum Ferienzeitpunkt explizit wegen der Corona-Pandemie ansteigen wird, davon sei laut Forhoff nicht auszugehen. Der ADAC habe während der Pandemie das Verkehrsaufkommen und -verhalten ausgewertet und habe festgestellt, dass in Sachsen – im Unterschied zum bundesweiten Vergleich – kein markanter Rückgang zu verzeichnen war. Der Sprecher rechnet mit einem ähnlich hohen Aufkommen wie in den vergangenen Jahren. Aktuell sei der Verkehr auf einem „gleichbleibend hohen Niveau“.

Von Tobias Wagner