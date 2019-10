Leipzig

Bloß von Tür zu Tür zu ziehen und die Leute mit „Süßes, sonst gibt’s Saueres“ zu erschrecken, ist doch langweilig. Wie wäre es denn mit einem geheimnisvollen Spaziergang durch den Zoo zum „Tag der Toten“? Oder einem gemütlichen Bastelnachmittag mit schrecklich-schönen Papiermonstern? Und eine Nachtwanderung sorgt sicher für jede Menge Gänsehaut. Also auf, auf, ihr Vampire, Gespenster und Hexen, es gibt was zu erleben! Und wenn ihr euch noch schnell aufhübschen wollt, dann schaut doch mal in unsere gruseligen Schminktipps.

Südamerikanisches Halloween-Spektakel „Dia de los Muertos“ im Zoo Leipzig9 bis 20 Uhr(letzter Einlass 19 Uhr)Zoologischer GartenPfaffendorfer Str. 2904105 Leipzig

Im Leipziger Zoo steht Halloween in diesem Jahr erneut unter dem Motto „Dia de los Muertos“ – dem Fest des lachenden Skeletts. In ganz Mexiko feiert man diesen Tag der Toten mit einem bunten Farbenmeer aus Blumen, viel Musik und Tanz. Das stimmungsvolle Gruselabenteuer mit farbenfrohen Walk-Acts und passender Beleuchtung beginnt um 10 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem Kürbis schnitzen, Stockbrot backen und Skelett-Gesichterschminken für die Kleinen. Außerdem sorgen eine mexikanische Live-Band, traditionelle Salsa-Tänzer und eine faszinierende Feuershow im Konzertgartenfür Unterhaltung.

Das Beste: Alle Kinder (bis 16 Jahre) im Halloween-Kostüm erhalten am 31. Oktober kostenfreien Zoo-Eintritt.

www.zoo-leipzig.de

Halloween im Naturalienkabinett Waldenburg: Laternen gestaltenab 10 UhrMuseum NaturalienkabinettGeschwister-Scholl-Platz 108396 Waldenburg

10 bis 14 Uhr: Laternen gestalten

19 Uhr: Lesung aus Charles Baudelaires „Blumen des Bösen“

Halloween im Schloss Dahlen14 UhrSchloss DahlenSchlossstraße1804774 Dahlen

Kürbiswettbewerb und Tombola, Hexenküche und Teufelsbar, Gruselkeller

16 Uhr: Kleine Hexen des Dahlener Hortes

Halloween-Fest in Erdmannshainab 14 UhrHeimatvereinEichaer Straße 3004683 Naunhof / OT Erdmannshain

auf dem Gelände des Vereins sowie auf dem Spielplatz in Erdmannshain

Highlights: Feuershow um 17.15 Uhr und Feuerwerk gegen 18 Uhr

Halloween-Party in Oschatz14 bis 18 Uhr„Das O“ im O-Schatz-ParkAm Stadtbad 104758 Oschatz

Halloweenschnorren in Görschlitz15 Uhr04849 Laußig / OT Görschlitz

Herbst- und Halloweenbasteln mit Gespensterumzug in Gruna15 UhrBürgerhaus GrunaDorfplatz04838 Laußig / OT Gruna

Halloween in Zwenkau15 bis 21 UhrJugendfreizeitzentrum LeuchtturmAm Waldbad04442 Zwenkau

Halloween-Nachtwanderung mit Lampionumzug im Börlner Park16 UhrSportplatzFriedrich-Ludwig-Jahn-Straße04774 Dahlen / OT Börln

Halloween und Saisonabschluss in Groitzsch16 UhrAbenteuergolfpark Groitzsch im SchusterviertelFriedrich-Ebert-Straße 3004539 Groitzsch

Leipziger Gruselbasteln zu Halloween16 bis 19 UhrHaus SteinstraßeSteinstraße 1804275 Leipzig

Basteln von Masken sowie Gestalten kleiner Hexen und Gespenster

Muffins verzieren und Kürbissuppe am Feuer im Hof

Halloween-Party auf dem Schloss Frohburg16 bis 20 UhrSchloss FrohburgFlorian-Geyer-Straße 104654 Frohburg

Mit Gruselkeller, schaurigem Schminken, Lagerfeuer, Stockbrot und Gruselwanderung

