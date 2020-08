Leipzig

Auch unterwegs ist es wichtig, das Trinken nicht zu vergessen. Aber oft ist beim Bummel durch die Innenstadt oder auf Ausflügen nicht immer die passende Erfrischung dabei. Natürliches Trinkwasser aus der Region gibt es an vielen Stellen in Deutschland kostenlos. Viele Städte und Kommunen, Wasserversorger und private Anbieter betreiben Trinkwasseranlagen. So auch in Leipzig. Auf unserer interaktiven Karte sind die Standorte von Trinkwasserbrunnen der Wasserwerke verzeichnet.

