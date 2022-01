Leipzig

In den letzten Monaten kamen viele neue Siedlungsprojekte für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser im Leipziger Umland auf den Markt. Hinter der Stadtgrenze kosten die Baugrundstücke für Eigenheime meist weniger als in der Metropole. Auch haben sie oft Seen, Wiesen, Wälder ganz in der Nähe. Schon angesichts der Vielzahl erhebt die hier folgende Übersicht keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll bauwilligen Familien aber trotzdem die Suche nach dem passenden Platz erleichtern.

Schkeuditz

In der größten neuen Eigenheimsiedlung der Großen Kreisstadt ist seit wenigen Tagen alles vergeben. Der Branchenriese Bonava hat im Dezember die letzten 14 von 105 Parzellen „An der Sandgrube“ reserviert oder schon verkauft, berichtete Regionalleiter Frank Schwennicke. Der erste Bauabschnitt mit 33 Doppel- und Reihenhäusern ist fertiggestellt, für den Zweiten laufen die Arbeiten. Für den Dritten und zugleich Letzten beginnen sie im Februar.

Wahrscheinlich habe das Auslaufen der Förderung durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für Effizienzhäuser des Typs 55 für den jüngsten Ansturm gesorgt, sagt der Fachmann. Entsprechende Förderanträge für Neubauten können nur noch bis 31. Januar 2022 gestellt werden, bringen meist Vorteile im fünfstelligen Bereich. Ab Februar will die KfW nur noch Eigenheim-Bauten mit dem höheren Effizienzstatus 40 unterstützen.

Günstige Baugrundstücke zum Wohnen nahe bei Leipzig – noch mit KfW-Förderung

Dennoch gibt es in Schkeuditz aktuell viele Alternativen für bauwillige Familien. So startet die Deutsche Reihenhaus AG im nächsten Monat die Arbeiten für zehn Einfamilienhäuser im Wohnpark „Oststraße“. Auf dem 3000 Quadratmeter großen Grundstück sind Häuser des Typs „Familienglück“ mit 145 Quadratmetern Wohnraum vorgesehen, die Preise beginnen bei 329.990 Euro inklusive Grundstück für ein Reihenmittelhaus, erläutert Unternehmenssprecher Achim Behn. Bis Mitte 2023 soll das Quartier fertiggestellt sein.

Südlich der Modelwitzer Straße sind in Schkeuditz perspektivisch weitere Einfamilienhäuser geplant. Gleiches gilt für das Vorhaben „Am Halleschen Feld“ der Berliner Capital Real Estate AG. Vier Baugrundstücke für Einfamilien- und Doppelhaushälften bietet die Dr. Steinbruch Immobilien GmbH in der Siedlung „Am langen Stein“ feil: Der Preis für ein Haus mit 120 Quadratmetern liegt bei 465.000 Euro. Im Ortsteil Glesien erweitert die Stadt den „Wohnpark Airport“ nördlich der Freistraße. Ebenfalls in Glesien und in Dölzig offeriert Kern-Haus Leipzig verschiedene Bauflächen samt den dazugehörigen Massiv-Häusern.

Die Deutsche Reihenhaus AG baut ab Februar 2022 zehn Einfamilienhäuser an der Oststraße in Schkeuditz. Die Preise für ein Reihenmittelhaus mit 145 Quadratmetern Wohnraum beginnen bei 329.990 Euro inklusive Grundstück. Quelle: Deutsche Reihenhaus AG

Rackwitz

Die neuen Eigenheimgebiete in den Ortsteilen Podelwitz und Biesen sind bereits komplett vergeben. Als nächstes folgen kleinere Vorhaben im Rackwitzer Ortskern – in der Leipziger Straße und am Lobertal – von privaten Entwicklern.

Krostitz

Am Schwarzen Weg besteht ein Bebauungsplan für 23 Eigenheime: Wann das Projekt startet, ist noch unklar. Hingegen hat die Arcadia Investment Group in den vergangenen Wochen 14 Doppel- und Reihenhäuser am Dorfplatz 23-25 im Rohbau hochgezogen – mit 125 Quadratmetern Wohnfläche, Terrasse, Stellplatz. Diese „wohnfertigen“ Klinkerhäuser im historischen Eulenhof werden erst nach ihrer Fertigstellung, die in wenigen Wochen erwartet wird, verkauft. Es handelt sich um massive Häuser, die zeit- und kostensparend in einem modularen System zusammengesetzt werden.

Taucha

Auf dem früheren Areal einer Hühnerfarm laufen die Vorbereitungen für die künftige „Gartenstadt“. Auf rund zehn Hektar an der Eilenburger Straße 88 wollen das Tauchaer Unternehmen Süß Bau GmbH und die Arcadia Investment Group eine Siedlung mit 105 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern schaffen. Der Vermarktungsstart für die 480 bis 1300 Quadratmeter großen Flächen ist für Ende Januar vorgesehen, so Arcadia-Chef Alexander Folz. Vor Ort wurde schon eine neue Kita errichtet. Folgen sollen zudem ein Edeka-Markt und ein Seniorenheim oder Ärztehaus.

Für die "Gartenstadt Taucha" mit 105 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern ist nun alles startklar. Noch diesen Monat beginnt die Vermarktung der ersten Baugrundstücke. Quelle: Arcadia Investment Group

Ob frei stehend oder Reihenhaus: Bauland in neuen Siedlungen mitunter ohne Makler

Unweit von „Netto“ in der Max-Liebermann-Straße sind fünf Eigenheime geplant, die vorrangig Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr angeboten werden sollen.

Borsdorf

Gedulden müssen sich Interessenten für ein neues Eigenheim-Gebiet der Arcadia Investment Group mit etwa 20 bis 25 Häusern an der Panitzscher Straße. Das Quartier „Birkenhain“ soll auf einem 3,2 Hektar großen Feld – hinter einem ebenfalls neuen Aldi angelegt werden, der zugleich als Abschirmung zur Straße dient. Die Abstimmungen mit der Gemeinde dazu laufen noch. Baustart: frühestens 2023.

Großpösna

Für das Großprojekt „Generationenpark“ gleich neben dem Pösnapark wurde im vergangenen August der erste Spatenstich gesetzt. In den nächsten zwei Jahren entstehen dort etliche Häuser, auch eine Kita und Wohnungen speziell für Senioren. Anhöck & Kellner Massivhaus vermarktet dabei am Pflaumenweg Eigenheime als Stadthäuser auf drei Ebenen oder als frei stehendes Haus auf zwei Wohnebenen. Insgesamt stehen 38 Grundstücke zur Verfügung. Die Erschließungsarbeiten sind gestartet und von den 18 freistehenden Eigenheimen schon 14 weg. Bei Wohnflächen von 122 bis 150 Quadratmetern beginnen die Preise bei 435.775 Euro.

Anhöck & Kellner Massivhaus vermarktet am Pflaumenweg in Großpösna (neben dem Pösnapark) aktuell auch Eigenheime als Stadthäuser auf drei Ebenen. Bei Wohnflächen von 122 bis 150 Quadratmetern beginnen die Preise bei 435.775 Euro. Quelle: Anhöck & Kellner Massivhaus

Im jüngsten Großpösnaer Eigenheimgebiet „Hopfenberg“ an der Fuchshainer Straße sollen laut der Gemeinde noch einige Häuser dazukommen. Im Bereich Fuchshainer Straße/Grenzweg plant die Arcadia Investment Group perspektivisch die Siedlung „An den Kleewiesen“ – mit voraussichtlich 35 Eigenheim- und Doppelhaus-Parzellen. Zunächst muss dafür ein Bebauungsplan her.

In Störmthal wird auf dem früheren LPG-Gelände (neben dem Barockschloss am See) ein neuer Ortskern entstehen – samt Integration des vorhandenen Teiches, neuer Schlossallee mit hohen Bäumen, über 50 Einfamilienhäusern und einem öffentlichen Parkplatz. Im letzten Sommer hat Großpösnas Gemeinderat dem Bebauungsplan „Ortsmitte Störmthal“ und einem Erschließungsvertrag mit dem Leipziger Investor Reinbau GmbH zugestimmt. Wann es vor Ort losgeht, ist noch ungewiss.

Grundstücke wie ein Vierseithof – Doppelhäuser und Reihenhäuser für Familien am Wasser

In Güldengossa vermarktet die Reinbau GmbH derzeit elf Eigenheime, die in Form eines familienfreundlichen Vierseithofes an der Auenhainer Straße 41 geplant sind – fußläufig zum Störmthaler und Markkleeberger See. Zuletzt waren noch fünf Doppel- und Reihenhäuser verfügbar: bei Preisen von 389.000 bis 560.000 Euro samt Grundstück. Die Wohnfläche liegt zwischen 114 und 130 Quadratmeter, Baubeginn nicht vor März 2022.

Naunhof

Die Parthestadt bekommt mehrere große Siedlungen. Für den „Familienwohnpark im Sonnenwinkel“ an der Erdmannshainer Straße läuft die Erschließung durch die Wohnungsbautochter der Arcadia Investment Group. In dem Quartier sind 74 Eigenheime, Doppel- und Reihenhäuser vorgesehen, außerdem entstehen ein Aldi-Markt und eine Kita. Die Parzellen umfassen 350 bis 700 Quadratmeter. Der Verkauf für den ersten Bauabschnitt startet zum Ende des ersten Quartals 2022.

Sogar 140 Eigenheime soll die künftige „Grünstadt“ am Grillensee umfassen. Auf dem Areal eines früheren Betonwerks der Leipziger Beton-Union wachsen gerade die ersten Häuser in die Höhe. Zwei Bauabschnitte mit rund 100 Grundstücken wurden schon verkauft. Der 3. und zugleich letzte Abschnitt liegt am dichtesten am Wasser, befindet sich jetzt in der Vermarktung, sieht individuell planbare Einfamilien- und Doppelhäuser bei Parzellengrößen von 400 bis 1000 Quadratmetern vor.

Baugebiete und Hauskauf im Leipziger Umland – mehrere Projekte im Neuseenland

Ganz in der Nähe hat Helma Massivhaus noch drei von 18 voll erschlossenen Grundstücken (369 bis 565 Quadratmeter) verfügbar. Unweit der Naunhofer Tankstelle sollen demnächst zwölf Eigenheime dazukommen.

Markkleeberg

Für das „Wohnquartier Großstädteln“ (südlich von Marktkauf, zwischen Städtelner und Hermann-Müller-Straße, genau zwischen Cospudener und Markkleeberger See) stehen die Ampeln auf Grün. Auf den fünf Hektar früherem Ackerland vermarktet die Leipziger Reinbau GmbH nun die ersten zehn Doppelhäuser, erklärte Geschäftsführer Torsten Reh. Baustart soll im Sommer 2022 sein. Insgesamt passen auf das Gelände etwa 40 Eigenheime. Eine Streuobstwiese, Spielplatz und eine Vorhaltefläche für eine Kita sind ebenfalls vorgesehen. Die Parzellengrößen liegen zunächst bei 380 bis 400 Quadratmetern, werden als Erbbaurecht (etwa 235 Euro pro Monat) von einem kirchlichen Träger vergeben. Die Hausbau-, Erschließungs- und Nebenkosten betragen insgesamt zwischen 450.000 und 550.000 Euro.

Östlich der Städtelner Straße in Markkleeberg werden gegenwärtig neue Eigenheime und Reihenhäuser gebaut. Quelle: Andre Kempner

Auf der anderen Seite der Städtelner Straße – südlich des Sportparks „Camillo Ugi“ an der Bahnstraße – hat die Firma Krailing Vermögenslogistik aus Oberursel den Bau von 24 Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern genehmigt bekommen. Einige davon wachsen gerade in die Höhe. Laut dem Haus & Grundstücksservice Peter Franke wurden die elf Grundstücke für eine Reihenhauszeile, die zugleich als Sicht- und Lärmschutz zum Bahndamm dient, schon komplett verkauft.

Immobilien in Zwenkau oder Markranstädt – 2022 neue Angebote

Auch zwischen der Montessori- und Fröbelstraße in Zöbigker sollen dem Vernehmen nach noch weitere Einfamilienhäuser gebaut werden.

An der Mendelssohnstraße in Zwenkau errichtet die RTLL Lewerenz Gruppe aus Kirchberg bei Zwickau zurzeit sechs Reihenhäuser mit je 128 Quadratmetern Wohnfläche plus Keller. Vier davon sind noch zu haben. Quelle: RTLL

Zwenkau

Die 70 Baugrundstücke im neuen Wohngebiet Harthweide sind alle vergeben. An der Mendelssohnstraße errichtet die RTLL-Gruppe auf der Abrissfläche eines früheren Konsums gegenwärtig unter anderem sechs Reihenhäuser mit jeweils etwa 128 Quadratmetern Wohnfläche plus Keller. Vier davon sind noch zu haben, so Projektentwickler Michael Hampel.

Markranstädt

Nach einer längeren Durstrecke gibt es in Markranstädt jetzt wieder Chancen für bauwillige Familien. Unweit vom Kulkwitzer See – an der Lindenallee 33 – hat die Leipziger Künne-Immobilien-Gruppe den Verkauf von zehn Parzellen für Reihenhäuser mit gehobener Ausstattung begonnen. Die 137 bis 159 Quadratmeter Wohnfläche umfassenden Neubauten (fünf oder sechs Zimmer) sind für 469.000 bis 599.000 Euro zu erstehen. Fertigstellung: bis Herbst 2023.

Von Jens Rometsch