Hier geht’s zum Abi: Alle Gymnasien in Leipzig und Umgebung auf einen Blick

Leipzig

Bis zum 4. März müssen sich Viertklässler angemeldet haben. Eltern können entscheiden, ob sie ihr Kind auf ein Gymnasium oder eine Oberschule schicken wollen. Die LVZ stellt die Gymnasien in Leipzig und Umgebung vor.

Humboldt-Gymnasium

Humboldt-Gymnasium Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Profile: künstlerisch, gesellschaftswissenschaftlich, naturwissenschaftlich

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Spanisch

Besonderheiten: Leitbild der Schule „Der Welt offen begegnen“: Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, Humboldt-Akademie von Oktober bis Januar für Viertklässler, Klassenmusizieren (Gitarre) in den Klassen 5 und 6, Erwachsen werden in den Klassen 5 und 6, Kunst-LK, Wahl-GK: Psychologie und Nachhaltigkeit, Ganztagsangebote: Sport, Hausaufgaben-Betreuung, Schulbands, Chor, Umwelt-AG, Schüler unterrichten Schüler, Schüleraustausch mit Aachen, USA, Frankreich, Spanien und Griechenland, Schulbrücke Weimar

Mögliche 5. Klassen: 5

Aktuelle Schülerzahl: 998

Stadtteil: Reudnitz-Thonberg

Schulleiterin: Kathrin Mayer

Adresse: Möbiusstraße 8, 04317 Leipzig

Telefon: 0341 2178560

Internet: www.humboldt-leipzig.de

E-Mail: schule@humboldt-leipzig.de

Immanuel-Kant-Gymnasium

Immanuel-Kant-Gymnasium Quelle: Andre Kempner

Profile: künstlerisch, naturwissenschaftlich, gesellschaftswissenschaftlich, sportlich

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch

Besonderheiten: Die Schule sieht in der Förderung des MINT-Bereiches über den Profilunterricht hinaus einen wichtigen Schwerpunkt der Arbeit. Dabei wird mit vielen außerschulischen Partnern zusammengearbeitet, darunter auch Hochschulen der Region. Besonders begabte Schüler werden über das Projekt „Leistung macht Schule“ (LemaS) gefördert. Es gibt Schulpartnerschaften mit europäischen Schulen. Viele Wettbewerbe, breitgefächerte Ganztags- und künstlerische Angebote wie die Bläserklassen, der Schulchor, Big Band, Theaterprojekte, aber auch die Schülerzeitung „ProvoKANT“ und eine ganze Reihe Sportangebote gehören zum Schulalltag.

Mögliche 5. Klassen:4

Aktuelle Schülerzahl: 824

Stadtteil: Südvorstadt

Schulleiterin: Heike Palluch

Adresse: Scharnhorststraße 15, 04275 Leipzig

Telefon: 0341 303480

Wie läuft die Anmeldung? Wann gibt es die Bildungsempfehlung? Die gibt es am 11. Februar 2022 an der jeweiligen Grundschule. Wann kann ich mein Kind anmelden? Die Eltern haben bis zum 4. März 2022 Zeit, ihre Kinder an den weiterführenden Schulen, also Oberschulen oder Gymnasien, anzumelden. Die Eltern können den gesamten Anmeldezeitraum nutzen. Es erfolgt keine Platzvergabe nach einer Anmeldereihenfolge. Die Anmeldung erfolgt wie im vergangenen Jahr kontaktarm. Nur Eltern, die ihr Kind ohne Bildungsempfehlung für das Gymnasium an dieser Schulart anmelden wollen oder für ihr Kind eine vertiefte Ausbildung anstreben, melden ihr Kind persönlich an. Für alle anderen gilt bevorzugt eine Anmeldung auf dem Postweg. An welcher Schule kann ein Kind angemeldet werden? Ihre Wunschschule können die Eltern frei wählen. Anders als bei Grundschulen gibt es bei Gym­nasien und Oberschulen keine Schulbezirke. Warum muss ich einen Zweit- und Drittwunsch angeben? Es stehen insgesamt in der Stadt Leipzig genügend Plätze an den weiterführenden Schulen zur Verfügung. Die Erfahrungen zeigen aber, dass das Wahlverhalten bezogen auf die jeweiligen Einzelschulen unterschiedlich ist. Daher wird für den Fall einer Nichtaufnahme an der Erstwunschschule ein Zweit- und Drittwunsch benötigt. Wer entscheidet, ob mein Kind angenommen wird? Die Schulleiter entscheiden entsprechend der Schulordnung und der vorhandenen Kapazitäten über die Aufnahme. Auch Zweit- und Drittwünsche können nur berücksichtigt werden, wenn genügend Plätze vorhanden sind. Wann erhalte ich Bescheid, ob mein Kind angenommen ist? Den Aufnahmebescheid erhalten die Eltern am 3. Juni 2022 von der aufnehmenden Schule.

Wilhelm-Ostwald-Gymnasium

Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Quelle: Andre Kempner

Profile: mathematisch-naturwissenschaftlich (vertiefte Ausbildung)

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein

Besonderheiten: Für die Aufnahme in das Gymnasium mit vertiefter mathematisch-naturwissenschaftlicher Ausbildung müssen die Schüler eine Aufnahmeprüfung schreiben. Diese finden am 14. und 15. März 2022 statt. Besonders Hochbegabte werden individuell betreut. Die Schule legt viel Wert auf fachübergreifendes Lernen durch Projektarbeit. Jahresarbeiten und besondere Lernleistungen sind obligatorisch. Es gibt ein breit gefächertes Ganztagsangebot, viele Gymnasiasten holen regelmäßig Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Zur Studienvorbereitung wird mit Partnern wie dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung kooperiert.

Mögliche 5. Klassen:3

Aktuelle Schülerzahl: 573

Stadtteil: Lößnig

Schulleiter: Steffen Jost

Adresse: Willi-Bredel-Str. 15, 04279 Leipzig

Telefon: 0341 336440

Internet: www.ostwaldgymnasium.de

E-Mail: sekretariat@ostwaldportal.de

Thomas-Gymnasium

Thomas-Gymnasium Quelle: Andre Kempner

Profile: schulspezifische Profile (Klasse 8-10), vertiefte musische Ausbildung

Fremdsprachen: Englisch, Latein, Französisch, Altgriechisch, Italienisch

Besonderheiten: Es werden zwei Fremdsprachen (Latein und Englisch) ab Klasse 5 unterrichtet. Es gibt ebenfalls mehrere Chöre sowie ein Orchester. Pro Jahrgang gibt es eine Klasse der vertieft musischen Ausbildung „Chor“ des Thomanerchores oder der Thomasschule. Dafür ist eine Aufnahmeprüfung erforderlich. Integriert in die Schülerschaft sind die Mitglieder des Thomanerchores, die gegenüber der Schule im Alumnat wohnen.

Mögliche 5. Klassen:4

Aktuelle Schülerzahl: 730

Stadtteil: Zentrum West

Schulleiterin: Detlef Müller

Adresse: Hillerstraße 7, 04109 Leipzig

Telefon: 0341 1246830

Internet:www.thomasschule.de

E-Mail: sekretariat@thomasschule.lernsax.de

Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium

Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Quelle: Andre Kempner

Profile: schulspezifische Profile (Klasse 8-10), vertiefte musische Ausbildung

Fremdsprachen: Englisch, Latein, Französisch, Altgriechisch, Italienisch

Besonderheiten: Es werden zwei Fremdsprachen (Latein und Englisch) ab Klasse 5 unterrichtet. Es gibt ebenfalls mehrere Chöre sowie ein Orchester. Pro Jahrgang gibt es eine Klasse der vertieft musischen Ausbildung „Chor“ des Thomanerchores oder der Thomasschule. Dafür ist eine Aufnahmeprüfung erforderlich. Integriert in die Schülerschaft sind die Mitglieder des Thomanerchores, die gegenüber der Schule im Alumnat wohnen.

Mögliche 5. Klassen:4

Aktuelle Schülerzahl: 730

Stadtteil: Zentrum-Südost

Schulleiterin: Petra Seipel

Adresse: Tarostraße 4, 04103 Leipzig

Telefon: 0341 2245790

Internet: www.reclamgymnasium.de

E-Mail: info@reclamgymnasium.de

Werner-Heisenberg-Gymnasium

Werner-Heisenberg-Gymnasium Quelle: Christian Modla

Profile: gesellschaftswissenschaftlich, künstlerisch, naturwissenschaftlich

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein, Russisch

Besonderheiten: Das Gymnasium nimmt am Kooperationsverbund „Junior-Ingenieur-Akademie“ zur Begabtenförderung in den Naturwissenschaften teil. Als Pilotschule liegt ein Fokus auf der Ausbildung der Demokratie- und Medienkompetenz. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein wird das Thema Nachhaltigkeit in den Schulalltag integriert. Einen weiteren Schwerpunkt der ErasmusPlus-Schule bildet die Sprachenförderung mit Partnern u. a. in Finnland, USA und Frankreich. Das Gymnasium ist ausgezeichnet als „Sportfreundliche Schule“ und trägt das „Qualitätssiegel für berufliche Orientierung“. Ein breites AG-Angebot, z. B. Schulclub, Chor und Schulband sowie kreatives Gestalten, ergänzen den Schulalltag.

Mögliche 5. Klassen: 3

Aktuelle Schülerzahl: 792

Stadtteil: Möckern

Schulleiterin: Dagmar Schreiber

Adresse: Renftstraße 3, 04159 Leipzig

Telefon: 0341 9098770

Internet: www.whs-leipzig.de

E-Mail: sekretariat@whs-leipzig.de

Goethe-Gymnasium

Goethe-Gymnasium. Quelle: Wolfgang Sens

Profile: gesellschaftswissenschaftlich

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Latein

Besonderheiten: Das Gymnasium hat im Sommer 2017 sein saniertes Gebäude bezogen. Einen Schwerpunkt bilden bilinguale Module, verschiedene Themen werden im Fachunterricht wie Biologie oder Geografie in englischer Sprache unterrichtet. Im sprachlichen Profil kann Latein erlernt werden. Ganztagsangebote, Förderunterricht sowie eine Hausaufgabenbetreuung gibt es. Die Arbeit an einem Schulprogramm hat begonnen. Teilnahme an Wettbewerben, zum Beispiel Mathematik-Olympiade, Känguruwettbewerb, Vorlesewettbewerb, Big Challenge. Online-Magazin #hashtag, eine digitale Schülerzeitung. Die Dreifeldsporthalle wurde im August 2019 fertiggestellt.

Mögliche 5. Klassen:4

Aktuelle Schülerzahl: 770

Stadtteil: Schönefeld

Schulleiter: Mario Coccejus

Adresse: Gorkistraße 25, 04347 Leipzig

Telefon: 0341 23481300

Internet: www.goethegym-leipzig.de

E-Mail: sekretariat@goethegym-leipzig.de

Neues Nikolai-Gymnasium

Neues Nikolai-Gymnasium. Quelle: Andre Kempner

Profile: naturwissenschaftlich, gesellschaftswissenschaftlich

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein, Russisch, Spanisch

Besonderheiten: Die Neue Nikolaischule beteiligt sich am Modellprojekt „Junior-Ingenieur-Akademie“ zur gezielten Förderung naturwissenschaftlich und technisch interessierter und talentierter Schüler. Eine Akademie – bestehend aus Schülern und Lehrern – organisiert schulische Veranstaltungen, die Themenbereiche des Unterrichts vertiefen. Vom Cambridge-Englisch über die Lesebude bis hin zum Mathekurs gibt es vielfältige Ganztagsangebote. Zur Berufs- und Studienorientierung wird mit Firmen wie Porsche, Universitäten und Hochschulen zusammengearbeitet. Vermittlung von wirtschafts- und finanzpolitischen Themen im Unterricht. Der Nikolaitanerverein fördert Aktivitäten und unterstützt die Schule finanziell bei zahlreichen Projekten. Regelmäßige Teilnahme am Projekt „Genialsozial“. Eigene Band und Schulsong „Nikolaiblues“.

Mögliche 5. Klassen:4

Aktuelle Schülerzahl: 880

Stadtteil: Stötteritz

Schulleiter: Heiner Wulfert

Adresse: Schönbachstraße 17, 04299 Leipzig

Telefon: 0341 8603890

Internet: www.neuenikolaischule.de

E-Mail: nikolaigymnasium@t-online.de

Robert-Schumann-Gymnasium

Robert-Schumann-Gymnasium. Quelle: Andre Kempner

Profile: naturwissenschaftlich, künstlerisch, gesellschaftswissenschaftlich

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein

Besonderheiten: In enger Kooperation mit der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ wird für alle musisch Begabten eine fundierte Instrumental- oder Gesangsausbildung angeboten. Die Schule hat eine eigene Schulband. Großer Wert wird auf Berufs- und Studienorientierung gelegt, es gibt verschiedene Angebote zur naturwissenschaftlichen Orientierung. In der Sekundarstufe II können die Schüler einen Leistungskurs Kunst wählen. Üblich ist ein offenes Ganztagsmodell, die Schüler kümmern sich selbst um die Teilnahme an einer Arbeitsgemeinschaft. Kreativität, sportlicher Einsatz und musische Begabungen werden gefördert. Verschiedene Projekte, wie z. B. das Wasserlager und Halbe-Halbe bereichern den Schulalltag. Die neuen 5. Klassen werden z. B. mit dem LIONS-Quest-Lebenskompetenzprogramm und dem Start-Training durch Studenten der Universität Leipzig beim Übergang an das Gymnasium unterstützt. Es gibt Partnerschaften mit Schulen in den Niederlanden und Tschechien.

Mögliche 5. Klassen: 3

Aktuelle Schülerzahl: 699

Stadtteil: Altlindenau

Schulleiterin: Jeannette Raupach

Adresse: Demmeringstraße 84, 04177 Leipzig

Telefon: 0341 486450

Internet: www.robertschumann.de

E-Mail: sekretariat@rsg.lernsax.de

Johannes-Kepler-Gymnasium

Johannes-Kepler-Gymnasium. Quelle: Andre Kempner

Profile: gesellschaftswissenschaftlich, naturwissenschaftlich, sportlich

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein, Russisch

Besonderheiten: Motto: „Mit uns die Welt entdecken und verstehen!“ Das Gymnasium ist Unesco-Projektschule. Es gibt viele internationale Kontakte, darunter einen Schüleraustausch mit Partnerschulen in den USA, Frankreich, Schweden und der Elfenbeinküste sowie eine Partnerschaft mit Malawi. Vielfältige Projekte, Kooperationen und Arbeitsgemeinschaften bestimmen den Schulalltag. Es gibt eine Schulhymne „Hey Mister Kepler, wir folgen dir nach“, denn Namensgeber Kepler war als Mathematiker und Astronom auch der Literatur und Musik zugewandt. Schulchor und Instrumentalgruppe. Individuelle Förderung bei attestiertem Förderbedarf sowie Lese-Rechtschreibeschwäche.

Mögliche 5. Klassen: 4

Aktuelle Schülerzahl: 680

Stadtteil: Kleinzschocher

Schulleiterin: Kerstin Tietz

Adresse: Dieskaustraße 76, 04229 Leipzig

Internet: jkg-leipzig.de

E-Mail: jkg-leipzig@gmx.de

Max-Klinger-Gymnasium

Max-Klinger-Gymnasium. Quelle: Andre Kempner

Profile: gesellschaftswissenschaftlich, künstlerisch, naturwissenschaftlich

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein, Spanisch

Besonderheiten: Das Gymnasium wird in einem Sanierungs- und Erweiterungsprozess mit den beiden Nachbarschulen zum Schulzentrum Grünau ausgebaut. Die Sanierung ist im Sommer 2022 abgeschlossen, so dass sich ab dem Schuljahr 2022/23 alle Schüler vereint in moderner Lernatmosphäre sowie in neuen naturwissenschaftlichen Fachkabinetten gemeinsam auf das Abitur vorbereiten. Außerdem gibt es ein vielfältiges GTA-Angebot, z. B. der Schulclub, ein (Schwarzlicht-)Theater, Schach uvm. Landesweite Erfolge haben die Schülerteams des MAX-Radios und der Schülerzeitung vorzuweisen. Im Bereich Naturwissenschaften gibt es als besonderes Bildungsangebot die Junior-Ingenieur-Akademie in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Studienakademie Leipzig. Dabei ist die Arbeit mit modernen digitalen Medien so etabliert, dass die Max-Klinger-Schule als erste MINT-freundliche DIGITALE SCHULE Sachsens ausgezeichnet wurde.

Mögliche 5. Klassen: 5

Aktuelle Schülerzahl: 725

Aktuelle Lehrerzahl: 85

Stadtteil: Grünau-Nord

Schulleiterin: Uta Dübener

Adresse: Miltitzer Weg 2/4, 04205 Leipzig

Telefon: 0341 910360

Internet: www.klingerschule.de

E-Mail: verwaltung@klingerschule.de

Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule

Lichtenberg-Gymnasium. Quelle: Andre Kempner

Profile: Spanisch als 3. Fremdsprache, Gesundheitsförderung (schuleigenes Profil)

Fremdsprachen: Englisch, Latein (für eine Klasse pro Jahrgang, vorgezogen ab Klasse 5), ab Klasse 6 Französisch, Italienisch, ab Klasse 8 Spanisch

Besonderheiten: Das Gymnasium im Aufbau möchte die Schüler ganzheitlich ansprechen: ein neu gestalteter Außenbereich sorgt mit Aktiv- und Ruhezonen für erholsame Pausen, moderne Unterrichtsräume fördern das Lernklima, die Schulbibliothek weckt Interessen und jeder kann mitgestalten: Schüler, Eltern, Lehrer. Schwerpunkte eines in Erarbeitung befindlichen Schulkonzepts sind sprachlich-kulturelle Bildung und Gesundheitsförderung. Thementage ergänzen den Unterricht. Es wird eine Zusammenarbeit mit einer Schule in Frankreich sowie in Italien angestrebt. Außerdem kooperiert das Gymnasium mit dem Theater der jungen Welt.

Mögliche 5. Klassen: 5

Aktuelle Schülerzahl: 198

Stadtteil: Grünau-Mitte

Schulleiterin: Corinna Flister

Adresse: Mannheimer Straße 128B, 04209 Leipzig

Telefon: 0341 94683470

Internet: www.lichtenberg-leipzig.de

E-Mail: sekretariat@lichtenberg-leipzig.de

Schule an der Messe-Allee

Oberschule Wiederitzsch, im Haus ist auch das Gymnasium an der Messe-Allee Quelle: Andre Kempner

Profile: werden im nächsten Schuljahr entwickelt

Fremdsprachen: ab Klasse 5: Englisch; ab Klasse 6: Französisch, Latein, Spanisch; ab Klasse 8: Italienisch im Rahmen des Profilunterrichts

Besonderheiten: Schule im Aufbau: d. h. die Schulgemeinschaft wird jedes Jahr durch viele neue Schüler, Elternhäuser und Kollegen erweitert. Gemeinsam und mit viel Engagement wird die Schule entwickelt. Im nächsten Schuljahr werden die Klassenstufen 5 bis 7 beschult. Die Schule befindet sich dann im „2. Interim“ – in dem neu gebauten Gebäude der Oberschule Wiederitzsch. Die Fertigstellung des Neubaus auf dem gemeinsamen Bildungscampus in Wiederitzsch ist für das Schuljahr 2024/25 geplant.

Mögliche 5. Klassen: 3

Aktuelle Schülerzahl: 167

Stadtteil: ab 08/2022 Wiederitzsch

komm. Schulleiterin: Juliane Baron

Adresse: ab 08/2022 im Gebäude der OS Wiederitzsch, Messe-Allee 21, 04158 Leipzig

Telefon: bis 07/2022: 0341 909865940

Internet: www.mag-leipzig.de

E-Mail: sekretariat@mag-leipzig.de

Friedrich-Schiller-Gymnasium

Friedrich-Schiller-Gymnasium. Quelle: Andre Kempner

Profile: gesellschaftswissenschaftlich, naturwissenschaftlich

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein (eine Klasse mit vorgezogener Fremdsprache Latein ab Klasse 5), Russisch (als 3. Fremdsprache)

Besonderheiten: Die Schule orientiert sich an Schillers Menschenbild im Verbund von Sprach-, Natur- und Geisteswissenschaften. Eine langjährige Schulpartnerschaft existiert mit der Menelik Preparatory School in Addis Abeba (Äthiopien). Im Rahmen der Städtepartnerschaft Leipzig – Addis Abeba gibt es einen regelmäßigen Schüleraustausch, aber auch mit der Brattleboro Union High School, Vt., USA, sowie dem Lycée Henri IY in Paris (Förderung Landesdirektion Sachsen). Im 7. Schuljahr findet eine Sprachreise nach Culford (GB) statt. Vielfältige zusätzliche Angebote wie Kulturraum als Ganztagsangebot (Mittwoch), Skilager (für Kl. 8 und 11), Schillerakademie und Nacht der Künste

Mögliche 5. Klassen: 3

Aktuelle Schülerzahl: 787

Stadtteil: Gohlis

Schulleiter: Knut Schleicher

Adresse: Elsbethstr. 2, 04155 Leipzig

Telefon: 0341 5830290

Internet: www.fschillerg.de

E-Mail: info@fschillerg.de

Landesgymnasium für Sport Leipzig

Landesgymnasium für Sport. Quelle: Andre Kempner

Profile: Sportlich (vertiefte Ausbildung)

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Russisch

Besonderheiten: Das Sächsische Landesgymnasium für Sport ist eine Schule mit vertiefter sportlicher Ausbildung, die sportlich hochtalentierte Schüler fördert. Träger ist der Freistaat Sachsen, eine Betreuung im Internat wird angeboten. Das Gymnasium trägt das Prädikat „Eliteschule des Sports“ des DOSB und „Eliteschule des Fußballs“ des DFB. Bewerber benötigen eine Empfehlung des Landesverbandes ihrer jeweiligen Sportart; die Einschulung erfolgt vorrangig in den Klassen 5 und 7. Alle Bewerbungsunterlagen müssen für Klasse 8 bis 10 bis 30. April abgegeben werden.

Mögliche 5. Klassen: 2

Aktuelle Schülerzahl: 595

Stadtteil: Zentrum-West

Schulleiter: Dieter Rädler

Adresse: Marschnerstraße 30, 04109 Leipzig

Telefon: 0341 9857500

Internet: www.sportgymnasium-leipzig.de

E-Mail: info@sportgym.smk.sachsen.de

Louise-Otto-Peters-Gymnasium

Louise-Otto-Peters-Gymnasium. Quelle: Andre Kempner

Profile: schulspezifisches Profil „Nachhaltig Denken und Handeln“ und 3. Fremdsprache Italienisch

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein, Italienisch

Besonderheiten: Als Leitmotiv der Schule stehen die Kategorien „Verantwortung – Vertrauen – Verstehen“. Aufgebaut wurden Integrations- sowie Ganztagsangebote, unter anderem Chor, Holzwerkstatt, Schülerzeitung, Yoga, Chemische Zauberei und Nähen. Die inzwischen sehr gut ausgestattete Bibliothek ist Ort der Begegnung und der Kommunikation mit zahlreichen Angeboten, die vom Bibliotheksrat initiiert werden. Seit Oktober 2016 nimmt das Louise-Otto-Peters-Gymnasium am Pilotprojekt „Klimaschulen in Sachsen“ teil

Mögliche 5. Klassen: 4

Aktuelle Schülerzahl: 765

Stadtteil: Connewitz

Schulleiter: Uwe Loibl

Adresse: Bornaische Straße 104, 04277 Leipzig

Telefon: 0341 308281622

Internet: https://cms.sachsen.schule/gymlops

E-Mail: sekretariat@lops.lernsax.de

Rudolf-Hildebrand-Gymnasium Markkleeberg

Hildebrand-Gymnasium Markkleeberg Quelle: Andre Kempner

Profile: naturwissenschaftlich, gesellschaftswissenschaftlich

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein

Besonderheiten: Die Schule bietet eine vertieft musische Ausbildung mit dem Schwerpunkt Chorgesang an. Wer dies nutzen möchte, muss eine Eignungsprüfung ablegen. Verschiedene Chöre haben sich zu eigenständigen Formationen entwickelt. Die Klassenstufe 5 bildet eine eigene Chorklasse. Unterrichtet wird im 90-Minuten-Takt. Es gibt auch ein Internat in Markkleeberg sowie einen Schulclub. Schüler der 10. Klassen übernehmen Patenschaften für die 5. Klassen. Streitschlichter werden ausgebildet. Die Schule agiert so praxisnah wie möglich, etwa bei der Berufs- oder Studienorientierung

Mögliche 5. Klassen: 5

Aktuelle Schülerzahl: 1000

Stadt: Markkleeberg

amt. Schulleiterin: Constanze Ambrosch

Adresse: Mehringstraße 8, 04416 Markkleeberg

Telefon: 0341 356890

Internet: www.rudolf-hildebrand-schule.de

E-Mail: nur über Kontaktformular

Friedrich-Arnold-Brockhaus-Gymnasium

Friedrich-Arnold-Brockhaus-Gymnasium Quelle: Andre Kempner

Profile: naturwissenschaftlich, gesellschaftswissenschaftlich, künstlerisch

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Russisch, Latein

Besonderheiten: Das Gymnasium verfügt über ein parkähnlich gestaltetes Gelände mit zwei Schulgebäuden, zwei Sporthallen mit Weitsprunganlage und weiteren Sportfreiflächen sowie großzügigen Pausenhöfen, zu denen neuerdings auch ein „grünes Klassenzimmer“ gehört. Seit Beginn des Schuljahres 2019/20 steht das sanierte B-Haus mit modernen, mehrheitlich hohen digitalen Standards entsprechenden Fachunterrichtskabinetten und großzügigen Speiseräumen zur Verfügung. In diesem Schuljahr wurde erstmals eine IPad-Klasse eingerichtet. Gemäß der Leitsätze „Lernen lernen – Handeln lernen – Leben lernen“ werden nicht nur Kontakte zu lokalen Partnern gepflegt, sondern auch internationale Schulpartnerschaften wie nach Nanjing (China) und Minneapolis (USA) unterstreichen die Weltoffenheit. Die Schule beteiligt sich erfolgreich an unterschiedlichen Projekten wie dem Energiesparprojekt „Halbe – Halbe“ und trägt den Titel „Schule ohne Rassismus — Schule mit Courage“. Das Gymnasium bietet zahlreiche Ganztagsangebote an

Mögliche 5. Klassen:4

Aktuelle Schülerzahl: 680

Stadtteil: Mockau

Schulleiter: Ralf Tramm

Adresse:Kieler Str. 72 b, 04357 Leipzig

Telefon: 0341 600370

Internet: www.brockhaus-gymnasium.de

E-Mail: kontakt@brockhaus-gymnasium.de

Leibniz-Gymnasium

Leibniz-Gymnasium Quelle: Christian Modla

Profile: naturwissenschaftlich, sprachlich

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch

Besonderheiten: Internationalität, musisch-sportliche Förderung, Medienprävention und Studienvorbereitung – das sind Schwerpunkte im Schulprogramm. Das Gymnasium legt auf Schüleraustausch mit Partnerschulen in Cognac (Frankreich) und Tver (Russland) großen Wert. Es gibt DAZ-Unterricht für Migranten sowie ein reichhaltiges Kultur-, Sport- und Ganztagsangebot. Jugend debattiert sowie die Leibnizchöre sind ein Beispiel dafür. Viele Angebote wie „Woche der offenen Unternehmen“ unterstützen die Berufs- und Studienorientierung ebenso wie Exkursionen in Betriebe und Einrichtungen der Stadt Leipzig. Wasserlager in Klasse 9 und Skilager in Klasse 7

Mögliche 5. Klassen: 4

Aktuelle Schülerzahl: 691

Stadtteil: Zentrum-Nord

Schulleiter: Dr. Malte van Spankeren

Adresse: Nordplatz 13, 04105 Leipzig

Telefon: 0341 5861990

Internet: www.leibniz-gymnasium-leipzig.de

E-Mail: sekretariat@leibniz-gymnasium-leipzig.de

Maria-Merian-Gymnasium Schkeuditz

Lessing-Oberschule Schkeuditz Quelle: Andre Kempner

Profile: naturwissenschaftlich, künstlerisch, gesellschaftswissenschaftlich

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Russisch, Latein

Besonderheiten: Zum Campus Schkeuditz gehören eine Dreifeldersporthalle, ein Spielplatz und eine Außensportanlage. Das Astronomische Zentrum mit dem Planetarium wird als Unterrichtsort genutzt. Den Schülern wird im Profil zusätzlicher Stoff aus den verschiedensten Themenbereichen vermittelt. Ganztagsangebote von Sport bis hin zum Automodellbau gehören ebenso wie Exkursionen, Schüleraustausch und die Teilnahme an diversen Wettbewerben zum Alltag. Der Förderverein unterstützt z. B. die Ganztagsangebote und das Skilager. Die Schule arbeitet mit vielen externen Partnern der Region zusammen

Mögliche 5. Klassen: vorauss. 4

Aktuelle Schülerzahl: 800

Stadt: Schkeuditz

Schulleiter: Thomas Schönfeldt

Adressen: Lessingstraße 10, 04435 Schkeuditz

Telefon: 034204 62622

Internet: www.gymnasium-schkeuditz.de

E-Mail: sekretariat@gymnasium-schkeuditz.de

Gustav-Hertz-Gymnasium

Gustav-Hertz-Gymnasium Quelle: Andre Kempner

Profile: angewandte Naturwissenschaften – ein Her(t)z für grüne Zukunftsperspektiven, Interkulturelle Begegnungen mit Russland, gesellschaftswissenschaftlich

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Spanisch

Besonderheiten: Sechs Leitlinien prägen das Gustav-Hertz-Gymnasium und werden in einem barrierefreien, modernen Schulhaus mit weitläufigem, grünem Außengelände und einer eigenen Sporthalle täglich gelebt. Ob „demokratisch“ (Schülerratsfahrt, Jugend debattiert u. a.), „vernetzt“ (Kooperationen mit der Universität Leipzig, Arbeitskreis „Schule-Wirtschaft-Leipzig“ u. a.), „digital-medial“ (digitales Notenbuch, interaktive Tafeln u. a.), „kulturell/bewegt“ (Schüleraustausch mit Frankreich, Skilager Klasse 7, bewegte Pausen u. a.), „sozial/verantwortungsbewusst“ (Unterrichtsassistenten, eine in die Stundentafel integrierte GTA-Zeit, ORG-Team u. a.) oder „ökologisch-nachhaltig/naturwissenschaftlich“ (Sächsischer Umweltpreis 2019, Schulimkerei, FairTrade-Schule, Lange Nacht der Mathematik u. a.), hier lernt man mit „Her(t)z und Verstand“

Mögliche 5. Klassen: 5

Aktuelle Schülerzahl: 534

Stadtteil: Heiterblick

Schulleiterin: Heike Poschmann

Adresse: Dachsstraße 5, 04329 Leipzig

Telefon: 0341 2502510

Internet: www.gustav-hertz-gymnasium.de

E-Mail: sekretariat@ghg-leipzig.lernsax.de

Gymnasium Engelsdorf

Gymnasium Engelsdorf Quelle: Andre Kempner

Profile: „Mein Leben – heute und morgen“, 3. Fremdsprache Spanisch

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein, Spanisch, Russisch (GTA)

Besonderheiten: Das Gymnasium nimmt an naturwissenschaftlichen, mathematischen und sprachlichen Wettbewerben teil. Es gibt ein umfassendes Konzept zur Berufs- und Studienorientierung und zur Prävention; Förderunterricht in einigen Fächern sowie LRS-Förderung. Mensa, Schulklub, Kulturpausen, umfangreiche Ganztagesangebote, zwei Schulbands, ein großzügiges Schulgelände sowie Schwimmunterricht in zwei Jahrgangsstufen gehören zum Schulalltag. Möglichkeit zum Erwerb der zusätzlichen Sprachdiplome Cambridge, DELF. Skilager in Jgst. 8, Sprachreisen in der Jgst. 9 nach Straßburg sowie Trier und in Jgst. 10 nach London; mehrjährige, erfolgreiche Teilnahme am Umwelt- und Energieprojekt „Haibe/Halbe“

Mögliche 5. Klassen: 3

Aktuelle Schülerzahl: 680

Stadtteil: Engelsdorf

Schulleiterin: Anke Polte

Adresse: Arthur-Winkler-Straße 6, 04319 Leipzig

Telefon: 0341 65224330

Internet: www.gymnasiumengelsdorf.de

E-Mail: schulleiter@gymnasiumengelsdorf.de

Gymnasium Markranstädt

Gymnasium in Markranstädt Quelle: Andre Kempner

Profile: Chor und interdisziplinär-sprachliches Profil mit 3. Fremdsprache Latein

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Russisch, Latein

Besonderheiten: Gymnasium und Oberschule befinden sich auf einem gemeinsamen Schulkomplex, zu dem ebenfalls die Stadtbibliothek mit einem Lesecafé gehört. Alle Unterrichtsräume sind modern mit interaktiven Tafeln oder Beamern ausgestattet; es gibt Klassensätze mit Tablets. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 gibt es Bläserklassen, für Klasse 7-12 ein sinfonisches Blasorchester mit über 70 Musikern. Das interdisziplinäre Profil vereint verschiedene Fächer, die sich mit den Themen Europa, Klimawandel und Mensch beschäftigen. Neben dem Latinum können das DELF-Zertifikat vorbereitet sowie das Cambridge Certificate erworben werden. Es gibt zudem eine „Schule-ohne-Rassismus-Gruppe“. Musik- und Tanzschule sind vor Ort und Ganztagsangebote von Robotik bis zu Fremdsprachen finden statt. Zwei Schulsozialarbeiter stehen täglich unterstützend zur Seite

Mögliche 5. Klassen: 4

Aktuelle Schülerzahl: 723

Stadt: Markranstädt

Schulleiter: Lars Haugk

Adressen: Parkstraße 9, 04420 Markranstädt

Telefon: 034205 88005

Internet: www.markranstaedt-gymnasium.de

E-Mail: sekretariat@markranstaedt-gymnasium.de

Schule am Palmengarten / Gymnasium

Gymnasium Schule am Palmengarten Quelle: Andre Kempner

Profile: Nachhaltigkeit, Sport und Gesundheit, Musik als Weltsprache

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein, Spanisch, Chinesisch (ab Klasse 8)

Besonderheiten: Die Schule hat mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 ihren neuen Schulstandort in der Karl-Heine-Straße bezogen. Verschiedene Projekte und Unterrichtsfächer, z. B. „Klasse(n)kochen“, „Achtsamkeit“, „Verantwortung“, projekt- und selbstorganisiertes Lernen sowie bewegtes Lernen zielen auf gesundes Leben und Lernen ab. Außerschulische Aktivitäten im Rahmen von Ganztagsangeboten in den Bereichen Sport, Musik, Kunst u. a. runden das Schulkonzept ab

Mögliche 5. Klassen: 5

Aktuelle Schülerzahl: 710

Stadtteil: Plagwitz

Schulleiterin: Mandy Frömmel

Adresse: Karl-Heine-Straße 22b, 04229 Leipzig

Telefon: 0341 44233840

Internet: www.schule-am-palmengarten.de

E-Mail: info@khs.lernsax.de

Gerda-Taro-Gymnasium

Gerda-Taro-Schule Quelle: Wolfgang Sens

Profile: sportlich, künstlerisch-medial, Informatik und Gesellschaft (M.I.T.-Profil)

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Latein als 3. Fremdsprache

Besonderheiten: Das Gymnasium hat im August 2017 seinen Betrieb aufgenommen und ist im Aufbau. Jedes Schuljahr kommt ein neuer Jahrgang dazu. Die Leitlinien der Schule sind Demokratiebildung und Medienkompetenz. Zu diesen Themen finden jährlich Projekttage statt. Mit den fünften Klassen gibt es eine gemeinsame Kennenlernfahrt und mit den siebten Klassen ein Winterlager. Seit dem Schuljahr 2020/2021 entwickelt die Schule einen M.I.T.–Zweig (Medienbildung- Informatik-digitale Technologie). Damit wird die Schule offiziell M.I.T.-Gymnasium in Sachsen. Viele außerschulische Aktivitäten von Chor, Kanu, Kreatives Gestalten bis hin zu Urban Dance werden angeboten. In den Klassen wird mit dem Programm „Erwachsen werden“ (Lions Quest) und dem Klassenrat gearbeitet

Mögliche 5. Klassen: 6

Aktuelle Schülerzahl: 960

Stadtteil: Zentrum-Süd

Schulleiter: Uwe Schmidt

Adresse: Telemannstraße 9, 04107 Leipzig

Telefon: 0341 14909800

Internet: http://cms.sachsen.schule/gymltele

E-Mail: sekretariat@gts.lernsax.de

Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha Quelle: Olaf Barth

Profile: naturwissenschaftlich, gesellschaftswissenschaftlich

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Russisch, Latein

Besonderheiten: Leitbild: „Mit Tradition in die Zukunft“. Das Gymnasium trägt als erste Schule Sachsens den Titel Weltethos-Schule und ist „Junior Coach – Ausbildungsschule des DFB“. Als Träger des Sächsischen Qualitätssiegels für Berufs- und Studienorientierung kooperiert die Bildungsstätte mit regionalen und überregionalen Hochschulen und Unternehmen. Es gibt Spezialgrundkurse wie Nachhaltigkeitsforschung, Landschaftsanalyse und „Wege ins Berufsleben“. Jährlich gibt es einen Traumberufetag mit praxisnahen Informationen sowie die erfolgreiche Teilnahme an Fremdsprachen-, Mathematik-, Chemie-, Physik- und Geografie-Wettbewerben. Eine langjährige Schulpartnerschaft existiert mit dem Collège Lafayette Brioude (FR). Im 7. Schuljahr findet eine Sprachreise nach Bournemouth (GB) statt. Hier können sich die Schüler auf die Cambridge-Englisch-Prüfungen und das französische Sprachdiplom DELF vorbereiten

Mögliche 5. Klassen: in Planung

Aktuelle Schülerzahl: 800

Stadt: Taucha

Schulleiterin: Kathrin Rentsch

Adresse: Geschwister-Scholl-Straße 4, 04425 Taucha

Telefon: 034298 35280

Internet: www.gymnasium-taucha.de

E-Mail: kontakt@gymnasium-taucha.de

Schule an der Prager Spitze

Gymnasium an der Prager Spitze in der Oberschule am Barnet-Licht-Platz. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Profile: Konzeption im Aufbau

Fremdsprachen: Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch

Besonderheiten: Der Schulbetrieb des Gymnasiums findet aktuell in der Oberschule am Barnet-Licht-Platz (Foto) statt. Der Unterricht ist bestimmt vom Anspruch, methodisch vielfältig und differenziert zu arbeiten, neue Unterrichtskonzepte zu erproben. Es gibt digitales Lernen mit iPads und interaktiven Tafeln. Bis zum Schuljahr 2023/24 entsteht ein eigenes, modernes Gebäude an der Prager Spitze inklusive zwei Dreifeld-Sporthallen. Die Anmeldung erfolgt über die Neue Nikolaischule, Schönbachstraße 17, 04299 Leipzig

Mögliche 5. Klassen: 4

Aktuelle Schülerzahl: 216

Stadtteil: Reudnitz-Thonberg

Schulleiter: Heiner Wulfert (Neue Nikolaischule)

Adresse: Barnet-Licht-Platz 1, 04109 Leipzig Telefon: 0341 9939 5680

Internet: www.pragerspitze-leipzig.de

E-Mail: infoast@nngleipzig.lernsax.de

Gymnasium Ihmelsstraße

Ihmelsstraße Quelle: Andre Kempner

Profile: werden gemeinsam mit Eltern erarbeitet

Fremdsprachen: Englisch, in Planung

Besonderheiten: Das neue Gymnasium Ihmelsstraße wird als Außenstelle des Humboldt-Gymnasiums, Möbiusstraße 8, 04317 Leipzig, betrieben. Dort erfolgt auch die Anmeldung. Das Haus Ihmelsstraße wird derzeit gebaut und soll zum Schuljahr 2023/24 fertig sein. Der Unterricht erfolgt zunächst im Gebäude der Oberschule Ihmelsstraße, die im August 2022 übergeben werden soll.

Mögliche 5. Klassen: 4

Stadtteil: Volkmarsdorf

Schulleiter: N.N.

Adresse: künftig Ihmelsstraße

Telefon: 0341 2178560

Internet: www.humboldt-leipzig.de

E-Mail: schule@humboldt-leipzig.de

Gymnasium Schraderhaus

Profile: werden gemeinsam mit Eltern erarbeitet

Fremdsprachen: Englisch, in Planung

Besonderheiten: Das Gebäude für das neue Gymnasium Schraderhaus am Täubchenweg wird bis August 2024 komplett saniert. Zum Schuljahr 2022/23 startet es als Außenstelle mit 5. Klassen in den Räumen des Wilhelm-Ostwald-Gymnasiums in Lößnig, Willi-Bredel-Straße 15, 04279 Leipzig. Dort erfolgt auch die Anmeldung.

Mögliche 5. Klassen: 3

Stadtteil: Reudnitz/zunächst Lößnig

Schulleiter: N.N.

Adresse: künftig Täubchenweg 26, 04317 Leipzig

Telefon: 0341 336440

Internet: www.ostwaldgymnasium.de

E-Mail: sekretariat@ostwaldportal.de

